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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220628/الإعلام-الفرنسي-مصدوم-ويكشف-حقيقة-ما-يجري-في-دونيتسك--1064326130.html
الإعلام الفرنسي مصدوم ويكشف حقيقة ما يجري في دونيتسك
الإعلام الفرنسي مصدوم ويكشف حقيقة ما يجري في دونيتسك
كشفت وسائل إعلام فرنسية عن حقائق تتعلق بالحرب الدائرة على المناطق الحدودية لجمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة بين الجيش الروسي من جهة والجيش الأوكراني والمرتزقة... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T05:24+0000
2022-06-28T05:24+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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ونشرت قناة "فرنسا 24" الفرنسية تقريرا مصورا عن حقيقة الحرب الدائرة في تلك المناطق، حيث أظهرت المزاج الشعبي للسكان في تلك المناطق التي أعلنت عداءها للجيش الأوكراني ونظام كييف ودعمت العملية العسكرية الروسية الخاصة لتحرير دونيتسك.وبحسب التقرير، فإن معظم سكان مدينة ليسيتشانسك يساندون الجيش الروسي ويطالبونه بتحرير المنطقة من نظام كييف.وجاءت هذه العينات من المزاج العام لتشكل صدمة للصحفيين الفرنسيين الذي قدموا إلى المنطقة لنقل صورة أخرى وتبين لهم أن موقف السكان يتعارض مع سلوك وسياسات كييف.وقال أحد السكان المحليين للقناة الفرنسية: "هذا ترحيل لا ترون، إنهم يطردوننا من منازلنا".وأوضح التقرير أن جنود القوات الأوكرانية منحوا المدنيين يومين فقط لمغادرة المدينة ما تسبب بغضب السكان، الذين بدورهم رفضوا مغادرة منازلهم.وقالت إحدى النساء في المدينة: "جنود الجيش الأوكراني يطلقون النار علينا، ويقتلون أطفالنا".
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العالم

الإعلام الفرنسي مصدوم ويكشف حقيقة ما يجري في دونيتسك

05:24 GMT 28.06.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورخبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022
خبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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كشفت وسائل إعلام فرنسية عن حقائق تتعلق بالحرب الدائرة على المناطق الحدودية لجمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة بين الجيش الروسي من جهة والجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب من جهة أخرى.
ونشرت قناة "فرنسا 24" الفرنسية تقريرا مصورا عن حقيقة الحرب الدائرة في تلك المناطق، حيث أظهرت المزاج الشعبي للسكان في تلك المناطق التي أعلنت عداءها للجيش الأوكراني ونظام كييف ودعمت العملية العسكرية الروسية الخاصة لتحرير دونيتسك.
وبحسب التقرير، فإن معظم سكان مدينة ليسيتشانسك يساندون الجيش الروسي ويطالبونه بتحرير المنطقة من نظام كييف.
وجاءت هذه العينات من المزاج العام لتشكل صدمة للصحفيين الفرنسيين الذي قدموا إلى المنطقة لنقل صورة أخرى وتبين لهم أن موقف السكان يتعارض مع سلوك وسياسات كييف.
وقال أحد السكان المحليين للقناة الفرنسية: "هذا ترحيل لا ترون، إنهم يطردوننا من منازلنا".
وأوضح التقرير أن جنود القوات الأوكرانية منحوا المدنيين يومين فقط لمغادرة المدينة ما تسبب بغضب السكان، الذين بدورهم رفضوا مغادرة منازلهم.
وقالت إحدى النساء في المدينة: "جنود الجيش الأوكراني يطلقون النار علينا، ويقتلون أطفالنا".
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