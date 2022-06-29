https://arabic.sputniknews.com/20220629/إصابات-في-مواجهات-بين-فلسطينيين-والجيش-الإسرائيلي-في-الضفة-الغربية-1064437339.html
إصابات في مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
إصابات في مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق الأربعاء في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في المنطقة الشرقية لنابلس في الضفة... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T22:57+0000
2022-06-29T22:57+0000
2022-06-29T22:58+0000
أخبار فلسطين اليوم
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رام الله - سبوتنيك. وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني أسفرت المواجهات عن إصابة شخص بالرصاص المطاطي وأخرى وقوع وثلاثة بحروق جراء الغاز و 17 حالة اختناق بينهم 4 أطفال.وتشن قوات الأمن الإسرائيلية غارات داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية قتل فيها ثلاثة مهاجمين عرب إسرائيليين وما لا يقل عن 46 فلسطينيا.وكان من بينهم الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلةالتي كانت تغطي غارة للجيش الإسرائيلي في جنين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
إصابات في مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
22:57 GMT 29.06.2022 (تم التحديث: 22:58 GMT 29.06.2022) تابعنا عبر
أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق الأربعاء في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في المنطقة الشرقية لنابلس في الضفة الغربية.
رام الله - سبوتنيك
. وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني أسفرت المواجهات عن إصابة شخص بالرصاص المطاطي وأخرى وقوع وثلاثة بحروق جراء الغاز و 17 حالة اختناق بينهم 4 أطفال.
وتشن قوات الأمن الإسرائيلية غارات داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية قتل فيها ثلاثة مهاجمين عرب إسرائيليين وما لا يقل عن 46 فلسطينيا.
وكان من بينهم الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة
التي كانت تغطي غارة للجيش الإسرائيلي في جنين.