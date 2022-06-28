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https://arabic.sputniknews.com/20220628/الصين--ردا-على-الناتو-بعد-تسميتها-بـالتحدي-المنهجي-أصبح-أداة-لدولة-معينة-للحفاظ-على-هيمنتها-1064368362.html
الصين ردا على "الناتو" بعد تسميتها بـ"التحدي المنهجي": أصبح أداة لدولة معينة للحفاظ على هيمنتها
الصين ردا على "الناتو" بعد تسميتها بـ"التحدي المنهجي": أصبح أداة لدولة معينة للحفاظ على هيمنتها
ردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، على عزم حلف شمال الأطلسي "الناتو" أن يصف بكين بأنها "تحد منهجي"، عندما يحدد مفهومه الاستراتيجي الجديد خلال الأسبوع... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T14:31+0000
2022-06-28T14:31+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في بيان رسمي، إنه "نتيجة للحرب الباردة وأكبر تحالف عسكري في العالم، تشبث "الناتو" منذ فترة طويلة بمفهوم الأمن الذي عفا عليه الزمن، وأصبح أداة لدولة معينة للحفاظ على هيمنتها".واعتبر لي جيان أن "ما يسمى بالمفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف "الناتو" هو مجرد "نبيذ قديم في زجاجة جديدة"، مشيرا إلى أن "حلف شمال الأطلسي لم يغير بعد عقلية الحرب الباردة المتمثلة في خلق أعداء وهميين ومواجهة تكتلية".وشدد على أن الصين "تنتهج سياسة خارجية سلمية مستقلة، ولا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أو في أيديولوجية التصدير، ولا تتدخل بدرجة أقل في الولاية القضائية طويلة المدى أو الإكراه الاقتصادي أو العقوبات الأحادية"، متسائلا باستنكار: "كيف يمكن تصنيف الصين على أنها "تحد شامل"؟.يذكر أن النسخة السابقة من استراتيجية "الناتو" التي تم تبنيها عام 2010 لم تحتوِ على إشارات إلى الصين، بل وصفت روسيا بأنها شريك في التحالف.في وقت سابق، أفادت مصادر صحفية أن قادة "الناتو" سيوافقون في مدريد على استراتيجية "الناتو" الجديدة والمحدثة حتى عام 2030.
https://arabic.sputniknews.com/20220628/الخارجية-الروسية-توصيف-الناتو-لروسيا-بالتهديد-الأكبر-ليس-بجديد-وهو-يتجاهل-التحديات-الحقيقية-1064345610.html
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الناتو, الصين, العالم

الصين ردا على "الناتو" بعد تسميتها بـ"التحدي المنهجي": أصبح أداة لدولة معينة للحفاظ على هيمنتها

14:31 GMT 28.06.2022
© AFP 2022 / GREG BAKERالمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان
© AFP 2022 / GREG BAKER
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ردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، على عزم حلف شمال الأطلسي "الناتو" أن يصف بكين بأنها "تحد منهجي"، عندما يحدد مفهومه الاستراتيجي الجديد خلال الأسبوع الحالي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في بيان رسمي، إنه "نتيجة للحرب الباردة وأكبر تحالف عسكري في العالم، تشبث "الناتو" منذ فترة طويلة بمفهوم الأمن الذي عفا عليه الزمن، وأصبح أداة لدولة معينة للحفاظ على هيمنتها".
واعتبر لي جيان أن "ما يسمى بالمفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف "الناتو" هو مجرد "نبيذ قديم في زجاجة جديدة"، مشيرا إلى أن "حلف شمال الأطلسي لم يغير بعد عقلية الحرب الباردة المتمثلة في خلق أعداء وهميين ومواجهة تكتلية".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
الخارجية الروسية: توصيف الناتو لروسيا بالتهديد الأكبر ليس بجديد وهو يتجاهل التحديات الحقيقية
10:19 GMT
وشدد على أن الصين "تنتهج سياسة خارجية سلمية مستقلة، ولا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أو في أيديولوجية التصدير، ولا تتدخل بدرجة أقل في الولاية القضائية طويلة المدى أو الإكراه الاقتصادي أو العقوبات الأحادية"، متسائلا باستنكار: "كيف يمكن تصنيف الصين على أنها "تحد شامل"؟.
يذكر أن النسخة السابقة من استراتيجية "الناتو" التي تم تبنيها عام 2010 لم تحتوِ على إشارات إلى الصين، بل وصفت روسيا بأنها شريك في التحالف.
في وقت سابق، أفادت مصادر صحفية أن قادة "الناتو" سيوافقون في مدريد على استراتيجية "الناتو" الجديدة والمحدثة حتى عام 2030.
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