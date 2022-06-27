https://arabic.sputniknews.com/20220627/سوناطراك-تصدر-بيانا-بشأن-نشوب-حريق-في-المنطقة-الصناعية-بأرزيو-1064272581.html

"سوناطراك" تصدر بيانا بشأن نشوب حريق في المنطقة الصناعية بأرزيو

"سوناطراك" تصدر بيانا بشأن نشوب حريق في المنطقة الصناعية بأرزيو

نشرت شركة "سوناطراك" الجزائرية بيانا رسميا حول صحة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بشأن نشوب حريق بالمنطقة الصناعية لأرزيو. 27.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-27T07:54+0000

2022-06-27T07:54+0000

2022-06-27T07:57+0000

اقتصاد

العالم العربي

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وجاء في بيان: " نشرت بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي خبرا مغلوطا بخصوص نشوب حريق بالمنطقة الصناعية لأرزيو و تم تداوله على نطاق واسع دون التأكد من صحة الخبر"، بحسب ما ذكرت وكالة "أنا الجزائر".وأضافت: "تفند سوناطراك هذه الأخبار المغلوطة والملفقة و المفبركة وتؤكد سلامة جميع الوحدات الإنتاجية وتطمئن جميع المواطنين القاطنين بمحاذاة المنطقة الصناعية و تنفي قطعا أي خطر قد يهدد سلامتهم".وختم البيان: "كما تنوه سوناطراك بإعادة تشغيل وحداتها الصناعية بأرزيو بعد توقف بعض منها تلقائيا جراء انقطاع الكهرباء وتستمر في تشغيل الوحدات المتبقية بعد عمليات المعاينة والتدقيق التقني الضروري للتأكد من سلامتها وتفادي أي خطر محتمل".

https://arabic.sputniknews.com/20220624/الرئيس-الجزائري-سوناطراك-تعد-من-الأدوات-القوية-التي-تسمح-للبلاد-بممارسة-سيادتها-الوطنية-1064135235.html

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اقتصاد, العالم العربي