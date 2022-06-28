https://arabic.sputniknews.com/20220628/العثور-على-جسم-قابل-للانفجار-يعود-للحرب-العالمية-الثانية-على-ساحل-البحر-الأسود-جنوبي-روسيا-1064344685.html
العثور على جسم قابل للانفجار يعود للحرب العالمية الثانية على ساحل البحر الأسود جنوبي روسيا
العثور على جسم قابل للانفجار يعود للحرب العالمية الثانية على ساحل البحر الأسود جنوبي روسيا
أكدت السلطات في مدينة نوفوروسيسك بجنوبي روسيا، اليوم الثلاثاء، أنها عثرت على جسم قابل للانفجار بالقرب من محطة نفط على ساحل البحر الأسود. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T09:58+0000
2022-06-28T09:58+0000
2022-06-28T09:58+0000
روسيا
لغم
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موسكو- سبوتنيك. وحسب بيان صادر عن إدارة مدينة نوفوروسيسك، فقد تم العثور على جسم متفجر من أوقات الحرب العالمية الثانية في منطقة المياه بأرصفة المحطة البحرية لاتحاد خطوط أنابيب قزوين "سي بي سي"، وسيتم تدميره.وقال البيان: "في 27 يونيو/ حزيران، تم تحديد جسم متفجر في منطقة الأمان لجهاز إرساء بعيد لمحطة "سي بي سي" البحرية"، لافتا إلى أن "نقل الجسم غير مناسب، ومن المخطط تدميره في مكان الاكتشاف من 06.00 إلى الساعة 17.00 يومي 29 و 30 يونيو 2022 ".وقالت الشركة في وقت لاحق إن الرصيف العامل الوحيد في محطتها النفطية يعمل بشكل طبيعي، حيث يقع خارج منطقة الطوارئ التي يتم إدخالها.من جهتها أوضحت وزارة الطاقة الروسية أن الفحص الإضافي سيستمر حتى 5 يوليو/ تموز، وخلال هذه الفترة، سيتم شحن النفط فقط من أحد أرصفة الركائز الثلاثة، لكن سيتم تلبية جميع طلبات الشاحنين.يشار إلى أن "سي بي سي" هو مشروع مشترك لنقل نفط بحر قزوين من حقل "تينجيز" في شمال غرب كازاخستان إلى محطة نوفوروسيسك2 البحرية على ساحل البحر الأسود في روسيا، وهي أيضًا طريق تصدير رئيسي للنفط من حقلي نفط كاشاجان وكاراشاجاناك في كازاخستان.
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روسيا, لغم
العثور على جسم قابل للانفجار يعود للحرب العالمية الثانية على ساحل البحر الأسود جنوبي روسيا
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أكدت السلطات في مدينة نوفوروسيسك بجنوبي روسيا، اليوم الثلاثاء، أنها عثرت على جسم قابل للانفجار بالقرب من محطة نفط على ساحل البحر الأسود.
موسكو- سبوتنيك. وحسب بيان صادر عن إدارة مدينة نوفوروسيسك، فقد تم العثور على جسم متفجر من أوقات الحرب العالمية الثانية في منطقة المياه بأرصفة المحطة البحرية لاتحاد خطوط أنابيب قزوين "سي بي سي"، وسيتم تدميره.
10 نوفمبر 2017, 10:51 GMT
وقال البيان: "في 27 يونيو/ حزيران، تم تحديد جسم متفجر في منطقة الأمان لجهاز إرساء بعيد لمحطة "سي بي سي" البحرية"، لافتا إلى أن "نقل الجسم غير مناسب، ومن المخطط تدميره في مكان الاكتشاف من 06.00 إلى الساعة 17.00 يومي 29 و 30 يونيو 2022 ".
وأشار البيان إلى أنه فرض حالة الطوارئ في المدينة، والتي ستكون سارية المفعول حتى نهاية إزالة الألغام.
وقالت الشركة في وقت لاحق إن الرصيف العامل الوحيد في محطتها النفطية يعمل بشكل طبيعي، حيث يقع خارج منطقة الطوارئ التي يتم إدخالها.
تجري "سي بي سي" فحصًا مجدولًا لمنطقة المياه في أرصفتها في البحر الأسود منذ 15 يونيو.
من جهتها أوضحت وزارة الطاقة الروسية أن الفحص الإضافي سيستمر حتى 5 يوليو/ تموز، وخلال هذه الفترة، سيتم شحن النفط فقط من أحد أرصفة الركائز الثلاثة، لكن سيتم تلبية جميع طلبات الشاحنين.
وقالت الشركة إن المناطق البحرية الساحلية بالمنطقة كانت منطقة حرب متكررة في الماضي، مضيفة أنه تقرر التحقق من هذه المنطقة قبل الشروع في أعمال الإصلاح في قاع البحر الأسود.
يشار إلى أن "سي بي سي" هو مشروع مشترك لنقل نفط بحر قزوين من حقل "تينجيز" في شمال غرب كازاخستان إلى محطة نوفوروسيسك2 البحرية على ساحل البحر الأسود في روسيا، وهي أيضًا طريق تصدير رئيسي للنفط من حقلي نفط كاشاجان وكاراشاجاناك في كازاخستان.