https://arabic.sputniknews.com/20220627/هاني-شاكر-يعلن-استقالته-من-منصبه-كنقيب-للمهن-الموسيقية-فيديو-1064323507.html
هاني شاكر يعلن استقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية... فيديو
هاني شاكر يعلن استقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية... فيديو
أعلن المغني المصري هاني شاكر، استقالته من منصبه كنقيب المهن الموسيقية، مؤكدا أن قراره لا رجعة فيه. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T21:35+0000
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وجاء إعلان هاني شاكر قراره أثناء مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على فضائية "أم بي سي مصر"، معربًا عن أسفه وحزنه لما حدث خلال المؤتمر الذي عقد في مقر النقابة اليوم الاثنين، لتقديم مطرب المهرجانات حسن شاكوش الاعتذار لنقيب المهن الموسيقية ولعازفي الإيقاع .وقال هاني شاكر: "النهاردة آخر يوم ليا كنقيب للموسيقيين وأتوجه بالشكر لكل مجلس إدارة النقابة.. وقراري لا رجعة فيه".وأشار إلى أن "المؤتمر (الذي عقد اليوم) تم التجهيز له بصورة سريعة نظرًا لارتباطاتي، ومن أول يوم ليا كنقيب براعي ربنا في أمور الموسيقيين"، مؤكدا على أن "ما حدث اليوم من أجواء لا أستطيع من خلالها الاستمرار في المنصب".ودعا هاني شاكر، الجمعية العمومية للنقابة باختيار الأفضل لمنصب النقيب.وكان هاني شاكر انسحب من المؤتمر الذي عقد للصلح بين حسن شاكوش وعازف الإيقاع سعيد الأرتيست، احتجاجا على توتر الأحداث في المؤتمر.
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هاني شاكر يعلن استقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية... فيديو
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أعلن المغني المصري هاني شاكر، استقالته من منصبه كنقيب المهن الموسيقية، مؤكدا أن قراره لا رجعة فيه.
وجاء إعلان هاني شاكر قراره أثناء مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على فضائية "أم بي سي مصر"، معربًا عن أسفه وحزنه لما حدث خلال المؤتمر الذي عقد في مقر النقابة اليوم الاثنين، لتقديم مطرب المهرجانات حسن شاكوش الاعتذار
لنقيب المهن الموسيقية ولعازفي الإيقاع .
وقال هاني شاكر: "النهاردة آخر يوم ليا كنقيب للموسيقيين وأتوجه بالشكر لكل مجلس إدارة النقابة.. وقراري لا رجعة فيه".
وأشار إلى أن "المؤتمر (الذي عقد اليوم) تم التجهيز له بصورة سريعة نظرًا لارتباطاتي، ومن أول يوم ليا كنقيب براعي ربنا في أمور الموسيقيين"، مؤكدا على أن "ما حدث اليوم من أجواء لا أستطيع من خلالها الاستمرار في المنصب".
ودعا هاني شاكر، الجمعية العمومية للنقابة باختيار الأفضل لمنصب النقيب.
وكان هاني شاكر انسحب من المؤتمر الذي عقد للصلح بين حسن شاكوش وعازف الإيقاع سعيد الأرتيست، احتجاجا على توتر الأحداث في المؤتمر.