https://arabic.sputniknews.com/20220627/المجلس-الوطني-الإماراتي-يناقش-غدا-قانون-دور-العبادة-الموحد-1064322430.html
المجلس الوطني الإماراتي يناقش غدا قانون دور العبادة الموحد
المجلس الوطني الإماراتي يناقش غدا قانون دور العبادة الموحد
يناقش المجلس الوطني الإماراتي غدا الثلاثاء، قانون دو رالعبادة الموحد، والذي يتكون من 18 مادة. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T21:16+0000
2022-06-27T21:16+0000
2022-06-27T21:16+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
دور العبادة
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ووفقا لموقع الإمارات اليوم، فسيعقد المجلس الوطني الاتحادي، غداً الثلاثاء، جلسته الـ15 من دور الانعقاد العادي الثالث، للفصل التشريعي الـ17، والتي سيحضرها وزراء وممثلو الحكومة، لمناقشة ثلاثة مشاريع بقوانين اتحادية، منها قانون تنظيم دور العبادة لغير المسلمين.ونقل الموقع عن رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس، ناعمة المنصوري، تأكيدها أن "اللجنة أنجزت تقريرها الخاص بشأن مشروع قانون تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، الذي يتضمن 18 مادة، تؤكد جميعها على منظومة قيم التعايش والتسامح والسلام التي يعيشها مجتمع الإمارات بكلِّ أطيافه ومكوناته".ووفقا للمنصوري فإن مشروع قانون دور العبادة هو "أول تشريع اتحادي يتعامل مع مسألة تنظيم إنشاء دور العبادة لغير المسلمين"، لافتة إلى أنه يهدف إلى "وضع الأنظمة على المستوى الاتحادي، التي تُحدد الأطر والمعايير التي يتعين اتباعها لإنشاء دور وغرف العبادة لغير المسلمين، مع الحرص على خلق منظومة متكاملة بين الجهات المحلية والاتحادية".
https://arabic.sputniknews.com/20211005/شاكيد-تقترح-على-الإمارات-تدريب-أئمة-مساجد-إسرائيليين-1050344789.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, دور العبادة
المجلس الوطني الإماراتي يناقش غدا قانون دور العبادة الموحد
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يناقش المجلس الوطني الإماراتي غدا الثلاثاء، قانون دو رالعبادة الموحد، والذي يتكون من 18 مادة.
ووفقا لموقع الإمارات اليوم
، فسيعقد المجلس الوطني الاتحادي، غداً الثلاثاء، جلسته الـ15 من دور الانعقاد العادي الثالث، للفصل التشريعي الـ17، والتي سيحضرها وزراء وممثلو الحكومة، لمناقشة ثلاثة مشاريع بقوانين اتحادية، منها قانون تنظيم دور العبادة لغير المسلمين.
ونقل الموقع عن رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس، ناعمة المنصوري، تأكيدها أن "اللجنة أنجزت تقريرها الخاص بشأن مشروع قانون تنظيم دور العبادة
لغير المسلمين، الذي يتضمن 18 مادة، تؤكد جميعها على منظومة قيم التعايش والتسامح والسلام التي يعيشها مجتمع الإمارات بكلِّ أطيافه ومكوناته".
ووفقا للمنصوري فإن مشروع قانون دور العبادة هو "أول تشريع اتحادي يتعامل مع مسألة تنظيم إنشاء دور العبادة لغير المسلمين"، لافتة إلى أنه يهدف إلى "وضع الأنظمة على المستوى الاتحادي، التي تُحدد الأطر والمعايير التي يتعين اتباعها لإنشاء دور وغرف العبادة لغير المسلمين، مع الحرص على خلق منظومة
متكاملة بين الجهات المحلية والاتحادية".