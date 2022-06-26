https://arabic.sputniknews.com/20220626/الكشف-عن-اعتزام-نواب-عراقيين-مستقلين-تقديم-استقالاتهم-1064264874.html
الكشف عن اعتزام نواب عراقيين مستقلين تقديم استقالاتهم
الكشف عن اعتزام نواب عراقيين مستقلين تقديم استقالاتهم
كشف النائب العراقي المستقل، علي الساعدي، اليوم الأحد، عن اعتزام عدد من نواب المستقلين التقدم باستقالاتهم من البرلمان. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T21:19+0000
2022-06-26T21:19+0000
2022-06-26T21:19+0000
العراق
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101470/20/1014702020_33:0:968:526_1920x0_80_0_0_d10fd47fe1b87e4134759d09cf648935.jpg
ونقلت "السومرية نيوز" عن الساعدي بيانا قال فيه إن عددا من النواب المستقلين يدرسون تقديم استقالاتهم بسبب ما طرأ من أحداث سياسية متسارعة ولرغبة الكتل السياسية بإنتاج حكومة توافقية بمشاركة الجميع وتهميشاً لدور المعارضة.وحذر الساعدي من أن تهميش دور المعارضة سينتج "حكومة تشبه سابقاتها ستمنى بالفشل الذريع ويخالف تعهداتهم بإصلاح الوضع السياسي والإجتماعي وإعطاء دور للمعارضة النيابية"، على حد قوله.وفي وقت سابق، أغلق متظاهرون عراقيون مكتب أحد النواب في البرلمان العراقي، في محافظة النجف جنوب غرب العاصمة بغداد.ووفقا لموقع السومرية نيوز، فإن محتجين عراقيين أغلقوا مكتب النائب "عنوز"، مؤكدين أنهم سيستمرون في إغلاق مكاتب النواب الىخرين بسبب عدم توفير فرص عمل لهم.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101470/20/1014702020_150:0:851:526_1920x0_80_0_0_726c145a355c5a7152fabe9c04722cf9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, العالم العربي
الكشف عن اعتزام نواب عراقيين مستقلين تقديم استقالاتهم
تابعنا عبر
كشف النائب العراقي المستقل، علي الساعدي، اليوم الأحد، عن اعتزام عدد من نواب المستقلين التقدم باستقالاتهم من البرلمان.
ونقلت "السومرية نيوز
" عن الساعدي بيانا قال فيه إن عددا من النواب المستقلين يدرسون تقديم استقالاتهم بسبب ما طرأ من أحداث سياسية متسارعة ولرغبة الكتل السياسية بإنتاج حكومة توافقية بمشاركة الجميع وتهميشاً لدور المعارضة.
وحذر الساعدي من أن تهميش دور المعارضة سينتج "حكومة تشبه سابقاتها ستمنى بالفشل الذريع ويخالف تعهداتهم بإصلاح الوضع السياسي والإجتماعي وإعطاء دور للمعارضة النيابية"، على حد قوله.
واختتم الساعدي بيانه مشددا بالقول "سنلجأ إلى ترتيب قواعدنا الشعبية تمهيدا للمرحلة المقبلة".
وفي وقت سابق، أغلق متظاهرون عراقيون مكتب أحد النواب في البرلمان العراقي، في محافظة النجف جنوب غرب العاصمة بغداد.
ووفقا لموقع السومرية نيوز
، فإن محتجين عراقيين أغلقوا مكتب النائب "عنوز"، مؤكدين أنهم سيستمرون في إغلاق مكاتب النواب الىخرين بسبب عدم توفير فرص عمل لهم.