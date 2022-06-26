https://arabic.sputniknews.com/20220626/روسيا-وبيلاروسيا-تقفان-معا-بالمرصاد-ضد--مخططات-واستفزازات-الناتو--1064232596.html
روسيا وبيلاروسيا تقفان معا بالمرصاد ضد مخططات واستفزازات الناتو
روسيا وبيلاروسيا تقفان معا بالمرصاد ضد مخططات واستفزازات الناتو
أكد الرئيس البيلاروسي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في لقاء في سان بطرسبورغ، أن عزل ليتوانيا لمقاطعة كالينينغراد الروسية هو في الحقيقة إعلان حرب و"غير مقبول في... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T13:05+0000
2022-06-26T13:05+0000
2022-06-26T13:05+0000
راديو
حول العالم
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روسيا وبيلوروس تقفان معا بالمرصاد ضد مخططات واستفزازات الناتو
روسيا وبيلوروس تقفان معا بالمرصاد ضد مخططات واستفزازات الناتو
فيما صرح الرئيس بوتين: "سنزود بيلاروس بمنظومات صاروخية من طراز "إسكندر-إم"، التي من المعلوم أنه يمكن استخدامها لإطلاق صواريخ باليستية ومجنحة، باستخدام الذخيرتين النووية والعادية".يقول الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الشاعر، في حديث لبرنامج "حول العالم"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، بهذا الصدد:
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عماد الطفيلي
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عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
روسيا وبيلاروسيا تقفان معا بالمرصاد ضد مخططات واستفزازات الناتو
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أكد الرئيس البيلاروسي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في لقاء في سان بطرسبورغ، أن عزل ليتوانيا لمقاطعة كالينينغراد الروسية هو في الحقيقة إعلان حرب و"غير مقبول في الظروف الراهنة".
فيما صرح الرئيس بوتين: "سنزود بيلاروس بمنظومات صاروخية من طراز "إسكندر-إم"، التي من المعلوم أنه يمكن استخدامها لإطلاق صواريخ باليستية ومجنحة، باستخدام الذخيرتين النووية والعادية".
يقول الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الشاعر، في حديث لبرنامج "حول العالم"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، بهذا الصدد:
هذه التصريحات للرئيسين بوتين ولوكاشينكو موجهة ليس فقط لليتوانيا، بل لجميع البلدان الغربية الأعضاء في حلف الناتو، وهذا يعني أن روسيا وبيلاروسيا ودول معاهدة الأمن الجماعي، لن يتهاونوا عن أي مؤشرات تهدد أمنهم ومصالحهم، وفي حال حدوث إشكال أو صدام وحتى عن طريق الخطأ، ستكون نتائجه قاسية ومدمرة، ولا يستبعد أن تستخدم روسيا وبيلاروسيا أسلحة نووية تكتيكية إذا اضطر الأمر لذلك.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..