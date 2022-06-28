https://arabic.sputniknews.com/20220628/الصين-تخفض-إجراءات-الحجر-الصحي-على-القادمين-من-الخارج-1064355144.html
الصين تخفض إجراءات الحجر الصحي على القادمين من الخارج
الصين تخفض إجراءات الحجر الصحي على القادمين من الخارج
أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، عن تخفيض متطلبات الحجر الصحي للأشخاص القادمين من الخارج. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T11:46+0000
2022-06-28T11:46+0000
2022-06-28T11:46+0000
الصين
العالم
فيروس كورونا
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وقالت لجنة الصحة الوطنية في البلاد في أحدث خطتها للاستجابة للوباء، إن أي شخص قادم من خارج البلاد سيُطلب منه البقاء في فندق الحجر الصحي لمدة 7 أيام ، تليها 3 أيام من الحجر الصحي المنزلي، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.وكانت الخطة السابقة للجنة دعت إلى المكوث في فندق لمدة 14 يوما، بالإضافة إلى 7 أيام في الحجر الصحي المنزلي.من جانبه، أكد المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية في الصين، مي فنغ، أن الخطة الجديدة "ليست تخفيفا لنهج البلاد، وإنما هي تحسينا لجعلها أكثر علمية ودقة".يشار إلى أن هناك بعض المدن الصينية، بما في ذلك العاصمة بكين، خفّضت بالفعل متطلبات الفنادق إلى 7 أو 10 أيام في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الصينية.لكن لا تزال الصين لم ترفع سياستها الصارمة بشأن فيروس "كورونا" المستجد، بالمقارنة بمعظم الدول الأخرى.وحافظت الصين على قيود صارمة على السفر الدولي، في إطار استراتيجية "صفر كوفيد"، التي تسعى إلى إبعاد الفيروس ومنع انتشار أي عدوى، من خلال عمليات الإغلاق والاختبارات الجماعية.وفتحت دول أخرى مثل أمريكا واليابان حدودها على الأقل إلى حد ما، بعد أن ساهم التطعيم ضد "كورونا" في التقليل من خطر الإصابة بالحالات الخطيرة والوفاة.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/الصين-ترفض-تصريحات-السفير-الأمريكي-لدى-بكين-بشأن-سياستها-في-مكافحة-كورونا-1063789248.html
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الصين, العالم, فيروس كورونا
الصين تخفض إجراءات الحجر الصحي على القادمين من الخارج
تابعنا عبر
أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، عن تخفيض متطلبات الحجر الصحي للأشخاص القادمين من الخارج.
وقالت لجنة الصحة الوطنية في البلاد في أحدث خطتها للاستجابة للوباء، إن أي شخص قادم من خارج البلاد سيُطلب منه البقاء في فندق الحجر الصحي لمدة 7 أيام ، تليها 3 أيام من الحجر الصحي المنزلي، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
وكانت الخطة السابقة للجنة دعت إلى المكوث في فندق لمدة 14 يوما، بالإضافة إلى 7 أيام في الحجر الصحي المنزلي.
من جانبه، أكد المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية في الصين، مي فنغ، أن الخطة الجديدة "ليست تخفيفا لنهج البلاد، وإنما هي تحسينا لجعلها أكثر علمية ودقة".
يشار إلى أن هناك بعض المدن الصينية، بما في ذلك العاصمة بكين، خفّضت بالفعل متطلبات الفنادق إلى 7 أو 10 أيام في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الصينية.
لكن لا تزال الصين لم ترفع سياستها الصارمة بشأن فيروس "كورونا" المستجد، بالمقارنة بمعظم الدول الأخرى.
وحافظت الصين على قيود صارمة على السفر الدولي، في إطار استراتيجية "صفر كوفيد"، التي تسعى إلى إبعاد الفيروس ومنع انتشار أي عدوى، من خلال عمليات الإغلاق والاختبارات الجماعية.
وفتحت دول أخرى مثل أمريكا واليابان حدودها على الأقل إلى حد ما، بعد أن ساهم التطعيم ضد "كورونا" في التقليل من خطر الإصابة بالحالات الخطيرة والوفاة.