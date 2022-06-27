https://arabic.sputniknews.com/20220627/وكالة-أمريكا-تزود-أوكرانيا-بـأحدث-سلاح-منذ-بدء-العملية-العسكرية-الروسية-1064293818.html

وكالة: أمريكا تزود أوكرانيا بـ"أحدث سلاح" منذ بدء العملية العسكرية الروسية

وكالة: أمريكا تزود أوكرانيا بـ"أحدث سلاح" منذ بدء العملية العسكرية الروسية

تعتزم الولايات المتحدة الإعلان عن تقديم نظام دفاع صاروخي متوسط إلى طويل المدى أرض - جو لأوكرانيا، هذا الأسبوع. 27.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-27T11:21+0000

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وقال مصدر مطلع لوكالة رويترز، الأحد، إنه من المتوقع أن تعلن واشنطن أيضًا عن مساعدات أمنية أخرى لأوكرانيا، بينها ذخيرة مدفعية إضافية ورادارات مضادة للبطاريات لتلبية الاحتياجات التي أعرب عنها الجيش الأوكراني.وهذا السلاح هو أحدث مساعدة تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، في فبراير/شباط الماضي.هذا الشهر، وافق الرئيس جو بايدن على تقديم 700 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بينها أنظمة الصواريخ المتطورة التي يمكنها ضرب أهداف بعيدة المدى بدقة.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن "تدفق المساعدة الأمنية الأمريكية، يأتي ضمن تحالف يضم أكثر من 40 من الحلفاء والشركاء لتعزيز دفاعات أوكرانيا".وأشارت إلى أن هذه المساعدات تحسّن "قدرة كييف على الدفاع عن سيادتها على أراضيها، وتحقق انتصارات صعبة في ساحات المعارك".

https://arabic.sputniknews.com/20220625/رئيس-الأركان-الأوكراني-يطالب-نظيره-الأمريكي-بـتكافؤ-في-قوة-النار-مع-الجيش-الروسي-1064177138.html

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