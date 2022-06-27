https://arabic.sputniknews.com/20220627/رئيس-جنوب-إفريقيا-ينعى-22-مراهقا-ماتوا-في-ظروف-غامضة-خلال-تواجدهم-في-حانة-1064267625.html

رئيس جنوب إفريقيا ينعى 22 مراهقا ماتوا في ظروف غامضة خلال تواجدهم في حانة

رئيس جنوب إفريقيا ينعى 22 مراهقا ماتوا في ظروف غامضة خلال تواجدهم في حانة

نعى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بعد ظهر الأحد "22 مراهقا" توفوا في حانة في إيست لندن بمقاطعة كيب الشرقية في الساعات الأولى من الصباح. 27.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-27T02:56+0000

2022-06-27T02:56+0000

2022-06-27T02:56+0000

جنوب أفريقيا

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وقال بيان صادر عن الرئاسة إن رامافوزا "يشعر بالقلق إزاء الظروف المبلغ عنها والتي اجتمع فيها هؤلاء الشباب في مكان يجب في ظاهره أن يكون محظورا على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما".وقال رامافوزا في البيان إن المأساة أصبحت أكثر خطورة حيث أنها حدثت خلال شهر الشباب. ولا تزال شرطة جنوب إفريقيا تحقق في القضية والسبب غير واضح.ولم يذكر بيان الرئاسة سبب الحادث، قائلا إن الرئيس ينتظر المزيد من المعلومات.وقال وزير الشرطة بيكي سيلي، الذي قاد وفدا وطنيا إلى موقع الحادث، لوسائل الإعلام، إن الضحايا من الفتيات والفتيان، بما في ذلك فتى يبلغ من العمر 13 عاما.وأضاف "عندما تنظر إلى وجوههم، تدرك أنك تتعامل مع أطفال، أطفال، أطفال، أطفال. لقد سمعت قصة أنهم صغار، لكن عندما تراهم تدرك أن ما حدث كارثة".وقال سيلي إن الطبيب الذي يقود عملية تشريح الجثث قال للوزير إن خبراء الطب الشرعي ما زالوا يجمعون المعلومات ولا يفضلون إخباره بالموقف. مضيفا أنهم أكدوا أن "الوفاة ليست طبيعية".وقال الوزير إنهم سيأخذون بضع عينات لعلم السموم في كيب تاون حيث أنه يعد أكثر تقدما.وتكون الوفد من المفوضة الوطنية لشرطة جنوب إفريقيا فاني ماسيمولا وخبراء في مسرح الجريمة وفنيون في التخلص من القنابل.وقالت بلدية بوفالو سيتي متروبوليتان، التي تضم إيست لندن، في وقت مبكر إن أكثر من 20 شابا وشابة لقوا حتفهم في الحادث.ورفضت الشرطة الإدلاء بأية تكهنات حول السبب، لكنها قالت إنها تأمل في التوصل إلى الحقيقة "قبل نهاية اليوم".

https://arabic.sputniknews.com/20220626/جنوب-أفريقيا-ارتفاع-عدد-ضحايا-الملهى-الليلي-إلى-20-قتيلا-1064220526.html

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جنوب أفريقيا