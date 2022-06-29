https://arabic.sputniknews.com/20220629/الخارجية-الإسرائيلية-تكشف-تفاصيل-اللقاء-الحميمي-بين-هرتسوغ-والملك-عبد-الله-الثاني-1064416720.html

الخارجية الإسرائيلية تكشف تفاصيل "اللقاء الحميمي" بين هرتسوغ والملك عبد الله الثاني

الخارجية الإسرائيلية تكشف تفاصيل "اللقاء الحميمي" بين هرتسوغ والملك عبد الله الثاني

قالت إسرائيل إن لقاء رئيسها إسحق هرتسوغ بالعاهل الأردني عبد الله الثاني في عمان، والذي كانت قد كشفت عنه وسائل إعلام إسرائيلية، تطرق لاستقرار العلاقات الثنائية... 29.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-29T13:39+0000

2022-06-29T13:39+0000

2022-06-29T13:39+0000

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القاهرة- سبوتنيك. وقال بيان للخارجية الإسرائيلية اليوم الأربعاء، نقلا عن متحدث الرئيس، إنه "عشية زيارة الرئيس [الأمريكي جو ] بايدن للشرق الأوسط [المقررة منتصف الشهر المقبل]، وفي نطاق التطورات الدبلوماسية بالمنطقة التقى الرئيس هرتسوغ جلالة الملك عبد الله هذا الأسبوع بقصره الملكي بالأردن".وبين أنه "خلال اللقاء الحميمي، تلبية لدعوة من جلالة الملك، بحث الجانبان قضايا استراتيجية، وتطرق الحديث خلال اللقاء إلى الحفاظ على علاقات مستقرة بين الأردن وإسرائيل، والحاجة للحوار مع جميع الأطراف في المنطقة".

https://arabic.sputniknews.com/20220629/وزير-الخارجية-الأردني-يرد-على-أنباء-عن-محاولات-تشكيل-تحالف-عسكري-عربي-مع-إسرائيل-1064391947.html

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