عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220627/الأردن-القضاء-يؤيد-حل-مجلس-نقابة-المعلمين-فهل-انتهت-الأزمة؟-1064295514.html
الأردن: القضاء يؤيد حل مجلس نقابة المعلمين.. فهل انتهت الأزمة؟
الأردن: القضاء يؤيد حل مجلس نقابة المعلمين.. فهل انتهت الأزمة؟
تناقش الحلقة قرار القضاء الأردني حل مجلس نقابة المعلمين، ووقف الملاحقة القانونية عن التهم الموجهة للنقابة وتخفيض عقوبة أعضاء مجلسها إلى ثلاثة أشهر بدلا من... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T12:02+0000
2022-06-27T12:02+0000
راديو
بانوراما
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1064295175_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_844a6104552f59dded0430ae79e2847e.png
الأردن: القضاء يؤيد حل مجلس نقابة المعلمين.. فهل إنتهت الأزمة؟
الأردن: القضاء يؤيد حل مجلس نقابة المعلمين.. فهل إنتهت الأزمة؟
وكانت السلطات الأردنية أوقفت في يوليو/ تموز الماضي عمل النقابة، وأغلقت مقارها على خلفية اتهامات بـ "فساد مالي" و"إجراءات تحريضية"، بينما ينفي المتهمون ذلك.الناشط السياسي الأردني، علاء الفزاع، أكد في حديث لـ " بانوراما" أنوأوضح الناشط السياسي البارز أنالتفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1064295175_317:0:1250:700_1920x0_80_0_0_240b25db3331bf53f372d7c7982af7a7.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, بانوراما, аудио

الأردن: القضاء يؤيد حل مجلس نقابة المعلمين.. فهل انتهت الأزمة؟

12:02 GMT 27.06.2022
الأردن: القضاء يؤيد حل مجلس نقابة المعلمين.. فهل إنتهت الأزمة؟
تابعنا عبرTelegram
فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
كل المواضيع
تناقش الحلقة قرار القضاء الأردني حل مجلس نقابة المعلمين، ووقف الملاحقة القانونية عن التهم الموجهة للنقابة وتخفيض عقوبة أعضاء مجلسها إلى ثلاثة أشهر بدلا من الحبس لمدة عام.
وكانت السلطات الأردنية أوقفت في يوليو/ تموز الماضي عمل النقابة، وأغلقت مقارها على خلفية اتهامات بـ "فساد مالي" و"إجراءات تحريضية"، بينما ينفي المتهمون ذلك.
الناشط السياسي الأردني، علاء الفزاع، أكد في حديث لـ " بانوراما" أن

ملف نقابة المعلمين سياسي بإمتياز، وأن القضاء الأردني أظهر انفراجة ظاهرية، لكن ملف العقوبات المهنية سيبقى قائمًأ.

وأوضح الناشط السياسي البارز أن

قرارالتراجع عن حل النقابة نفسها جاء لامتصاص الضغوط الداخلية والخارجية التي تتعرض إليها الحكومة الأردنية، واضعًا القرار في سياق التمهيد لوضع خطة بديلة لإجراء انتخابات تفضي لمجلس نقابة جديد قابل للاحتواء.

التفاصيل في الملف الصوتي...
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала