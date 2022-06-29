https://arabic.sputniknews.com/20220629/الأردن-لا-تحالف-عسكري-يضم-إسرائيل--1064409117.html
الأردن.. لا تحالف عسكري يضم إسرائيل
الأردن.. لا تحالف عسكري يضم إسرائيل
تناقش الحلقة نفي الأردن وجود نية لبناء تحالف عسكري عربي يضمّ إسرائيل، وأن هذا الموضوع لن يكون على أجندة زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن المرتقبة للمنطقة. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T12:40+0000
2022-06-29T12:40+0000
2022-06-29T12:40+0000
راديو
بانوراما
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الأردن.. لا تحالف عسكري يضم إسرائيل
الأردن.. لا تحالف عسكري يضم إسرائيل
وجاء النفي على لسان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الذي أضاف كذلك في مقابلة تلفزيونية معه، أن بلاده تريد علاقات جيدة مع إيران.ويأتي كلام الوزير الأردني بعد تصريح سابق للعاهل الأردني، عبد الله الثاني، قال فيه إن عمان تعمل بنشاط مع "الناتو"، وتعتبر نفسها شريكاً في الحلف، وأنه سيكون "من أوائل الأشخاص الذين يؤيدون إنشاء حلف في الشرق الأوسط، كحلف شمال الأطلسي".الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية، محمد الروسان، قال إنوفي مقابلة معه عبر برنامج "بانوراما"، اشار الروسان إلى وجود شخصيات مؤثرة داخل الأردن، تسعى لتأزيم العلاقات مع إيران، مشددًأ على وجوب إطلاق حوار إقليمي لحل أزمات المنطقة.التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
الأردن.. لا تحالف عسكري يضم إسرائيل
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تناقش الحلقة نفي الأردن وجود نية لبناء تحالف عسكري عربي يضمّ إسرائيل، وأن هذا الموضوع لن يكون على أجندة زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن المرتقبة للمنطقة.
وجاء النفي على لسان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الذي أضاف كذلك في مقابلة تلفزيونية معه، أن بلاده تريد علاقات جيدة مع إيران.
ويأتي كلام الوزير الأردني بعد تصريح سابق للعاهل الأردني، عبد الله الثاني، قال فيه إن عمان تعمل بنشاط مع "الناتو"، وتعتبر نفسها شريكاً في الحلف، وأنه سيكون "من أوائل الأشخاص الذين يؤيدون إنشاء حلف في الشرق الأوسط، كحلف شمال الأطلسي".
الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية، محمد الروسان، قال إن
"تصريحات الوزير الصفدي جاءت للتخفيف من وطأة ما صرح به الملك، مؤكدًا أن الأردن لا يمكن له في كل الأحوال أن يكون مع إسرائيل في حلف عسكري".
وفي مقابلة معه عبر برنامج "بانوراما
"، اشار الروسان إلى وجود شخصيات مؤثرة داخل الأردن، تسعى لتأزيم العلاقات مع إيران، مشددًأ على وجوب إطلاق حوار إقليمي لحل أزمات المنطقة.
التفاصيل في الملف الصوتي...