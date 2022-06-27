https://arabic.sputniknews.com/20220627/كتائب-القسام-تعلن-تدهور-صحة-أسير-إسرائيلي-لديها-وتل-أبيب-تعلق-1064318594.html
"كتائب القسام" تعلن تدهور صحة أسير إسرائيلي لديها... وتل أبيب تعلق
"كتائب القسام" تعلن تدهور صحة أسير إسرائيلي لديها... وتل أبيب تعلق
أعلنت "كتائب القسام"، اليوم الاثنين، أن "تدهورا طرأ على صحة أحد الأسرى الإسرائيليين لدى الكتائب"، مؤكدة أنها "ستنشر خلال الساعات القادمة ما يؤكد ذلك". 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T19:30+0000
2022-06-27T19:30+0000
2022-06-27T19:30+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار قطاع غزة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102007/95/1020079549_0:0:889:500_1920x0_80_0_0_f322b21dd4318806e740e9131d1dcd54.jpg
وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، عبر صفحته على "تويتر"، "نعلن عن تدهورٍ طرأ على صحة أحد أسرى العدو لدى كتائب القسام، وسننشر خلال الساعاتِ القادمة بإذن الله ما يؤكد ذلك".من جانبه، حمل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، حركة حماس مسؤولية حالة المدنيين الأسرى، مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية ستواصل جهودها لإعادتهم بوساطة مصرية.في هذه الأثناء، قال مسؤول أمني إسرائيلي، أنّ المنظومة الأمنية الإسرائيلية، ليس لديها أي علم بأي تغيير في الحالة الصحية لأفرا منغستو أو هشام السيد المحتجزيْن لدى حماس في قطاع غزة.ونقلت القناة 12 العبرية، عن المسؤول الأمني، أنّ إعلان حركة حماس يبدو وكأنه محاولة منهم للضغط على إسرائيل في إطار المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
أخبار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102007/95/1020079549_27:0:694:500_1920x0_80_0_0_932a81a504475dec1510801833d592a0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة
"كتائب القسام" تعلن تدهور صحة أسير إسرائيلي لديها... وتل أبيب تعلق
تابعنا عبر
أعلنت "كتائب القسام"، اليوم الاثنين، أن "تدهورا طرأ على صحة أحد الأسرى الإسرائيليين لدى الكتائب"، مؤكدة أنها "ستنشر خلال الساعات القادمة ما يؤكد ذلك".
وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، عبر صفحته على "تويتر"، "نعلن عن تدهورٍ طرأ على صحة أحد أسرى العدو لدى كتائب القسام، وسننشر خلال الساعاتِ القادمة بإذن الله ما يؤكد ذلك".
من جانبه، حمل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، حركة حماس مسؤولية حالة المدنيين الأسرى، مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية ستواصل جهودها لإعادتهم بوساطة مصرية.
في هذه الأثناء، قال مسؤول أمني إسرائيلي، أنّ المنظومة الأمنية الإسرائيلية، ليس لديها أي علم بأي تغيير
في الحالة الصحية لأفرا منغستو أو هشام السيد المحتجزيْن لدى حماس في قطاع غزة.
ونقلت القناة 12 العبرية، عن المسؤول الأمني، أنّ إعلان حركة حماس يبدو وكأنه محاولة منهم للضغط على إسرائيل في إطار المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.