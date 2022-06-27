عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220627/أمريكا-تلوح-بهراوة-العقوبات-ضد-صناعة-الدفاع-الروسية-1064283942.html
أمريكا تلوح بهراوة العقوبات ضد صناعة الدفاع الروسية
أمريكا تلوح بهراوة العقوبات ضد صناعة الدفاع الروسية
هددت واشنطن باتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية ضد روسيا. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T09:47+0000
2022-06-27T09:47+0000
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101546/03/1015460366_0:216:1371:987_1920x0_80_0_0_2fdb6e2be5baa3065b56edb3503e48a7.jpg
وكشف مسؤول أمريكي للصحفيين على هامش اجتماع قادة الدول الصناعية السبع في ألمانيا أن العقوبات الجديدة تستهدف صناعة الدفاع الروسية.وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن واشنطن ستعلن عن عقوبات تعجيزية ضد الصناعة الدفاعية الروسية يوم الثلاثاء.ولجأت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها إلى استخدام سلاح العقوبات ضد روسيا بعدما وافقت موسكو في عام 2014 على إعادة الهوية الروسية لشبه جزيرة القرم. وأقبل الغرب على وضع المزيد من القيود التعجيزية على روسيا بعدما بدأت موسكو في عام 2022 عمليتها الهادفة إلى حماية السكان في مناطق أخرى من اعتداءات نظام كييف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101546/03/1015460366_0:88:1371:1116_1920x0_80_0_0_07a3c6ee5592e5a04347bbd90ea9d4e9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا

أمريكا تلوح بهراوة العقوبات ضد صناعة الدفاع الروسية

09:47 GMT 27.06.2022
© Sputnik . Aleksandr Poljakov / الذهاب إلى بنك الصورمعمل تابع لصناعة الدفاع الروسية
معمل تابع لصناعة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© Sputnik . Aleksandr Poljakov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
هددت واشنطن باتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية ضد روسيا.
وكشف مسؤول أمريكي للصحفيين على هامش اجتماع قادة الدول الصناعية السبع في ألمانيا أن العقوبات الجديدة تستهدف صناعة الدفاع الروسية.
وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن واشنطن ستعلن عن عقوبات تعجيزية ضد الصناعة الدفاعية الروسية يوم الثلاثاء.
ولجأت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها إلى استخدام سلاح العقوبات ضد روسيا بعدما وافقت موسكو في عام 2014 على إعادة الهوية الروسية لشبه جزيرة القرم. وأقبل الغرب على وضع المزيد من القيود التعجيزية على روسيا بعدما بدأت موسكو في عام 2022 عمليتها الهادفة إلى حماية السكان في مناطق أخرى من اعتداءات نظام كييف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала