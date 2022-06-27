مذكرة تفاهم سعودية إيطالية في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي
© AP Photo / Jacquelyn Martinعلم السعودية
© AP Photo / Jacquelyn Martin
وقعت الهيئة السعودية للفضاء، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع وكالة الفضاء الإيطالية، وذلك في العاصمة السعودية الرياض.
ووفقا لبيان نشرته الهيئة السعودية للفضاء عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن التوقيع تم في حضور وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان ووزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو.
في إطار التعاون الثنائي المشترك بين #الهيئة_السعودية_للفضاء ووكالة الفضاء الإيطالية @ASI_spazio في مجال الأنشطة السلمية للفضاء الخارجي؛ إليكم أبرز ما تضمنته مذكرة التفاهم بين الجانبين. pic.twitter.com/Upoh0K0qcd— الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) June 27, 2022
وحسب البيان، فإن المذكرة التي وقعها الرئيس التنفيذي للهيئة محمد بن سعود التميمي، مع رئيس وكالة الفضاء الإيطالية جورجيو ساكوتشيا، تخص مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.
وأشار إلى أن مستهدفاتها تدور حول "توفير إطار للتعاون في الأنشطة الفضائية واستعراض المجالات ذات الاهتمام المشترك في الاستخدامات السلمية للفضاء، وتسهيل تبادل المعلومات، والتقنيات، والأفراد العاملين في المجالات ذات الاهتمام المشترك".
معالي الرئيس التنفيذي المكلّف @msTamimi يوقع مذكرة تفاهم مع وكالة الفضاء الإيطالية @ASI_spazio في مجال الأنشطة الفضائية السلمية.#الهيئة_السعودية_للفضاء pic.twitter.com/ihnfIEnfhL— الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) June 27, 2022
كما لفت البيان إلى أنها تهدف أيضا لـ "تطوير التعاون الثنائي بين الجهتين في بناء القدرات في مجال علوم وهندسة الفضاء والعمل على تعزيز دور البعثات العلمية وبرامج الرحلات المأهولة، إضافة إلى تطوير التعاون بمراقبة الأرض وبيانات تطبيقات الفضاء وتصنيع الأقمار الصناعية وإطلاقها".
وتأتي تلك المذكرة استكمالا للتعاون المشترك بين السعودية وإيطاليا في مجالات عديدة، وكثمرة من ثمار أعمال اللجنة السعودية الإيطالية المشتركة الثانية عشرة.