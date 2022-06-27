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https://arabic.sputniknews.com/20220627/شولتز-ينقذ-بايدن-خلال-قمة-مجموعة-السبع-فيديو-1064279766.html
شولتز ينقذ بايدن خلال قمة مجموعة السبع.. فيديو
شولتز ينقذ بايدن خلال قمة مجموعة السبع.. فيديو
التقطت كاميرات وسائل الإعلام الغربية لحظات مثيرة للاهتمام خلال عقد اجتماع بين قادة مجموعة السبع المقامة في ألمانيا. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T08:35+0000
2022-06-27T08:37+0000
العالم
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وأظهرت اللقطات المنشورة استعداد قادة الدول لالتقاط صورة جماعية خلال القمة المقامة في مدينة بافاريا الألمانية، حيث قام المستشار الألماني أولاف شولتز بتنبيه زميله الأمريكي جو بايدن بعدما نسي أنه بصدد التقاط صورة مشتركة مع الآخرين.وعمل المستشار الألماني شولتز على دعوة بايدن وتوجيهه لمكان الكاميرا لالتقاط الصورة المشتركة.وتعقد قمة مجموعة السبع في الفترة من 26 إلى 28 يونيو/حزيران في قلعة إلماو في بافاريا الألمانية ومن بين المشاركين المدعوين في القمة زعماء السنغال وجنوب إفريقيا والأرجنتين والهند وإندونيسيا. كما يشارك رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في الاجتماع عبر رابط الفيديو.
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العالم

شولتز ينقذ بايدن خلال قمة مجموعة السبع.. فيديو

08:35 GMT 27.06.2022 (تم التحديث: 08:37 GMT 27.06.2022)
© Sputnik . Алексей Агарышев / الذهاب إلى بنك الصوروزير المالية الألماني أولاف شولتز
وزير المالية الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© Sputnik . Алексей Агарышев
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التقطت كاميرات وسائل الإعلام الغربية لحظات مثيرة للاهتمام خلال عقد اجتماع بين قادة مجموعة السبع المقامة في ألمانيا.
وأظهرت اللقطات المنشورة استعداد قادة الدول لالتقاط صورة جماعية خلال القمة المقامة في مدينة بافاريا الألمانية، حيث قام المستشار الألماني أولاف شولتز بتنبيه زميله الأمريكي جو بايدن بعدما نسي أنه بصدد التقاط صورة مشتركة مع الآخرين.
وعمل المستشار الألماني شولتز على دعوة بايدن وتوجيهه لمكان الكاميرا لالتقاط الصورة المشتركة.
وتعقد قمة مجموعة السبع في الفترة من 26 إلى 28 يونيو/حزيران في قلعة إلماو في بافاريا الألمانية ومن بين المشاركين المدعوين في القمة زعماء السنغال وجنوب إفريقيا والأرجنتين والهند وإندونيسيا. كما يشارك رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في الاجتماع عبر رابط الفيديو.
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