https://arabic.sputniknews.com/20220626/العراق-يعثر-على-رفات-47-من-ضحايا-حربه-ضد-إيران-في-الثمانينيات-1064239943.html
العراق يعثر على رفات 47 من ضحايا حربه ضد إيران في الثمانينيات
العراق يعثر على رفات 47 من ضحايا حربه ضد إيران في الثمانينيات
قالت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، إنه تم العثور على رفات 47 عراقيا وإيرانيا قتلوا في الحرب التي شهدتها فترة الثمانينيات بين العراق وإيران. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T15:27+0000
2022-06-26T15:27+0000
2022-06-26T15:27+0000
العراق
العالم العربي
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سبوتنيك. ونقلت وكالة شفق للأنباء بيانا قالت فيه الدفاع العراقية إن "إدارة حقوق الإنسان بالمكتب القانوني بوزارة الدفاع عثرت على رفات 25 عراقيا و22 إيرانيا".وأوضح البيان أنه عثر على رفات الجثث في محافظات البصرة وميسان وواسط وديالى على طول الحدود الشرقية مع إيران، حيث سقط ما يصل إلى 1.5 مليون قتيل خلال ثماني سنوات من الصراع الدموي.وأضافت الوزارة العراقية أن علماء الطب الشرعي في بغداد سيتحققون من الرفات، حيث تم التعرف على 14 ضحية في الحرب، من بينهم 11 إيرانيا.يذكر أن الحرب بدأت في الفترة ما بين 1980-1988 عندما أمر صدام حسين بغزو غرب إيران في محاولة لحل نزاعات حدودية طويلة الأمد، والاستيلاء على الأراضي الغنية بالنفط، وانتهى الأمر بوقف لإطلاق النار توسطت فيه الأمم المتحدة.
العراق
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, العالم العربي
العراق يعثر على رفات 47 من ضحايا حربه ضد إيران في الثمانينيات
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قالت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، إنه تم العثور على رفات 47 عراقيا وإيرانيا قتلوا في الحرب التي شهدتها فترة الثمانينيات بين العراق وإيران.
سبوتنيك
. ونقلت وكالة شفق للأنباء بيانا قالت فيه الدفاع العراقية إن "إدارة حقوق الإنسان بالمكتب القانوني بوزارة الدفاع عثرت على رفات 25 عراقيا و22 إيرانيا".
وأوضح البيان أنه عثر على رفات الجثث في محافظات البصرة وميسان وواسط وديالى على طول الحدود الشرقية مع إيران، حيث سقط ما يصل إلى 1.5 مليون قتيل خلال ثماني سنوات من الصراع الدموي.
وأضافت الوزارة العراقية أن علماء الطب الشرعي في بغداد سيتحققون من الرفات، حيث تم التعرف على 14 ضحية في الحرب، من بينهم 11 إيرانيا.
يذكر أن الحرب بدأت في الفترة ما بين 1980-1988 عندما أمر صدام حسين بغزو غرب إيران في محاولة لحل نزاعات حدودية طويلة الأمد، والاستيلاء على الأراضي الغنية بالنفط، وانتهى الأمر بوقف لإطلاق النار توسطت فيه الأمم المتحدة.