https://arabic.sputniknews.com/20220627/مبعوث-خاص-للرئيس-الروسي-من-المستحيل-فصل-روسيا-عن-الإنترنت-العالمي-1064269231.html
مبعوث خاص للرئيس الروسي: من المستحيل فصل روسيا عن الإنترنت العالمي
مبعوث خاص للرئيس الروسي: من المستحيل فصل روسيا عن الإنترنت العالمي
قال مبعوث الرئاسة الروسية الخاص المكلف بملف التقنية الرقمية لـ"سبوتنيك"، في الإشارة إلى فكرة فصل روسيا عن شبكة الإنترنت العالمية، إن هذا مستحيل. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T06:10+0000
2022-06-27T06:10+0000
2022-06-27T06:10+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/17/1046941704_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b2d3ac594eb487d15adc072338cfd917.jpg
وأكد دميتري بيسكوف أن روسيا لا تنوي قطع اتصالها بالإنترنت العالمي. أما إذا قامت جهة ما خارجية بقطع اتصال روسيا بالإنترنت العالمي "فإننا نستطيع تحمّل هذا، إذ سيواصل الإنترنت الروسي عمله، فنقوم بإنشاء ما يتيح ربطه بالإنترنت العالمي".وفكرة فصل روسيا عن الإنترنت طرحها دعاة تشديد العقوبات ضد روسيا لمنعها من تحقيق أهداف عمليتها العسكرية في أوكرانيا والتي بدأتها روسيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. من جانبها حددت وزارة الدفاع الروسية الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية في تحرير منطقة دونباس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/17/1046941704_630:0:3361:2048_1920x0_80_0_0_b873d80aacb42abb963aef5f027c7987.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مبعوث خاص للرئيس الروسي: من المستحيل فصل روسيا عن الإنترنت العالمي
تابعنا عبر
قال مبعوث الرئاسة الروسية الخاص المكلف بملف التقنية الرقمية لـ"سبوتنيك"، في الإشارة إلى فكرة فصل روسيا عن شبكة الإنترنت العالمية، إن هذا مستحيل.
وأكد
دميتري بيسكوف أن روسيا لا تنوي قطع اتصالها بالإنترنت العالمي. أما إذا قامت جهة ما خارجية بقطع اتصال روسيا بالإنترنت العالمي "فإننا نستطيع تحمّل هذا، إذ سيواصل الإنترنت الروسي عمله، فنقوم بإنشاء ما يتيح ربطه بالإنترنت العالمي".
وفكرة فصل روسيا عن الإنترنت طرحها دعاة تشديد العقوبات ضد روسيا لمنعها من تحقيق أهداف عمليتها العسكرية في أوكرانيا والتي بدأتها روسيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. من جانبها حددت وزارة الدفاع الروسية الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية في تحرير منطقة دونباس.