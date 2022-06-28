https://arabic.sputniknews.com/20220628/العثور-على-جسم-قابل-للانفجار-يعود-للحرب-العالمية-الثانية-على-ساحل-البحر-الأسود-جنوبي-روسيا-1064344685.html

العثور على جسم قابل للانفجار يعود للحرب العالمية الثانية على ساحل البحر الأسود جنوبي روسيا

العثور على جسم قابل للانفجار يعود للحرب العالمية الثانية على ساحل البحر الأسود جنوبي روسيا

أكدت السلطات في مدينة نوفوروسيسك بجنوبي روسيا، اليوم الثلاثاء، أنها عثرت على جسم قابل للانفجار بالقرب من محطة نفط على ساحل البحر الأسود. 28.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-28T09:58+0000

2022-06-28T09:58+0000

2022-06-28T09:58+0000

روسيا

لغم

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موسكو- سبوتنيك. وحسب بيان صادر عن إدارة مدينة نوفوروسيسك، فقد تم العثور على جسم متفجر من أوقات الحرب العالمية الثانية في منطقة المياه بأرصفة المحطة البحرية لاتحاد خطوط أنابيب قزوين "سي بي سي"، وسيتم تدميره.وقال البيان: "في 27 يونيو/ حزيران، تم تحديد جسم متفجر في منطقة الأمان لجهاز إرساء بعيد لمحطة "سي بي سي" البحرية"، لافتا إلى أن "نقل الجسم غير مناسب، ومن المخطط تدميره في مكان الاكتشاف من 06.00 إلى الساعة 17.00 يومي 29 و 30 يونيو 2022 ".وقالت الشركة في وقت لاحق إن الرصيف العامل الوحيد في محطتها النفطية يعمل بشكل طبيعي، حيث يقع خارج منطقة الطوارئ التي يتم إدخالها.من جهتها أوضحت وزارة الطاقة الروسية أن الفحص الإضافي سيستمر حتى 5 يوليو/ تموز، وخلال هذه الفترة، سيتم شحن النفط فقط من أحد أرصفة الركائز الثلاثة، لكن سيتم تلبية جميع طلبات الشاحنين.يشار إلى أن "سي بي سي" هو مشروع مشترك لنقل نفط بحر قزوين من حقل "تينجيز" في شمال غرب كازاخستان إلى محطة نوفوروسيسك2 البحرية على ساحل البحر الأسود في روسيا، وهي أيضًا طريق تصدير رئيسي للنفط من حقلي نفط كاشاجان وكاراشاجاناك في كازاخستان.

https://arabic.sputniknews.com/20171110/روسيا-انفجار-لغم-1027394990.html

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