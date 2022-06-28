https://arabic.sputniknews.com/20220628/خطة-الجالية-القومية-الأوكرانية-إنشاء-دولة-أوكرانية-في-شرقي-روسيا-1064337931.html
خطة "الجالية القومية الأوكرانية": إنشاء دولة أوكرانية في شرقي روسيا
خطة "الجالية القومية الأوكرانية": إنشاء دولة أوكرانية في شرقي روسيا
كشفت وثيقة أرشيفية أماطت السلطات الأمنية الروسية اللثام عنها أخيرا أن أحد تنظيمات التطرف الأوكرانية خطط لإقامة دولة خاصة بالقوميين المتطرفين الأوكرانيين في... 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T10:02+0000
2022-06-28T10:02+0000
2022-06-28T10:02+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064337655_0:163:3000:1851_1920x0_80_0_0_ef5596abc841c6ea9a4efb5ebba85140.jpg
وهذه الخطة وضعتها مجموعة من المتطرفين هربت من جمهورية أوكرانيا السوفييتية إلى منشوريا في ثلاثينات القرن الماضي.وكانت منشوريا وقتذاك محتلة من قبل القوات اليابانية. وبعد تحرير منشوريا من الاحتلال الياباني في خريف 1945 تم اعتقال عناصر هذه المجموعة: يوري روي، إيفان شلينديك، ألكسندر دزيغار، نيكولاي سامارسكي. وأظهر التحقيق أنهم أنشأوا تنظيم "الجالية القومية الأوكرانية". وحُددت مهمة "الجالية" الرئيسية في فصل أوكرانيا عن الاتحاد السوفييتي وإقامة دولة أوكرانية في شرقي روسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064337655_158:0:2842:2013_1920x0_80_0_0_8b3bdfd90be4751e20014cda1cb8a499.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
خطة "الجالية القومية الأوكرانية": إنشاء دولة أوكرانية في شرقي روسيا
تابعنا عبر
كشفت وثيقة أرشيفية أماطت السلطات الأمنية الروسية اللثام عنها أخيرا أن أحد تنظيمات التطرف الأوكرانية خطط لإقامة دولة خاصة بالقوميين المتطرفين الأوكرانيين في شرقي روسيا.
وهذه الخطة وضعتها مجموعة من المتطرفين هربت من جمهورية أوكرانيا السوفييتية إلى منشوريا في ثلاثينات القرن الماضي.
وكانت منشوريا وقتذاك محتلة من قبل القوات اليابانية. وبعد تحرير منشوريا من الاحتلال الياباني في خريف 1945 تم اعتقال عناصر هذه المجموعة: يوري روي، إيفان شلينديك، ألكسندر دزيغار، نيكولاي سامارسكي. وأظهر
التحقيق أنهم أنشأوا تنظيم "الجالية القومية الأوكرانية". وحُددت مهمة "الجالية" الرئيسية في فصل أوكرانيا عن الاتحاد السوفييتي وإقامة دولة أوكرانية في شرقي روسيا.