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https://arabic.sputniknews.com/20220626/الرئيس-الكولومبي-الجديد-يجب-إنهاء-نظام-تسليم-مهربي-المخدرات-للولايات-المتحدة-1064248762.html
الرئيس الكولومبي الجديد: يجب إنهاء نظام تسليم مهربي المخدرات للولايات المتحدة
الرئيس الكولومبي الجديد: يجب إنهاء نظام تسليم مهربي المخدرات للولايات المتحدة
اقترح الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، اليوم الأحد، إنهاء نظام تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة في بلادهم إلى الولايات المتحدة. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T17:30+0000
2022-06-26T17:35+0000
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وخلال مقابلة مع موقع "كامبيو"، اقترح أول رجل يساري وصل إلى السلطة في كولومبيا "اشتراط التسليم أو عدم الامتثال" لما يعرف بـ "عمليات التفكيك السلمي لتهريب المخدرات"، بحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.وأضاف السناتور والمقاتل السابق المنتخب في 19 حزيران/يونيو الماضي بأكثر من 50% من الأصوات، أنه سيعتمد هذا الإجراء على "التفاوض مع الولايات المتحدة، وربما لا يريدون ذلك. أو بحسب شروط".وقال الزعيم البالغ من العمر 62 عاما، الذي سيتولى مقاليد الدولة في 7 أغسطس/آب، إن تسليم المجرمين هي "معاهدة ثنائية وبالتالي نحن اثنان كما هو الحال في أي زواج (تعاون)".ومن خلال تلك المعاهدة، يتعاون البلدان منذ ما يقرب من نصف قرن في مكافحة تهريب المخدرات، والتي يعد بيترو من أشد منتقديها.ولطالما كان تسليم المجرمين أحد الأدوات الرئيسية المستخدمة لمعاقبة زعماء الكوكايين مثل أوتونيل، الزعيم السابق لأكبر عصابة مخدرات في كولومبيا، والذي تم تسليمه إلى الولايات المتحدة في مايو/أيار.وتبقى كولومبيا أكبر منتج للكوكايين في العالم والولايات المتحدة المستهلك الرئيسي لهذا المخدر.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/كولومبيا-تسلم-أخطر-مهرب-مخدرات-في-العالم-إلى-الولايات-المتحدة-1061873553.html
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العالم, كولومبيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس الكولومبي الجديد: يجب إنهاء نظام تسليم مهربي المخدرات للولايات المتحدة

17:30 GMT 26.06.2022 (تم التحديث: 17:35 GMT 26.06.2022)
© AFP 2022 / Luis Acostaمدينة قرطاجنة، كولومبيا
مدينة قرطاجنة، كولومبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© AFP 2022 / Luis Acosta
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اقترح الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، اليوم الأحد، إنهاء نظام تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة في بلادهم إلى الولايات المتحدة.
وخلال مقابلة مع موقع "كامبيو"، اقترح أول رجل يساري وصل إلى السلطة في كولومبيا "اشتراط التسليم أو عدم الامتثال" لما يعرف بـ "عمليات التفكيك السلمي لتهريب المخدرات"، بحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.
وأضاف السناتور والمقاتل السابق المنتخب في 19 حزيران/يونيو الماضي بأكثر من 50% من الأصوات، أنه سيعتمد هذا الإجراء على "التفاوض مع الولايات المتحدة، وربما لا يريدون ذلك. أو بحسب شروط".
وقال الزعيم البالغ من العمر 62 عاما، الذي سيتولى مقاليد الدولة في 7 أغسطس/آب، إن تسليم المجرمين هي "معاهدة ثنائية وبالتالي نحن اثنان كما هو الحال في أي زواج (تعاون)".
سجين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
كولومبيا تسلم "أخطر مهرب مخدرات في العالم" إلى الولايات المتحدة
5 مايو, 12:28 GMT
ومن خلال تلك المعاهدة، يتعاون البلدان منذ ما يقرب من نصف قرن في مكافحة تهريب المخدرات، والتي يعد بيترو من أشد منتقديها.
ولطالما كان تسليم المجرمين أحد الأدوات الرئيسية المستخدمة لمعاقبة زعماء الكوكايين مثل أوتونيل، الزعيم السابق لأكبر عصابة مخدرات في كولومبيا، والذي تم تسليمه إلى الولايات المتحدة في مايو/أيار.
وتبقى كولومبيا أكبر منتج للكوكايين في العالم والولايات المتحدة المستهلك الرئيسي لهذا المخدر.
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