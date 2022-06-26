https://arabic.sputniknews.com/20220626/طالبان-توافق-على-انعقاد-أول-مجلس-أعيان-منذ-سيطرتها-على-البلاد-1064237357.html

"طالبان" توافق على انعقاد أول مجلس أعيان منذ سيطرتها على البلاد

"طالبان" توافق على انعقاد أول مجلس أعيان منذ سيطرتها على البلاد

وافقت حركة "طالبان" على انعقاد أول مجلس أعيان "لويا جيرغا" منذ سيطرتها على الحكم في أفغانستان العام الماضي، في خطوة تأتي وسط ضغوط دولية في مجال حقوق الإنسان... 26.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-26T14:44+0000

2022-06-26T14:44+0000

2022-06-26T14:44+0000

العالم

أخبار أفغانستان اليوم

حركة طالبان

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كابول - سبوتنيك. و"لويا جيرغا" هو تقليد أفغاني قديم يعقد فيه مجلس وطني تمثل فيه كافة القبائل والإثنيات والانتماءات الدينية بحضور سياسيين لمناقشة قضايا وطنية كبرى، وهو ذو سلطة تشريعية.ووفقا لبيان لحكومة تسيير الأعمال التي تقودها الحركة، اليوم الأحد، إن طلبا تم تقديمه خلال انعقاد مجلس الوزراء قبل أشهر قليلة في قندهار برئاسة زعيم الحركة هبة الله أخوند لعقد ما يعرف بـ "لويا جيرغا"، مبينا أنه تقرر انعقاد المجلس في العاصمة كابول، دون تحديد موعد.وحدد البيان اشتراطات العلماء وذوي النفوذ الذين من المقرر أن يشاركوا في الفعالية، وهي "التمتع بسمعة طيبة في مناطقهم، ويدعمون الجهاد، وذوي دور اجتماعي فاعل".وسيطرت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد. وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر. ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.

https://arabic.sputniknews.com/20220625/جبهة-المقاومة-الأفغانية-تعلن-مقتل-14-شخصا-وإصابة-20-آخرين-من-حركة-طالبان-إثر-اشتباكات-بين-الطرفين-1064197881.html

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