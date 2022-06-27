https://arabic.sputniknews.com/20220627/نائبة-في-الكونغرس-تتهم-نانسي-بيلوسي-بـدفع-ابنتها-الصغيرة-أثناء-التقاط-صورة-فيديو-1064281769.html
نائبة في الكونغرس تتهم نانسي بيلوسي بـ"دفع" ابنتها الصغيرة أثناء التقاط صورة... فيديو
نائبة في الكونغرس تتهم نانسي بيلوسي بـ"دفع" ابنتها الصغيرة أثناء التقاط صورة... فيديو
اتهمت عضوة الكونغرس الأمريكي المنتخبة حديثا عن الحزب الجمهوري، مايرا فلوريس، رئيس مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بـ"دفع" ابنتها الصغيرة، وذلك أثناء التقاط صورة لها... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T09:21+0000
2022-06-27T09:21+0000
2022-06-27T09:30+0000
نانسي بيلوسي
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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ووجهت مايرا فلوريس الاتهام إلى بيلوسي، بعد أن تم تداول مقطع فيديو على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي تقوم فيه رئيس مجلس النواب بدفع ابنة فلوريس بكوعها خلال التقاط الصورة.واعتبر بعض أعضاء الحزب الجمهوري على "تويتر" أن تصرف نانسي بيلوسي الديمقراطية مع الطفلة الصغيرة أظهر "وجهها الحقيقي".ونشرت مايرا فلوريس الفيديو عبر حسابها على "تويتر"، وغرّدت معلقة: "لا ينبغي دفع أي طفل إلى الجانب لالتقاط صورة".وفي المقابل، أشادت الأم بإصرار ابنتها على الوقوف على الرغم من حجب نانسي بيلوسي لها، وقالت: "إنني فخورة جدا بابنتي القوية والجميلة لأنها لم تسمح لهذا بإزعاجها وتعكير صفوها، بل واصلت الابتسام والتقاط الصورة مثل الملكة".وأصبحت مايرا فلوريس (30 عاما) هي أول عضو في الكونغرس من مواليد المكسيك، بعد أن فازت في انتخابات خاصة في وقت سابق من الشهر الجاري ضد منافس ديمقراطي، لتحل محل النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس، النائب فيليمون فيلا، الذي تقاعد قبل نهاية فترة ولايته.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نانسي بيلوسي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
نائبة في الكونغرس تتهم نانسي بيلوسي بـ"دفع" ابنتها الصغيرة أثناء التقاط صورة... فيديو
09:21 GMT 27.06.2022 (تم التحديث: 09:30 GMT 27.06.2022) تابعنا عبر
اتهمت عضوة الكونغرس الأمريكي المنتخبة حديثا عن الحزب الجمهوري، مايرا فلوريس، رئيس مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بـ"دفع" ابنتها الصغيرة، وذلك أثناء التقاط صورة لها في حفل أدائها اليمين، الأسبوع الماضي.
ووجهت مايرا فلوريس الاتهام إلى بيلوسي، بعد أن تم تداول مقطع فيديو على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي تقوم فيه رئيس مجلس النواب بدفع ابنة فلوريس بكوعها خلال التقاط الصورة.
واعتبر بعض أعضاء الحزب الجمهوري على "تويتر" أن تصرف نانسي بيلوسي الديمقراطية مع الطفلة الصغيرة أظهر "وجهها الحقيقي".
ونشرت مايرا فلوريس الفيديو عبر حسابها على "تويتر"، وغرّدت معلقة: "لا ينبغي دفع أي طفل إلى الجانب لالتقاط صورة".
وفي المقابل، أشادت الأم بإصرار ابنتها على الوقوف على الرغم من حجب نانسي بيلوسي لها، وقالت: "إنني فخورة جدا بابنتي القوية والجميلة لأنها لم تسمح لهذا بإزعاجها وتعكير صفوها، بل واصلت الابتسام والتقاط الصورة مثل الملكة".
وأصبحت مايرا فلوريس (30 عاما) هي أول عضو في الكونغرس من مواليد المكسيك، بعد أن فازت في انتخابات خاصة في وقت سابق من الشهر الجاري ضد منافس ديمقراطي، لتحل محل النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس، النائب فيليمون فيلا، الذي تقاعد قبل نهاية فترة ولايته.