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https://arabic.sputniknews.com/20220627/رئيس-جنوب-إفريقيا-ينعى-22-مراهقا-ماتوا-في-ظروف-غامضة-خلال-تواجدهم-في-حانة-1064267625.html
رئيس جنوب إفريقيا ينعى 22 مراهقا ماتوا في ظروف غامضة خلال تواجدهم في حانة
رئيس جنوب إفريقيا ينعى 22 مراهقا ماتوا في ظروف غامضة خلال تواجدهم في حانة
نعى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بعد ظهر الأحد "22 مراهقا" توفوا في حانة في إيست لندن بمقاطعة كيب الشرقية في الساعات الأولى من الصباح. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T02:56+0000
2022-06-27T02:56+0000
جنوب أفريقيا
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وقال بيان صادر عن الرئاسة إن رامافوزا "يشعر بالقلق إزاء الظروف المبلغ عنها والتي اجتمع فيها هؤلاء الشباب في مكان يجب في ظاهره أن يكون محظورا على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما".وقال رامافوزا في البيان إن المأساة أصبحت أكثر خطورة حيث أنها حدثت خلال شهر الشباب. ولا تزال شرطة جنوب إفريقيا تحقق في القضية والسبب غير واضح.ولم يذكر بيان الرئاسة سبب الحادث، قائلا إن الرئيس ينتظر المزيد من المعلومات.وقال وزير الشرطة بيكي سيلي، الذي قاد وفدا وطنيا إلى موقع الحادث، لوسائل الإعلام، إن الضحايا من الفتيات والفتيان، بما في ذلك فتى يبلغ من العمر 13 عاما.وأضاف "عندما تنظر إلى وجوههم، تدرك أنك تتعامل مع أطفال، أطفال، أطفال، أطفال. لقد سمعت قصة أنهم صغار، لكن عندما تراهم تدرك أن ما حدث كارثة".وقال سيلي إن الطبيب الذي يقود عملية تشريح الجثث قال للوزير إن خبراء الطب الشرعي ما زالوا يجمعون المعلومات ولا يفضلون إخباره بالموقف. مضيفا أنهم أكدوا أن "الوفاة ليست طبيعية".وقال الوزير إنهم سيأخذون بضع عينات لعلم السموم في كيب تاون حيث أنه يعد أكثر تقدما.وتكون الوفد من المفوضة الوطنية لشرطة جنوب إفريقيا فاني ماسيمولا وخبراء في مسرح الجريمة وفنيون في التخلص من القنابل.وقالت بلدية بوفالو سيتي متروبوليتان، التي تضم إيست لندن، في وقت مبكر إن أكثر من 20 شابا وشابة لقوا حتفهم في الحادث.ورفضت الشرطة الإدلاء بأية تكهنات حول السبب، لكنها قالت إنها تأمل في التوصل إلى الحقيقة "قبل نهاية اليوم".
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رئيس جنوب إفريقيا ينعى 22 مراهقا ماتوا في ظروف غامضة خلال تواجدهم في حانة

02:56 GMT 27.06.2022
© AFP 2022 / STRوفاة 22 مراهقا في ظروف غامضة خلال تواجدهم في حانة بجنوب أفريقيا 26 يونيو 2022
وفاة 22 مراهقا في ظروف غامضة خلال تواجدهم في حانة بجنوب أفريقيا 26 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© AFP 2022 / STR
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نعى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بعد ظهر الأحد "22 مراهقا" توفوا في حانة في إيست لندن بمقاطعة كيب الشرقية في الساعات الأولى من الصباح.
وقال بيان صادر عن الرئاسة إن رامافوزا "يشعر بالقلق إزاء الظروف المبلغ عنها والتي اجتمع فيها هؤلاء الشباب في مكان يجب في ظاهره أن يكون محظورا على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما".
وقال رامافوزا في البيان إن المأساة أصبحت أكثر خطورة حيث أنها حدثت خلال شهر الشباب. ولا تزال شرطة جنوب إفريقيا تحقق في القضية والسبب غير واضح.
ولم يذكر بيان الرئاسة سبب الحادث، قائلا إن الرئيس ينتظر المزيد من المعلومات.
وشوهد أقارب المتوفين يبكون خارج مشرحة في المنطقة بينما يحاول آخرون مواساتهم.
وقال وزير الشرطة بيكي سيلي، الذي قاد وفدا وطنيا إلى موقع الحادث، لوسائل الإعلام، إن الضحايا من الفتيات والفتيان، بما في ذلك فتى يبلغ من العمر 13 عاما.
وأضاف "عندما تنظر إلى وجوههم، تدرك أنك تتعامل مع أطفال، أطفال، أطفال، أطفال. لقد سمعت قصة أنهم صغار، لكن عندما تراهم تدرك أن ما حدث كارثة".
وقال سيلي إن الطبيب الذي يقود عملية تشريح الجثث قال للوزير إن خبراء الطب الشرعي ما زالوا يجمعون المعلومات ولا يفضلون إخباره بالموقف. مضيفا أنهم أكدوا أن "الوفاة ليست طبيعية".
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وقال الوزير إنهم سيأخذون بضع عينات لعلم السموم في كيب تاون حيث أنه يعد أكثر تقدما.
وتكون الوفد من المفوضة الوطنية لشرطة جنوب إفريقيا فاني ماسيمولا وخبراء في مسرح الجريمة وفنيون في التخلص من القنابل.
وقالت بلدية بوفالو سيتي متروبوليتان، التي تضم إيست لندن، في وقت مبكر إن أكثر من 20 شابا وشابة لقوا حتفهم في الحادث.
وقالت عمدة المدينة زولا باكاتي في بيان إنها "أسوأ مأساة حدثت في بلديتنا".
ورفضت الشرطة الإدلاء بأية تكهنات حول السبب، لكنها قالت إنها تأمل في التوصل إلى الحقيقة "قبل نهاية اليوم".
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