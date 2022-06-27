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https://arabic.sputniknews.com/20220627/مبعوث-خاص-للرئيس-الروسي-من-المستحيل-فصل-روسيا-عن-الإنترنت-العالمي-1064269231.html
مبعوث خاص للرئيس الروسي: من المستحيل فصل روسيا عن الإنترنت العالمي
مبعوث خاص للرئيس الروسي: من المستحيل فصل روسيا عن الإنترنت العالمي
قال مبعوث الرئاسة الروسية الخاص المكلف بملف التقنية الرقمية لـ"سبوتنيك"، في الإشارة إلى فكرة فصل روسيا عن شبكة الإنترنت العالمية، إن هذا مستحيل. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T06:10+0000
2022-06-27T06:10+0000
روسيا
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وأكد دميتري بيسكوف أن روسيا لا تنوي قطع اتصالها بالإنترنت العالمي. أما إذا قامت جهة ما خارجية بقطع اتصال روسيا بالإنترنت العالمي "فإننا نستطيع تحمّل هذا، إذ سيواصل الإنترنت الروسي عمله، فنقوم بإنشاء ما يتيح ربطه بالإنترنت العالمي".وفكرة فصل روسيا عن الإنترنت طرحها دعاة تشديد العقوبات ضد روسيا لمنعها من تحقيق أهداف عمليتها العسكرية في أوكرانيا والتي بدأتها روسيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. من جانبها حددت وزارة الدفاع الروسية الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية في تحرير منطقة دونباس.
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مبعوث خاص للرئيس الروسي: من المستحيل فصل روسيا عن الإنترنت العالمي

06:10 GMT 27.06.2022
© Fotolia / Timإنترنت "رونت"
إنترنت رونت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© Fotolia / Tim
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قال مبعوث الرئاسة الروسية الخاص المكلف بملف التقنية الرقمية لـ"سبوتنيك"، في الإشارة إلى فكرة فصل روسيا عن شبكة الإنترنت العالمية، إن هذا مستحيل.
وأكد دميتري بيسكوف أن روسيا لا تنوي قطع اتصالها بالإنترنت العالمي. أما إذا قامت جهة ما خارجية بقطع اتصال روسيا بالإنترنت العالمي "فإننا نستطيع تحمّل هذا، إذ سيواصل الإنترنت الروسي عمله، فنقوم بإنشاء ما يتيح ربطه بالإنترنت العالمي".
وفكرة فصل روسيا عن الإنترنت طرحها دعاة تشديد العقوبات ضد روسيا لمنعها من تحقيق أهداف عمليتها العسكرية في أوكرانيا والتي بدأتها روسيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. من جانبها حددت وزارة الدفاع الروسية الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية في تحرير منطقة دونباس.
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