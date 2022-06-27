https://arabic.sputniknews.com/20220627/روسيا-رفد-القوات-المسلحة-بمزيد-من-الكتائب-المتكونة-من-أبناء-الشيشان-1064268506.html
روسيا.. رفد القوات المسلحة بمزيد من الكتائب المتكونة من أبناء الشيشان
روسيا.. رفد القوات المسلحة بمزيد من الكتائب المتكونة من أبناء الشيشان
سيتم قريبا تشكيل 4 كتائب جديدة من أبناء الشيشان (أحد الأقاليم القوقازية الروسية برتبة جمهورية). 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T04:56+0000
2022-06-27T04:56+0000
2022-06-27T04:56+0000
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1064268358_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_3a8257c4ef5529bf9e531010e6bede0f.jpg
وأعلن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، عبر حسابه في تلغرام أن الكتائب الجديدة المزمع تشكيلها من شباب الشيشان وهي "شمال أحمد" و"جنوب أحمد" و"غرب أحمد" و"شرق أحمد، ستنضم إلى القوات التابعة لوزارة الدفاع الروسية.ويتم تشكيل الكتائب "الشيشانية" الجديدة امتثالا لرغة شباب الشيشان الذين يبدي المزيد منهم الاستعداد للدفاع عن حياض الوطن.وقام قديروف ورئيس المجلس التشريعي المحلي، محمد داودوف، بزيارة إلى بلدة خان قلعة التي سترابط فيها اثنتان من الكتائب الأربع المزمع إنشاؤها.من الجدير ذكره أن القوات الروسية التي تقوم بتنفيذ العملية الخاصة الهادفة إلى حماية الناس في أوكرانيا من جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014، تضم وحدات متكوّنة من أبناء الشيشان.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1064268358_106:0:2378:1704_1920x0_80_0_0_b80745ae8ae77c7473a9395e972ffb79.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
روسيا.. رفد القوات المسلحة بمزيد من الكتائب المتكونة من أبناء الشيشان
تابعنا عبر
سيتم قريبا تشكيل 4 كتائب جديدة من أبناء الشيشان (أحد الأقاليم القوقازية الروسية برتبة جمهورية).
وأعلن
رئيس الشيشان، رمضان قديروف، عبر حسابه في تلغرام أن الكتائب الجديدة المزمع تشكيلها من شباب الشيشان وهي "شمال أحمد" و"جنوب أحمد" و"غرب أحمد" و"شرق أحمد، ستنضم إلى القوات التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
ويتم تشكيل الكتائب "الشيشانية" الجديدة امتثالا لرغة شباب الشيشان الذين يبدي المزيد منهم الاستعداد للدفاع عن حياض الوطن.
وقام قديروف ورئيس المجلس التشريعي المحلي، محمد داودوف، بزيارة إلى بلدة خان قلعة التي سترابط فيها اثنتان من الكتائب الأربع المزمع إنشاؤها.
من الجدير ذكره أن القوات الروسية التي تقوم بتنفيذ العملية الخاصة الهادفة إلى حماية الناس في أوكرانيا من جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014، تضم وحدات متكوّنة من أبناء الشيشان.