https://arabic.sputniknews.com/20220626/نائب-الرئيس-التركي-لا-خطوات-ملموسة-بعد-من-السويد-وفنلندا-لإعادة-النظر-بموقفنا-بشأن-دخولهما-الناتو-1064233355.html
نائب الرئيس التركي: لا خطوات ملموسة بعد من السويد وفنلندا لإعادة النظر بموقفنا حول دخولهما "الناتو"
نائب الرئيس التركي: لا خطوات ملموسة بعد من السويد وفنلندا لإعادة النظر بموقفنا حول دخولهما "الناتو"
كشف نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أن السلطات التركية لا ترى حتى الآن خطوات ملموسة من جانب السويد وفنلندا من شأنها أن تدفع أنقرة لإعادة النظر بموقفها... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T13:47+0000
2022-06-26T13:47+0000
2022-06-26T13:47+0000
العالم
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وجاءت تصريحات نائب الرئيس التركي خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سي إن إن تورك"، قال خلالها: "ننتظر إجراءات محددة من السويد وفنلندا، لكن لم يتم بعد اتخاذ خطوات ترضينا. لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، وعندما نصل إليها لن تكون هناك أسئلة".وأضاف أوقطاي: "بحسب بلدنا فإن الناتو هو مظلة أمنية، وبالتالي فإن جميع الدول المشمولة في الكتلة تتحمل التزامات لحماية الحدود المشتركة. ولا نريد أن تكون الدول التي تدعم المنظمات الإرهابية داخل حدود الناتو وهذا هو موقفنا".وسبق للسلطات التركية أن صرحت مرارًا وتكرارًا بأنها لن تدعم انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو حتى تقدمان ضمانات مكتوبة لأنقرة ترفض دعم المنظمات الإرهابية.
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العالم
نائب الرئيس التركي: لا خطوات ملموسة بعد من السويد وفنلندا لإعادة النظر بموقفنا حول دخولهما "الناتو"
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كشف نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أن السلطات التركية لا ترى حتى الآن خطوات ملموسة من جانب السويد وفنلندا من شأنها أن تدفع أنقرة لإعادة النظر بموقفها بشأن دخول البلدين إلى الناتو.
وجاءت تصريحات نائب الرئيس التركي خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سي إن إن تورك"، قال خلالها: "ننتظر إجراءات محددة من السويد وفنلندا، لكن لم يتم بعد اتخاذ خطوات ترضينا. لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، وعندما نصل إليها لن تكون هناك أسئلة".
وأضاف أوقطاي: "بحسب بلدنا فإن الناتو
هو مظلة أمنية، وبالتالي فإن جميع الدول المشمولة في الكتلة تتحمل التزامات لحماية الحدود المشتركة. ولا نريد أن تكون الدول التي تدعم المنظمات الإرهابية داخل حدود الناتو وهذا هو موقفنا".
وسبق للسلطات التركية أن صرحت مرارًا وتكرارًا بأنها لن تدعم انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو حتى تقدمان ضمانات مكتوبة لأنقرة ترفض دعم المنظمات الإرهابية.