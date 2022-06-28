https://arabic.sputniknews.com/20220628/الإعلام-الفرنسي-مصدوم-ويكشف-حقيقة-ما-يجري-في-دونيتسك--1064326130.html
الإعلام الفرنسي مصدوم ويكشف حقيقة ما يجري في دونيتسك
الإعلام الفرنسي مصدوم ويكشف حقيقة ما يجري في دونيتسك
كشفت وسائل إعلام فرنسية عن حقائق تتعلق بالحرب الدائرة على المناطق الحدودية لجمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة بين الجيش الروسي من جهة والجيش الأوكراني والمرتزقة... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T05:24+0000
2022-06-28T05:24+0000
2022-06-28T05:24+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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ونشرت قناة "فرنسا 24" الفرنسية تقريرا مصورا عن حقيقة الحرب الدائرة في تلك المناطق، حيث أظهرت المزاج الشعبي للسكان في تلك المناطق التي أعلنت عداءها للجيش الأوكراني ونظام كييف ودعمت العملية العسكرية الروسية الخاصة لتحرير دونيتسك.وبحسب التقرير، فإن معظم سكان مدينة ليسيتشانسك يساندون الجيش الروسي ويطالبونه بتحرير المنطقة من نظام كييف.وجاءت هذه العينات من المزاج العام لتشكل صدمة للصحفيين الفرنسيين الذي قدموا إلى المنطقة لنقل صورة أخرى وتبين لهم أن موقف السكان يتعارض مع سلوك وسياسات كييف.وقال أحد السكان المحليين للقناة الفرنسية: "هذا ترحيل لا ترون، إنهم يطردوننا من منازلنا".وأوضح التقرير أن جنود القوات الأوكرانية منحوا المدنيين يومين فقط لمغادرة المدينة ما تسبب بغضب السكان، الذين بدورهم رفضوا مغادرة منازلهم.وقالت إحدى النساء في المدينة: "جنود الجيش الأوكراني يطلقون النار علينا، ويقتلون أطفالنا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الإعلام الفرنسي مصدوم ويكشف حقيقة ما يجري في دونيتسك
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كشفت وسائل إعلام فرنسية عن حقائق تتعلق بالحرب الدائرة على المناطق الحدودية لجمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة بين الجيش الروسي من جهة والجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب من جهة أخرى.
ونشرت قناة "فرنسا 24" الفرنسية
تقريرا مصورا عن حقيقة الحرب الدائرة في تلك المناطق، حيث أظهرت المزاج الشعبي للسكان في تلك المناطق التي أعلنت عداءها للجيش الأوكراني ونظام كييف ودعمت العملية العسكرية الروسية الخاصة لتحرير دونيتسك.
وبحسب التقرير، فإن معظم سكان مدينة ليسيتشانسك يساندون الجيش الروسي ويطالبونه بتحرير المنطقة من نظام كييف.
وجاءت هذه العينات من المزاج العام لتشكل صدمة للصحفيين الفرنسيين الذي قدموا إلى المنطقة لنقل صورة أخرى وتبين لهم أن موقف السكان يتعارض مع سلوك وسياسات كييف.
وقال أحد السكان المحليين للقناة الفرنسية: "هذا ترحيل لا ترون، إنهم يطردوننا من منازلنا".
وأوضح التقرير أن جنود القوات الأوكرانية منحوا المدنيين يومين فقط لمغادرة المدينة ما تسبب بغضب السكان، الذين بدورهم رفضوا مغادرة منازلهم.
وقالت إحدى النساء في المدينة: "جنود الجيش الأوكراني يطلقون النار علينا، ويقتلون أطفالنا".