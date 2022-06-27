https://arabic.sputniknews.com/20220627/وكالة-أمريكا-تزود-أوكرانيا-بـأحدث-سلاح-منذ-بدء-العملية-العسكرية-الروسية-1064293818.html
وكالة: أمريكا تزود أوكرانيا بـ"أحدث سلاح" منذ بدء العملية العسكرية الروسية
وكالة: أمريكا تزود أوكرانيا بـ"أحدث سلاح" منذ بدء العملية العسكرية الروسية
تعتزم الولايات المتحدة الإعلان عن تقديم نظام دفاع صاروخي متوسط إلى طويل المدى أرض - جو لأوكرانيا، هذا الأسبوع. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T11:21+0000
2022-06-27T11:21+0000
2022-06-27T11:21+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال مصدر مطلع لوكالة رويترز، الأحد، إنه من المتوقع أن تعلن واشنطن أيضًا عن مساعدات أمنية أخرى لأوكرانيا، بينها ذخيرة مدفعية إضافية ورادارات مضادة للبطاريات لتلبية الاحتياجات التي أعرب عنها الجيش الأوكراني.وهذا السلاح هو أحدث مساعدة تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، في فبراير/شباط الماضي.هذا الشهر، وافق الرئيس جو بايدن على تقديم 700 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بينها أنظمة الصواريخ المتطورة التي يمكنها ضرب أهداف بعيدة المدى بدقة.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن "تدفق المساعدة الأمنية الأمريكية، يأتي ضمن تحالف يضم أكثر من 40 من الحلفاء والشركاء لتعزيز دفاعات أوكرانيا".وأشارت إلى أن هذه المساعدات تحسّن "قدرة كييف على الدفاع عن سيادتها على أراضيها، وتحقق انتصارات صعبة في ساحات المعارك".
https://arabic.sputniknews.com/20220625/رئيس-الأركان-الأوكراني-يطالب-نظيره-الأمريكي-بـتكافؤ-في-قوة-النار-مع-الجيش-الروسي-1064177138.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
وكالة: أمريكا تزود أوكرانيا بـ"أحدث سلاح" منذ بدء العملية العسكرية الروسية
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تعتزم الولايات المتحدة الإعلان عن تقديم نظام دفاع صاروخي متوسط إلى طويل المدى أرض - جو لأوكرانيا، هذا الأسبوع.
وقال مصدر مطلع لوكالة رويترز
، الأحد، إنه من المتوقع أن تعلن واشنطن أيضًا عن مساعدات أمنية أخرى لأوكرانيا، بينها ذخيرة مدفعية إضافية ورادارات مضادة للبطاريات لتلبية الاحتياجات التي أعرب عنها الجيش الأوكراني.
وهذا السلاح هو أحدث مساعدة تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، في فبراير/شباط الماضي.
هذا الشهر، وافق الرئيس جو بايدن على تقديم 700 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بينها أنظمة الصواريخ المتطورة التي يمكنها ضرب أهداف بعيدة المدى بدقة.
وقال مسؤولون إن الذخيرة ورادارات النيران المضادة وعددا من رادارات المراقبة الجوية وصواريخ جافلين الإضافية المضادة للدبابات وكذلك الأسلحة المضادة للدروع تشكل جزءًا من تلك الحزمة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن "تدفق المساعدة الأمنية الأمريكية، يأتي ضمن تحالف يضم أكثر من 40 من الحلفاء والشركاء لتعزيز دفاعات أوكرانيا".
وأشارت إلى أن هذه المساعدات تحسّن "قدرة كييف على الدفاع عن سيادتها على أراضيها، وتحقق انتصارات صعبة في ساحات المعارك".