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"سوناطراك" تصدر بيانا بشأن نشوب حريق في المنطقة الصناعية بأرزيو
"سوناطراك" تصدر بيانا بشأن نشوب حريق في المنطقة الصناعية بأرزيو
نشرت شركة "سوناطراك" الجزائرية بيانا رسميا حول صحة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بشأن نشوب حريق بالمنطقة الصناعية لأرزيو. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T07:54+0000
2022-06-27T07:57+0000
اقتصاد
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وجاء في بيان: " نشرت بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي خبرا مغلوطا بخصوص نشوب حريق بالمنطقة الصناعية لأرزيو و تم تداوله على نطاق واسع دون التأكد من صحة الخبر"، بحسب ما ذكرت وكالة "أنا الجزائر".وأضافت: "تفند سوناطراك هذه الأخبار المغلوطة والملفقة و المفبركة وتؤكد سلامة جميع الوحدات الإنتاجية وتطمئن جميع المواطنين القاطنين بمحاذاة المنطقة الصناعية و تنفي قطعا أي خطر قد يهدد سلامتهم".وختم البيان: "كما تنوه سوناطراك بإعادة تشغيل وحداتها الصناعية بأرزيو بعد توقف بعض منها تلقائيا جراء انقطاع الكهرباء وتستمر في تشغيل الوحدات المتبقية بعد عمليات المعاينة والتدقيق التقني الضروري للتأكد من سلامتها وتفادي أي خطر محتمل".
https://arabic.sputniknews.com/20220624/الرئيس-الجزائري-سوناطراك-تعد-من-الأدوات-القوية-التي-تسمح-للبلاد-بممارسة-سيادتها-الوطنية-1064135235.html
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اقتصاد, العالم العربي

"سوناطراك" تصدر بيانا بشأن نشوب حريق في المنطقة الصناعية بأرزيو

07:54 GMT 27.06.2022 (تم التحديث: 07:57 GMT 27.06.2022)
© AP Photo / Aflred de Montesquiouعامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك
عامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Aflred de Montesquiou
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نشرت شركة "سوناطراك" الجزائرية بيانا رسميا حول صحة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بشأن نشوب حريق بالمنطقة الصناعية لأرزيو.
وجاء في بيان: " نشرت بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي خبرا مغلوطا بخصوص نشوب حريق بالمنطقة الصناعية لأرزيو و تم تداوله على نطاق واسع دون التأكد من صحة الخبر"، بحسب ما ذكرت وكالة "أنا الجزائر".
وأضافت: "تفند سوناطراك هذه الأخبار المغلوطة والملفقة و المفبركة وتؤكد سلامة جميع الوحدات الإنتاجية وتطمئن جميع المواطنين القاطنين بمحاذاة المنطقة الصناعية و تنفي قطعا أي خطر قد يهدد سلامتهم".
وختم البيان: "كما تنوه سوناطراك بإعادة تشغيل وحداتها الصناعية بأرزيو بعد توقف بعض منها تلقائيا جراء انقطاع الكهرباء وتستمر في تشغيل الوحدات المتبقية بعد عمليات المعاينة والتدقيق التقني الضروري للتأكد من سلامتها وتفادي أي خطر محتمل".
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