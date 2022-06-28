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البرهان: نحرص على علاقات "سوية متزنة" مع إثيوبيا
البرهان: نحرص على علاقات "سوية متزنة" مع إثيوبيا
عبر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، عن حرص الخرطوم على إقامة علاقات "سوية ومتزنة" مع أديس أبابا. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T20:41+0000
2022-06-28T20:41+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال لقائه بمبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر، في الخرطوم، بحسب بيان نشره المجلس عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي خلال اللقاء على "حرص السودان على علاقات سوية ومتزنة مع الجارة إثيوبيا".وقال المجلس الانتقالي في بيانه: "تناول اللقاء الأحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة الفشقة والتي قام فيها الجيش الأثيوبي بقتل سبعة أسرى من الجنود السودانيين، ومواطن مدني، تم اختطافهم من داخل الأراضي السودانية"، على حد تعبيره.واتهم الجيش السوداني، يوم الأحد، نظيره الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، فيما وصفه بأنه "تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني".ويوم الاثنين، قال البرهان، في تصريحات على الحدود الشرقية، إن رد بلاده على مقتل 8 سودانيين، "سيكون واقعا ملموسا على الأرض، وما حدث خلال الأيام الماضية لن يتكرر مرة أخرى".في المقابل، أعلن الجيش الإثيوبي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، استعداده للعمل مع نظيره السوداني في التحقيقات المتعلقة بالحادث.وعبر عن أمله في أن تنأى الحكومة السودانية بنفسها عن أي تصعيد.
https://arabic.sputniknews.com/20220628/السودان-يسلم-الاتحاد-الأفريقي-وبعثة-إيغاد-نسخة-من-الشكوى-المقدمة-ضد-إثيوبيا-لمجلس-الأمن-1064379842.html
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أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا

البرهان: نحرص على علاقات "سوية متزنة" مع إثيوبيا

20:41 GMT 28.06.2022
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان
 رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER
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عبر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، عن حرص الخرطوم على إقامة علاقات "سوية ومتزنة" مع أديس أبابا.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال لقائه بمبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر، في الخرطوم، بحسب بيان نشره المجلس عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".
العلم السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
السودان يسلم الاتحاد الأفريقي وبعثة "إيغاد" نسخة من الشكوى المقدمة ضد إثيوبيا لمجلس الأمن
18:34 GMT
وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي خلال اللقاء على "حرص السودان على علاقات سوية ومتزنة مع الجارة إثيوبيا".
وقال المجلس الانتقالي في بيانه: "تناول اللقاء الأحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة الفشقة والتي قام فيها الجيش الأثيوبي بقتل سبعة أسرى من الجنود السودانيين، ومواطن مدني، تم اختطافهم من داخل الأراضي السودانية"، على حد تعبيره.
واتهم الجيش السوداني، يوم الأحد، نظيره الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، فيما وصفه بأنه "تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني".
ويوم الاثنين، قال البرهان، في تصريحات على الحدود الشرقية، إن رد بلاده على مقتل 8 سودانيين، "سيكون واقعا ملموسا على الأرض، وما حدث خلال الأيام الماضية لن يتكرر مرة أخرى".
في المقابل، أعلن الجيش الإثيوبي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، استعداده للعمل مع نظيره السوداني في التحقيقات المتعلقة بالحادث.
وعبر عن أمله في أن تنأى الحكومة السودانية بنفسها عن أي تصعيد.
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