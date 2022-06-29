https://arabic.sputniknews.com/20220629/إيران-تدين-بيان-قمة-الـ7-يظهر-الإصرار-على-السياسات-الفاشلة-التي-أسهمت-في-عدم-تطبيق-الاتفاق-النووي-1064395789.html

إيران تدين بيان قمة الـ7: يظهر الإصرار على السياسات الفاشلة التي أسهمت في عدم تطبيق الاتفاق النووي

إيران تدين بيان قمة الـ7: يظهر الإصرار على السياسات الفاشلة التي أسهمت في عدم تطبيق الاتفاق النووي

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، بشدة، البيان الختامي لزعماء مجموعة الدول السبع ضد إيران، مؤكدة أن "البيان يظهر الإصرار على السياسات الفاشلة التي ساهمت في عدم... 29.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-29T08:09+0000

2022-06-29T08:09+0000

2022-06-29T08:09+0000

أخبار إيران

الاتفاق النووي الإيراني

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان له، إن "البيان الختامي لزعماء مجموعة السبع يغفل، عن عمد، نقض الولايات المتحدة الاتفاق النووي، ويتجاهل فرض أقصى إجراءات الحظر غير القانونية على الشعب الإيراني النبيل".وأضاف أن "البيان يؤكد الإصرار غير المجدي على السياسات الفاشلة التي أدّت دوراً رئيساً في زعزعة تنفيذ الاتفاق النووي، والاستعداد للنزاع في رفع الحظر، وإيجاد حال من انعدام الأمن، ومنع الترتيبات الأمنية الداخلية في منطقة الخليج".وتابع: "مع استمرار سياسة الحظر غير القانونية العابرة للحدود ضد الشعب الإيراني أو التقاعس في مواجهة ذلك، يكون لمصدري البيان النصيب الأكبر في خلق الصراع الحالي، وهم يواصلون الإصرار على هذه السياسة الخاطئة بكل الطرائق، ويتجاهلون عن عمد إصرار إيران على حظر الأسلحة النووية، ويهربون إلى الأمام ويوجّهون اتهامات زائفة ضدها".وأكد كنعاني أنه "لا يمكن التفاوض في شأن برنامج إيران الصاروخي وبرنامجها الدفاعي"، داعيا "دول مجموعة الـ7 للاستفادة من الفرصة التي وفّرتها إيران للمفاوضات"، مشيداً بـ"دور إيران في إعادة الهدوء إلى أجواء المفاوضات".وتعهد قادة مجموعة السبع بعدم السماح لطهران بتطوير سلاح نووي، ودعوا الحكومة الإيرانية إلى اقتناص الفرصة الدبلوماسية المفتوحة الآن للعودة للاتفاق النووي.وجاء في البيان الختامي لقادة المجموعة، إن إيران "لم تستغل الفرصة الدبلوماسية بعد للعودة للاتفاق"، مشيرة إلى أنها ستعمل مع شركاء دوليين آخرين على مواجهة التهديدات الدولية التي يتسبب بها التصعيد الإيراني النووي.

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أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني