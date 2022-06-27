https://arabic.sputniknews.com/20220627/قادة-الناتو-يصفون-روسيا-بـالتهديد-الرئيسي-لأمنهم-ويقررون-زيادة-قوات-الجاهزية-القتالية-1064295816.html
قادة "الناتو" يصفون روسيا بـ"التهديد الرئيسي" لأمنهم ويقررون زيادة قوات الجاهزية القتالية
قادة "الناتو" يصفون روسيا بـ"التهديد الرئيسي" لأمنهم ويقررون زيادة قوات الجاهزية القتالية
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، إن دول "الناتو" ستناقش تغييرات في "قوة الرد" التابعة للحلف وتقرر زيادة عدد قواتها ذات... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T12:10+0000
2022-06-27T12:10+0000
2022-06-27T12:10+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقد قبل بداية القمة، "سنعدل قوة الرد التابعة لحلف شمال الأطلسي ونزيد عدد قوات الجاهزية العالية لدينا إلى أكثر من 300 ألف".وأضاف ستولتنبرغ أنه ستتم مناقشة زيادة أخرى في الإنفاق الدفاعي في قمة مدريد.ونوه ستولتنبرغ إلى أن قادة "الناتو" سيوافقون في مدريد على مفهوم استراتيجي محدث للحلف يمتد حتى عام 2030.بالإضافة إلى ذلك، بين ستولتنبرغ أن قادة "الناتو" سيناقشون قضية الأمن الغذائي، بما في ذلك صادرات الحبوب الأوكرانية.وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، قد قال منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، إن الحلف سيدافع عن كل شبر من أراضي الحلف في حالة الهجوم.وسيؤسس المفهوم الاستراتيجي الجديد لمدريد "خارطة طريق" الناتو للسنوات العشر القادمة. حيث سيتم الإشارة إلى روسيا "كتهديد" في حين ستظهر الصين أيضا لأول مرة في هذه الحالة بموقع "تحدي".
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https://arabic.sputniknews.com/20220627/الناتو-يتخذ-استراتيجية-دفاعية-جديدة-تخضع-سبتة-ومليلية-لحمايته-1064286074.html
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العالم, روسيا
قادة "الناتو" يصفون روسيا بـ"التهديد الرئيسي" لأمنهم ويقررون زيادة قوات الجاهزية القتالية
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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، إن دول "الناتو" ستناقش تغييرات في "قوة الرد" التابعة للحلف وتقرر زيادة عدد قواتها ذات الجاهزية القتالية العالية إلى أكثر من 300 ألف خلال القمة في مدريد التي ستعقد في الفترة من 28 إلى 30 يونيو/حزيران.
وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقد قبل بداية القمة، "سنعدل قوة الرد التابعة لحلف شمال الأطلسي ونزيد عدد قوات الجاهزية العالية لدينا إلى أكثر من 300 ألف".
وأشار ستولتنبرغ إلى أن دول "الناتو" زادت الإنفاق الدفاعي للعام الثامن على التوالي، وقال "يمكننا تحديث الأرقام اليوم. نتوقع أن يكون عام 2022 هو العام الثامن على التوالي الذي يزيد فيه الحلفاء باستمرار الإنفاق الدفاعي".
وأضاف ستولتنبرغ أنه ستتم مناقشة زيادة أخرى في الإنفاق الدفاعي في قمة مدريد.
ونوه ستولتنبرغ إلى أن قادة "الناتو" سيوافقون في مدريد على مفهوم استراتيجي محدث للحلف يمتد حتى عام 2030.
وقال الأمين العام للحلف: "سيوافق الزعماء على مفهوم استراتيجي جديد يعكس الوضع الأمني الحالي ... وسيصنف روسيا كواحدة من أهم التهديدات لأمننا"، بحسب مزاعمهم.
بالإضافة إلى ذلك، بين ستولتنبرغ أن قادة "الناتو" سيناقشون قضية الأمن الغذائي، بما في ذلك صادرات الحبوب الأوكرانية.
"أنا متأكد تماما من أن هناك تأثيرا على سوق الغذاء العالمية، والأمن الغذائي العالمي والأسعار. وسنثير (قضية) صادرات الحبوب في القمة، هي مهمة لحلف شمال الأطلسي".
ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي
وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، قد قال منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، إن الحلف سيدافع عن كل شبر من أراضي الحلف في حالة الهجوم.
وسيؤسس المفهوم الاستراتيجي الجديد
لمدريد "خارطة طريق" الناتو للسنوات العشر القادمة. حيث سيتم الإشارة إلى روسيا "كتهديد" في حين ستظهر الصين أيضا لأول مرة في هذه الحالة بموقع "تحدي".