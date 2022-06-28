https://arabic.sputniknews.com/20220628/الملف-النووي-الإيراني-ينتقل-إلى-الدوحة-وتقديرات-بقرب-حصول-إنفراج-1064360511.html
الملف النووي الإيراني ينتقل إلى الدوحة وتقديرات بقرب حصول إنفراج
الملف النووي الإيراني ينتقل إلى الدوحة وتقديرات بقرب حصول إنفراج
تناقش الحلقة إعلان طهران وواشنطن عزمهما استئناف المحادثات غير المباشرة بينهما في قطر هذا الأسبوع، في محاولة جديدة لإحياء الإتفاق النووي. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T13:12+0000
2022-06-28T13:12+0000
2022-06-28T13:12+0000
راديو
بانوراما
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064360320_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_23faa654c48212eff12e714dc26173ba.png
الملف النووي الإيراني ينتقل إلى الدوحة، وتقديرات بقرب حصول إنفراج
الملف النووي الإيراني ينتقل إلى الدوحة، وتقديرات بقرب حصول إنفراج
وهذه المحادثات ستكون منفصلة عن المفاوضات الأوسع نطاقا التي تستضيفها فيينا بين إيران والقوى الكبرى بوساطة الاتحاد الأوروبي.وحسب مستشار الوفد الإيراني المفاوض، محمد مرندي، فإن استضافة قطر للمفاوضات "نابع من كونها دولة صديقة لإيران في المنطقة"، وستركز على حل نقاط الخلاف المتبقية المتعلقة برفع العقوبات والضمانات.وقال الباحث في الشؤون الإيرانية، مصدق بور، إنوأوضح بور، في مقابلة عبر "بانوراما"، أنالتفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064360320_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_6e701a739698a872a1ca6b1c6954a566.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
الملف النووي الإيراني ينتقل إلى الدوحة وتقديرات بقرب حصول إنفراج
تابعنا عبر
تناقش الحلقة إعلان طهران وواشنطن عزمهما استئناف المحادثات غير المباشرة بينهما في قطر هذا الأسبوع، في محاولة جديدة لإحياء الإتفاق النووي.
وهذه المحادثات ستكون منفصلة عن المفاوضات الأوسع نطاقا التي تستضيفها فيينا بين إيران والقوى الكبرى بوساطة الاتحاد الأوروبي.
وحسب مستشار الوفد الإيراني المفاوض، محمد مرندي، فإن استضافة قطر للمفاوضات "نابع من كونها دولة صديقة لإيران في المنطقة"، وستركز على حل نقاط الخلاف المتبقية المتعلقة برفع العقوبات والضمانات.
وقال الباحث في الشؤون الإيرانية، مصدق بور، إن
"الولايات المتحدة تدرك أن الظروف الدولية الحالية ليست في صالحها، وترى أنه قد آن الأوان لإتخاذ خطوات جادة لمعالجة الملف النووي الإيراني".
وأوضح بور، في مقابلة عبر "بانوراما
"، أن
"التفاوض بين الجانبين سيصبح مباشرًأ بعد تأكد طهران من صدق النوايا الأمريكية".
التفاصيل في الملف الصوتي...