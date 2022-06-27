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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220627/الناتو-يعزز-قواته-إلى-300-ألف-جندي-على-طول-الجناح-الشرقي-1064298101.html
الناتو يعزز قواته إلى 300 ألف جندي على طول الجناح الشرقي
الناتو يعزز قواته إلى 300 ألف جندي على طول الجناح الشرقي
أعلن رئيس الحلف ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، أن حلفاء الناتو سيعززون قواتهم ذات الجاهزية العالية إلى "أكثر من 300 ألف جندي"، إضافة إلى تعزيز أنظمة التحالف... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T12:40+0000
2022-06-27T12:40+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
الناتو
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وسيلتقي زعماء التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في مدريد هذا الأسبوع فيما وصفه ستولتنبرغ بأنها ستكون قمة "تحولية" في الوقت الذي تكافح فيه تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الموالية للغرب، وفقا لوكالة "رويترز".وقال ستولتنبرغ إن الحلفاء سيعززون بعض عمليات نشر مجموعاتهم القتالية على طول الجناح الشرقي للناتو "حتى مستوى اللواء" - وحدات تكتيكية من عدة آلاف من القوات - وسيرفعون أعداد الاستعداد العالية إلى "أكثر من 300 ألف".بالإضافة إلى ذلك، سيتم نقل المزيد من الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي، إلى المقدمة وسيتم تخصيص القوات مسبقا للدفاع عن أعضاء معينين في الناتو على الطرف الشرقي المكشوف للتحالف.وقال ستولتنبرغ: "هذا يشكل أكبر إصلاح لنظام دفاعنا الجماعي وردعنا منذ الحرب الباردة"، في حين لم يقدم ستولتنبرغ مزيدا من التفاصيل حول قوات الجهوزية العالية الإضافية أو كيفية نشرها من قبل التحالف.يذكر أن لدى الناتو حاليا قوة استعداد عالية قوامها حوالي 40 ألف جندي تحت قيادته، ومن المتوقع أن يشكل وجود أكثر من 300 ألف جندي نافذة جديدة للتحالف من حيث الاستفادة منه في حالة الطوارئ.وقال ستولتنبرغ أيضا إن القادة سيوافقون على تعزيز الدعم الأساسي لحلف الناتو لأوكرانيا "المحاصرة"، والتي من المقرر أن يستدعي رئيسها فلاديمير زيلينسكي عبر رابط الفيديو.وستشمل هذه الحزمة "شحنات كبيرة" من العتاد مثل الاتصالات الآمنة والأنظمة المضادة للطائرات بدون طيار والوقود، وستساعد أوكرانيا على المدى الطويل في التحول إلى استخدام أسلحة أكثر تقدما وفقا لمعايير الناتو.ويعد هذا الدعم منفصل عن الأسلحة التي يقوم أعضاء الناتو - بقيادة الولايات المتحدة - بنقلها بالفعل إلى أوكرانيا، بما في ذلك الصواريخ المضادة للدبابات والمدفعية والدفاع الجوي لمساعدتها على صد الهجوم الروسي.
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العالم, الناتو, روسيا, أخبار أوكرانيا

الناتو يعزز قواته إلى 300 ألف جندي على طول الجناح الشرقي

12:40 GMT 27.06.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الذهاب إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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أعلن رئيس الحلف ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، أن حلفاء الناتو سيعززون قواتهم ذات الجاهزية العالية إلى "أكثر من 300 ألف جندي"، إضافة إلى تعزيز أنظمة التحالف الدفاعية ردا على الحرب الروسية على أوكرانيا.
وسيلتقي زعماء التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في مدريد هذا الأسبوع فيما وصفه ستولتنبرغ بأنها ستكون قمة "تحولية" في الوقت الذي تكافح فيه تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الموالية للغرب، وفقا لوكالة "رويترز".
وقال ستولتنبرغ إن الحلفاء سيعززون بعض عمليات نشر مجموعاتهم القتالية على طول الجناح الشرقي للناتو "حتى مستوى اللواء" - وحدات تكتيكية من عدة آلاف من القوات - وسيرفعون أعداد الاستعداد العالية إلى "أكثر من 300 ألف".
بالإضافة إلى ذلك، سيتم نقل المزيد من الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي، إلى المقدمة وسيتم تخصيص القوات مسبقا للدفاع عن أعضاء معينين في الناتو على الطرف الشرقي المكشوف للتحالف.
وقال ستولتنبرغ: "هذا يشكل أكبر إصلاح لنظام دفاعنا الجماعي وردعنا منذ الحرب الباردة"، في حين لم يقدم ستولتنبرغ مزيدا من التفاصيل حول قوات الجهوزية العالية الإضافية أو كيفية نشرها من قبل التحالف.
يذكر أن لدى الناتو حاليا قوة استعداد عالية قوامها حوالي 40 ألف جندي تحت قيادته، ومن المتوقع أن يشكل وجود أكثر من 300 ألف جندي نافذة جديدة للتحالف من حيث الاستفادة منه في حالة الطوارئ.
وقال ستولتنبرغ أيضا إن القادة سيوافقون على تعزيز الدعم الأساسي لحلف الناتو لأوكرانيا "المحاصرة"، والتي من المقرر أن يستدعي رئيسها فلاديمير زيلينسكي عبر رابط الفيديو.
وستشمل هذه الحزمة "شحنات كبيرة" من العتاد مثل الاتصالات الآمنة والأنظمة المضادة للطائرات بدون طيار والوقود، وستساعد أوكرانيا على المدى الطويل في التحول إلى استخدام أسلحة أكثر تقدما وفقا لمعايير الناتو.
ويعد هذا الدعم منفصل عن الأسلحة التي يقوم أعضاء الناتو - بقيادة الولايات المتحدة - بنقلها بالفعل إلى أوكرانيا، بما في ذلك الصواريخ المضادة للدبابات والمدفعية والدفاع الجوي لمساعدتها على صد الهجوم الروسي.
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