https://arabic.sputniknews.com/20220628/سياسي-فرنسي-يوجه-انتقادات-لاذعة-لزيلينسكي-بعد-طلب-المزيد-من-الأسلحة-من-الغرب-1064364856.html
سياسي فرنسي يوجه انتقادات لاذعة لزيلينسكي بعد طلب المزيد من الأسلحة من الغرب
سياسي فرنسي يوجه انتقادات لاذعة لزيلينسكي بعد طلب المزيد من الأسلحة من الغرب
وجه زعيم حركة باتريوتس الفرنسية، فلوريان فيليبو، انتقادات للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بسبب طلبه بزيادة إمدادات الأسلحة من الدول الغربية إلى أوكرانيا. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T13:55+0000
2022-06-28T13:55+0000
2022-06-28T13:55+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وجاءت تصريحات فيليبو على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام قال خلالها: "زيلينسكي طالب مجموعة دول السبع بأسلحة جديدة! لماذا؟ حتى يأخذها الروس؟ مثل مدافع ذاتية الدفع الفرنسية؟ أو حتى تقع في أيدي المافيا الأوكرانية أو النازيين الجدد؟ أم أنها ستفرق فيما بعد في حسابات زيلينسكي البنمية ؟! كفى".وكان السياسي الفرنسي ريجيس دي كاستيلنو قد أعلن عن وقوع مدفعي "سيزار" (أو "قيصر") في يد القوات الروسية. ووجه مصنع "أورال فاغون زافود" رسالة هزلية هجائية إليه، جاء فيها إن المصنع يناشده نقل كلمات الشكر والثناء إلي الرئيس ماكرون على تقديمه هذه الهدية.ونبه كتّاب الرسالة إلى أن مدفع "مستا" الروسي أفضل من مدفع "سيزار"، ولكنهم يتمنون على الرئيس ماكرون، مع ذلك، أن يرسل مزيدا من مدافع "سيزار" إليهم ليعملوا على تطويرها.يذكر أن ماكرون وعد أثناء قيامه بزيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف أخيرا بتسليم 6 مدافع أخرى من طراز "سيزار" إلى القوات الأوكرانية.وما يسمى "سيزار" أو "قيصر" هو مدفع عيار 155 مم، مجهز على عربة ذات دواليب، يبلغ مداه 41 إلى 49 كم.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
سياسي فرنسي يوجه انتقادات لاذعة لزيلينسكي بعد طلب المزيد من الأسلحة من الغرب
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وجه زعيم حركة باتريوتس الفرنسية، فلوريان فيليبو، انتقادات للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بسبب طلبه بزيادة إمدادات الأسلحة من الدول الغربية إلى أوكرانيا.
وجاءت تصريحات فيليبو على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام قال خلالها: "زيلينسكي طالب مجموعة دول السبع بأسلحة جديدة! لماذا؟ حتى يأخذها الروس؟ مثل مدافع ذاتية الدفع الفرنسية؟ أو حتى تقع في أيدي المافيا الأوكرانية أو النازيين الجدد؟ أم أنها ستفرق فيما بعد في حسابات زيلينسكي البنمية ؟! كفى".
وكان السياسي الفرنسي ريجيس دي كاستيلنو قد أعلن عن وقوع مدفعي "سيزار" (أو "قيصر") في يد القوات الروسية. ووجه
مصنع "أورال فاغون زافود" رسالة هزلية هجائية إليه، جاء فيها إن المصنع يناشده نقل كلمات الشكر والثناء إلي الرئيس ماكرون على تقديمه هذه الهدية.
ونبه كتّاب الرسالة إلى أن مدفع "مستا" الروسي أفضل من مدفع "سيزار"، ولكنهم يتمنون على الرئيس ماكرون، مع ذلك، أن يرسل مزيدا من مدافع "سيزار" إليهم ليعملوا على تطويرها.
يذكر أن ماكرون وعد أثناء قيامه بزيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف أخيرا بتسليم 6 مدافع أخرى من طراز "سيزار" إلى القوات الأوكرانية.
وما يسمى "سيزار" أو "قيصر" هو مدفع عيار 155 مم، مجهز على عربة ذات دواليب، يبلغ مداه 41 إلى 49 كم.