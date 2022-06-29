https://arabic.sputniknews.com/20220629/البنك-الدولي-الموافقة-على-قرض-تنموي-لمصر-بقيمة-500-مليون-دولار--1064396021.html
البنك الدولي: الموافقة على قرض تنموي لمصر بقيمة 500 مليون دولار
البنك الدولي: الموافقة على قرض تنموي لمصر بقيمة 500 مليون دولار
وافق البنك الدولي على منح مصر قرضا تنمويا بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود الأمن الغذائي في البلاد. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T08:17+0000
2022-06-29T08:17+0000
2022-06-29T08:17+0000
العالم العربي
مصر
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وقال بيان صادر عن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، إن "مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق أمس على قرض قيمته 500 مليون دولار أميركي لدعم جهود مصر لضمان حصول الأسر الفقيرة والضعيفة على الخبز دون انقطاع، وتعزيز صمود مصر في مواجهة أزمات الغذاء ودعم الإصلاحات في مصر"، وفق وسائل إعلام مصرية.قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمجموعة البنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي: "يأتي التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي في وقت استثنائي حيث يتعرض الأمن الغذائي في العديد من دول العالم للتهديد بسبب الحرب في أوكرانيا".من جهتها، أوضحت وزيرة التعاون الدولي المصرية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي رانيا المشاط: "إن المشروع المُشترك مع البنك الدولي يدعم التزام الحكومة القوي بضمان استمرارها في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية".وأشارت إلى أن الحكومة المصرية نفذت جهودا حثيثة على مدار السنوات الماضية ساهمت في تعزيز قدرتها على التعامل مع الصدمات المفاجئة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.وأوضحت: "من جانب بدأت مصر في تنفيذ خطة للتوسع في صوامع تخزين القمح التي تعتمد على أحدث التكنولوجيات للحفاظ على القمح وتقليل الهادر، ومن جانب آخر تتوسع الدولة بشكل مستمر في زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية ومن بينها القمح، وهو ما ساهم في تعزيز قدرتها على تخزين القمح والحبوب وزيادة الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, مصر
البنك الدولي: الموافقة على قرض تنموي لمصر بقيمة 500 مليون دولار
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وافق البنك الدولي على منح مصر قرضا تنمويا بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود الأمن الغذائي في البلاد.
وقال بيان صادر عن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، إن "مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق أمس على قرض قيمته 500 مليون دولار أميركي لدعم جهود مصر لضمان حصول الأسر الفقيرة والضعيفة على الخبز دون انقطاع، وتعزيز صمود مصر في مواجهة أزمات الغذاء ودعم الإصلاحات في مصر"، وفق وسائل إعلام
مصرية.
قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمجموعة البنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي: "يأتي التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي في وقت استثنائي حيث يتعرض الأمن الغذائي في العديد من دول العالم للتهديد بسبب الحرب في أوكرانيا".
وتابعت: "يعد المشروع المشترك جزءا من جهود البنك الدولي الأوسع نطاقًا لدعم التعافي الأخضر والشامل والمرن في مصر. ونحن حريصون على استمرار دعم مصر في التغلب على العقبات التي تحول دون تحقيق خططها الطموحة لتحقيق التنمية المستدام وتمكين البلاد بشكل أكبر من تمهيد الطريق نحو تحقيق مستقبل مزدهر لجميع المواطنين".
من جهتها، أوضحت وزيرة التعاون الدولي المصرية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي رانيا المشاط: "إن المشروع المُشترك مع البنك الدولي يدعم التزام الحكومة القوي بضمان استمرارها في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية".
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية نفذت جهودا حثيثة على مدار السنوات الماضية ساهمت في تعزيز قدرتها على التعامل مع الصدمات المفاجئة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضحت: "من جانب بدأت مصر في تنفيذ خطة للتوسع في صوامع تخزين القمح التي تعتمد على أحدث التكنولوجيات للحفاظ على القمح وتقليل الهادر، ومن جانب آخر تتوسع الدولة بشكل مستمر في زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية ومن بينها القمح، وهو ما ساهم في تعزيز قدرتها على تخزين القمح والحبوب وزيادة الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي".