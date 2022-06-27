https://arabic.sputniknews.com/20220627/الأردن-القضاء-يؤيد-حل-مجلس-نقابة-المعلمين-فهل-انتهت-الأزمة؟-1064295514.html
الأردن: القضاء يؤيد حل مجلس نقابة المعلمين.. فهل انتهت الأزمة؟
الأردن: القضاء يؤيد حل مجلس نقابة المعلمين.. فهل انتهت الأزمة؟
تناقش الحلقة قرار القضاء الأردني حل مجلس نقابة المعلمين، ووقف الملاحقة القانونية عن التهم الموجهة للنقابة وتخفيض عقوبة أعضاء مجلسها إلى ثلاثة أشهر بدلا من... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T12:02+0000
2022-06-27T12:02+0000
2022-06-27T12:02+0000
راديو
بانوراما
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الأردن: القضاء يؤيد حل مجلس نقابة المعلمين.. فهل إنتهت الأزمة؟
الأردن: القضاء يؤيد حل مجلس نقابة المعلمين.. فهل إنتهت الأزمة؟
وكانت السلطات الأردنية أوقفت في يوليو/ تموز الماضي عمل النقابة، وأغلقت مقارها على خلفية اتهامات بـ "فساد مالي" و"إجراءات تحريضية"، بينما ينفي المتهمون ذلك.الناشط السياسي الأردني، علاء الفزاع، أكد في حديث لـ " بانوراما" أنوأوضح الناشط السياسي البارز أنالتفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
الأردن: القضاء يؤيد حل مجلس نقابة المعلمين.. فهل انتهت الأزمة؟
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تناقش الحلقة قرار القضاء الأردني حل مجلس نقابة المعلمين، ووقف الملاحقة القانونية عن التهم الموجهة للنقابة وتخفيض عقوبة أعضاء مجلسها إلى ثلاثة أشهر بدلا من الحبس لمدة عام.
وكانت السلطات الأردنية أوقفت في يوليو/ تموز الماضي عمل النقابة، وأغلقت مقارها على خلفية اتهامات بـ "فساد مالي" و"إجراءات تحريضية"، بينما ينفي المتهمون ذلك.
الناشط السياسي الأردني، علاء الفزاع، أكد في حديث لـ " بانوراما
" أن
ملف نقابة المعلمين سياسي بإمتياز، وأن القضاء الأردني أظهر انفراجة ظاهرية، لكن ملف العقوبات المهنية سيبقى قائمًأ.
وأوضح الناشط السياسي البارز أن
قرارالتراجع عن حل النقابة نفسها جاء لامتصاص الضغوط الداخلية والخارجية التي تتعرض إليها الحكومة الأردنية، واضعًا القرار في سياق التمهيد لوضع خطة بديلة لإجراء انتخابات تفضي لمجلس نقابة جديد قابل للاحتواء.
التفاصيل في الملف الصوتي...