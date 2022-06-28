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https://arabic.sputniknews.com/20220628/خطة-الجالية-القومية-الأوكرانية-إنشاء-دولة-أوكرانية-في-شرقي-روسيا-1064337931.html
خطة "الجالية القومية الأوكرانية": إنشاء دولة أوكرانية في شرقي روسيا
خطة "الجالية القومية الأوكرانية": إنشاء دولة أوكرانية في شرقي روسيا
كشفت وثيقة أرشيفية أماطت السلطات الأمنية الروسية اللثام عنها أخيرا أن أحد تنظيمات التطرف الأوكرانية خطط لإقامة دولة خاصة بالقوميين المتطرفين الأوكرانيين في... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T10:02+0000
2022-06-28T10:02+0000
روسيا
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وهذه الخطة وضعتها مجموعة من المتطرفين هربت من جمهورية أوكرانيا السوفييتية إلى منشوريا في ثلاثينات القرن الماضي.وكانت منشوريا وقتذاك محتلة من قبل القوات اليابانية. وبعد تحرير منشوريا من الاحتلال الياباني في خريف 1945 تم اعتقال عناصر هذه المجموعة: يوري روي، إيفان شلينديك، ألكسندر دزيغار، نيكولاي سامارسكي. وأظهر التحقيق أنهم أنشأوا تنظيم "الجالية القومية الأوكرانية". وحُددت مهمة "الجالية" الرئيسية في فصل أوكرانيا عن الاتحاد السوفييتي وإقامة دولة أوكرانية في شرقي روسيا.
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روسيا

خطة "الجالية القومية الأوكرانية": إنشاء دولة أوكرانية في شرقي روسيا

10:02 GMT 28.06.2022
© Sputnik . Борис Ушмайкинمدينة فلاديفوستوك
مدينة فلاديفوستوك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© Sputnik . Борис Ушмайкин
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كشفت وثيقة أرشيفية أماطت السلطات الأمنية الروسية اللثام عنها أخيرا أن أحد تنظيمات التطرف الأوكرانية خطط لإقامة دولة خاصة بالقوميين المتطرفين الأوكرانيين في شرقي روسيا.
وهذه الخطة وضعتها مجموعة من المتطرفين هربت من جمهورية أوكرانيا السوفييتية إلى منشوريا في ثلاثينات القرن الماضي.
وكانت منشوريا وقتذاك محتلة من قبل القوات اليابانية. وبعد تحرير منشوريا من الاحتلال الياباني في خريف 1945 تم اعتقال عناصر هذه المجموعة: يوري روي، إيفان شلينديك، ألكسندر دزيغار، نيكولاي سامارسكي. وأظهر التحقيق أنهم أنشأوا تنظيم "الجالية القومية الأوكرانية". وحُددت مهمة "الجالية" الرئيسية في فصل أوكرانيا عن الاتحاد السوفييتي وإقامة دولة أوكرانية في شرقي روسيا.
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