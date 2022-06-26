"حماس": نتجهز لمعركة استراتيجية و150 صاروخا ستدك إسرائيل في أقل من 5 دقائق... فيديو
13:41 GMT 26.06.2022 (تم التحديث: 13:42 GMT 26.06.2022)
© AFP 2022 / KARIM JAAFARرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية خلال كلمة له في الدوحة، قطر، 15 مايو 2021
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، إن غزة المحاصرة منذ أكثر من 15 عامًا تستعد لمواجهة استراتيجية مع الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن 150 صاروخا ستدك إسرائيل في أقل من 5 دقائق.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل لحركة "حماس" في مدينة صيدا في لبنان، اليوم الأحد.
رئيس المكتب السياسي لحركة #حماس إسماعيل #هنية في مهرجان مدينة #صيدا - جنوب #لبنان: "#غزة المحاصرة التي خاضت الحروب والمعارك هي اليوم بمقاومتها وأهلها تتجهز لمعركة استراتيجية مع العدو".#الميادين pic.twitter.com/fwWc3hQeeO— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) June 26, 2022
وأضاف هنية: "إننا في عصر الانتصارات والتحولات الكبرى التي يصنعها شعبنا والمقاومة في فلسطين ولبنان والمنطقة".
وتابع: "غزة المحاصرة التي خاضت الحروب والمعارك هي اليوم بمقاومتها وأهلها تتجهز لمعركة استراتيجية مع الاحتلال".
وأردف: "150 صاروخاً ستدك الكيان الصهيوني في أقل من 5 دقائق في حال أي وقوع عدوان جديد"، مؤكداً أنه "لا مكان للصهاينة والمستوطنين في المسجد الأقصى المبارك".
وتوجّه هنية إلى الإسرائيلين، بالقول: "من لبنان المقاومة، ستتحطم أحلامكم، ولا مكان لكم في القدس والأقصى، وأمتنا العربية والإسلامية هي أولى بالقدس".
وفي رسالته لمخيمات اللجوء، طالب هنية أهالي المخيمات بأن يجهزوا أنفسهم، فالعودة باتت قريبة.
وعبّر رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" عن تضامنه الكامل مع لبنان ضد الاعتداءات الإسرائيلية على ثرواته، مؤكدًا أنه "لا حق للعدو في مياه لبنان وثرواته كما لا حق له في فلسطين وأرضها".
وعبّر رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" عن تضامنه الكامل مع لبنان ضد الاعتداءات الإسرائيلية على ثرواته، مؤكدًا أنه "لا حق للعدو في مياه لبنان وثرواته كما لا حق له في فلسطين وأرضها".
وفي رسالة وجهها هنية للرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد هنية على أنهم لن يسمحوا أبدا بأي مشروع لتصفية القضية.