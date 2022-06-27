عربي
إيران تقدم طلبا للحصول على عضوية في مجموعة "بريكس"
https://arabic.sputniknews.com/20220627/مذكرة-تفاهم-سعودية-إيطالية-في-مجال-الاستخدام-السلمي-للفضاء-الخارجي-1064319788.html
مذكرة تفاهم سعودية إيطالية في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي
مذكرة تفاهم سعودية إيطالية في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي
وقعت الهيئة السعودية للفضاء، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع وكالة الفضاء الإيطالية، وذلك في العاصمة السعودية الرياض. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T19:50+0000
2022-06-27T19:50+0000
أخبار السعودية اليوم
إيطاليا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101369/56/1013695607_0:262:5041:3098_1920x0_80_0_0_256c99d6e507e9d9c6cf2207a39955a6.jpg
ووفقا لبيان نشرته الهيئة السعودية للفضاء عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن التوقيع تم في حضور وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان ووزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو.وحسب البيان، فإن المذكرة التي وقعها الرئيس التنفيذي للهيئة محمد بن سعود التميمي، مع رئيس وكالة الفضاء الإيطالية جورجيو ساكوتشيا، تخص مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.وأشار إلى أن مستهدفاتها تدور حول "توفير إطار للتعاون في الأنشطة الفضائية واستعراض المجالات ذات الاهتمام المشترك في الاستخدامات السلمية للفضاء، وتسهيل تبادل المعلومات، والتقنيات، والأفراد العاملين في المجالات ذات الاهتمام المشترك".كما لفت البيان إلى أنها تهدف أيضا لـ "تطوير التعاون الثنائي بين الجهتين في بناء القدرات في مجال علوم وهندسة الفضاء والعمل على تعزيز دور البعثات العلمية وبرامج الرحلات المأهولة، إضافة إلى تطوير التعاون بمراقبة الأرض وبيانات تطبيقات الفضاء وتصنيع الأقمار الصناعية وإطلاقها".وتأتي تلك المذكرة استكمالا للتعاون المشترك بين السعودية وإيطاليا في مجالات عديدة، وكثمرة من ثمار أعمال اللجنة السعودية الإيطالية المشتركة الثانية عشرة.
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101369/56/1013695607_280:0:4761:3361_1920x0_80_0_0_50c4b46e8fe102a4f850812dcfe4e83f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم, إيطاليا

مذكرة تفاهم سعودية إيطالية في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي

19:50 GMT 27.06.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martinعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
تابعنا عبرTelegram
وقعت الهيئة السعودية للفضاء، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع وكالة الفضاء الإيطالية، وذلك في العاصمة السعودية الرياض.
ووفقا لبيان نشرته الهيئة السعودية للفضاء عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن التوقيع تم في حضور وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان ووزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو.
وحسب البيان، فإن المذكرة التي وقعها الرئيس التنفيذي للهيئة محمد بن سعود التميمي، مع رئيس وكالة الفضاء الإيطالية جورجيو ساكوتشيا، تخص مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.
وأشار إلى أن مستهدفاتها تدور حول "توفير إطار للتعاون في الأنشطة الفضائية واستعراض المجالات ذات الاهتمام المشترك في الاستخدامات السلمية للفضاء، وتسهيل تبادل المعلومات، والتقنيات، والأفراد العاملين في المجالات ذات الاهتمام المشترك".
كما لفت البيان إلى أنها تهدف أيضا لـ "تطوير التعاون الثنائي بين الجهتين في بناء القدرات في مجال علوم وهندسة الفضاء والعمل على تعزيز دور البعثات العلمية وبرامج الرحلات المأهولة، إضافة إلى تطوير التعاون بمراقبة الأرض وبيانات تطبيقات الفضاء وتصنيع الأقمار الصناعية وإطلاقها".
وتأتي تلك المذكرة استكمالا للتعاون المشترك بين السعودية وإيطاليا في مجالات عديدة، وكثمرة من ثمار أعمال اللجنة السعودية الإيطالية المشتركة الثانية عشرة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала