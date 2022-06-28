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https://arabic.sputniknews.com/20220628/بلغاريا-تعلن-طرد-70-دبلوماسيا-روسيا-بمزاعم-الاشتباه-بضلوعهم-في-أنشطة-تجسس-1064375330.html
بلغاريا تعلن طرد 70 دبلوماسيا روسيا بمزاعم "الاشتباه بضلوعهم في أنشطة تجسس"
بلغاريا تعلن طرد 70 دبلوماسيا روسيا بمزاعم "الاشتباه بضلوعهم في أنشطة تجسس"
أعلن رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف، اليوم الثلاثاء، طرد 70 دبلوماسيا روسيا بمزاعم الاشتباه بضلوعهم في أنشطة "تجسس"، بحسب التلفزيون الوطني البلغاري. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T16:29+0000
2022-06-28T16:29+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيتكوف: "أود أن أهنئ أجهزة الأمن البلغارية ووزارة الخارجية على عملهم. أود أن أقول لجميع الدول الأجنبية، وليس فقط لروسيا، أنه لدينا أجهزة تحمي مصالح البلاد، وأي شخص يعمل ضد مصالح بلغاريا، سيتم ترحيله".ووفقا لبيتكوف، فإن معظم الدبلوماسيين المطرودين عملوا لصالح أجهزة الأمن، مستخدمين أنشطتهم الدبلوماسية كغطاء، بحسب ادعاءاته.وكان رئيس الوزراء البلغاري، كيريل بيتكوف، قد أعلنت الشهر الماضي، أن بلاده حصلت على إعفاء مؤقت من الحظر الأوروبي على واردات النفط الروسية حتى نهاية عام 2024.جاءت تصريحات بيتكوف على خلفية تصريحات رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، بوجود إعفاءات مؤقتة للدول الأعضاء غير الساحلية مثل المجر وجمهورية التشيك وغيرها.وقال بيتكوف، لموقع "صوفيا غلوب" الإخباري، اليوم الثلاثاء، إن"بلغاريا حصلت على إعفاء مؤقت لشراء واردات النفط الروسي ضمن الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي حتى نهاية عام 2024".
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بلغاريا تعلن طرد 70 دبلوماسيا روسيا بمزاعم "الاشتباه بضلوعهم في أنشطة تجسس"

16:29 GMT 28.06.2022
© flickr.com / ResoluteSupportMediaعلم بلغاريا
علم بلغاريا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© flickr.com / ResoluteSupportMedia
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أعلن رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف، اليوم الثلاثاء، طرد 70 دبلوماسيا روسيا بمزاعم الاشتباه بضلوعهم في أنشطة "تجسس"، بحسب التلفزيون الوطني البلغاري.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيتكوف: "أود أن أهنئ أجهزة الأمن البلغارية ووزارة الخارجية على عملهم. أود أن أقول لجميع الدول الأجنبية، وليس فقط لروسيا، أنه لدينا أجهزة تحمي مصالح البلاد، وأي شخص يعمل ضد مصالح بلغاريا، سيتم ترحيله".
ووفقا لبيتكوف، فإن معظم الدبلوماسيين المطرودين عملوا لصالح أجهزة الأمن، مستخدمين أنشطتهم الدبلوماسية كغطاء، بحسب ادعاءاته.
وكان رئيس الوزراء البلغاري، كيريل بيتكوف، قد أعلنت الشهر الماضي، أن بلاده حصلت على إعفاء مؤقت من الحظر الأوروبي على واردات النفط الروسية حتى نهاية عام 2024.
جاءت تصريحات بيتكوف على خلفية تصريحات رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، بوجود إعفاءات مؤقتة للدول الأعضاء غير الساحلية مثل المجر وجمهورية التشيك وغيرها.
وقال بيتكوف، لموقع "صوفيا غلوب" الإخباري، اليوم الثلاثاء، إن"بلغاريا حصلت على إعفاء مؤقت لشراء واردات النفط الروسي ضمن الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي حتى نهاية عام 2024".
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