https://arabic.sputniknews.com/20220627/أمريكا-تلوح-بهراوة-العقوبات-ضد-صناعة-الدفاع-الروسية-1064283942.html
أمريكا تلوح بهراوة العقوبات ضد صناعة الدفاع الروسية
أمريكا تلوح بهراوة العقوبات ضد صناعة الدفاع الروسية
هددت واشنطن باتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية ضد روسيا. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T09:47+0000
2022-06-27T09:47+0000
2022-06-27T09:47+0000
العالم
روسيا
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وكشف مسؤول أمريكي للصحفيين على هامش اجتماع قادة الدول الصناعية السبع في ألمانيا أن العقوبات الجديدة تستهدف صناعة الدفاع الروسية.وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن واشنطن ستعلن عن عقوبات تعجيزية ضد الصناعة الدفاعية الروسية يوم الثلاثاء.ولجأت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها إلى استخدام سلاح العقوبات ضد روسيا بعدما وافقت موسكو في عام 2014 على إعادة الهوية الروسية لشبه جزيرة القرم. وأقبل الغرب على وضع المزيد من القيود التعجيزية على روسيا بعدما بدأت موسكو في عام 2022 عمليتها الهادفة إلى حماية السكان في مناطق أخرى من اعتداءات نظام كييف.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
أمريكا تلوح بهراوة العقوبات ضد صناعة الدفاع الروسية
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هددت واشنطن باتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية ضد روسيا.
وكشف مسؤول أمريكي للصحفيين على هامش اجتماع قادة الدول الصناعية السبع في ألمانيا أن العقوبات الجديدة تستهدف صناعة الدفاع الروسية.
وأفادت
وكالة رويترز للأنباء أن واشنطن ستعلن عن عقوبات تعجيزية ضد الصناعة الدفاعية الروسية يوم الثلاثاء.
ولجأت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها إلى استخدام سلاح العقوبات ضد روسيا بعدما وافقت موسكو في عام 2014 على إعادة الهوية الروسية لشبه جزيرة القرم. وأقبل الغرب على وضع المزيد من القيود التعجيزية على روسيا بعدما بدأت موسكو في عام 2022 عمليتها الهادفة إلى حماية السكان في مناطق أخرى من اعتداءات نظام كييف.