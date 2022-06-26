روسيا وبيلاروسيا تقفان معا بالمرصاد ضد مخططات واستفزازات الناتو

هذه التصريحات للرئيسين بوتين ولوكاشينكو موجهة ليس فقط لليتوانيا، بل لجميع البلدان الغربية الأعضاء في حلف الناتو، وهذا يعني أن روسيا وبيلاروسيا ودول معاهدة الأمن الجماعي، لن يتهاونوا عن أي مؤشرات تهدد أمنهم ومصالحهم، وفي حال حدوث إشكال أو صدام وحتى عن طريق الخطأ، ستكون نتائجه قاسية ومدمرة، ولا يستبعد أن تستخدم روسيا وبيلاروسيا أسلحة نووية تكتيكية إذا اضطر الأمر لذلك.

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