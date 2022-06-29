عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220629/الخارجية-الإسرائيلية-تكشف-تفاصيل-اللقاء-الحميمي-بين-هرتسوغ-والملك-عبد-الله-الثاني-1064416720.html
الخارجية الإسرائيلية تكشف تفاصيل "اللقاء الحميمي" بين هرتسوغ والملك عبد الله الثاني
الخارجية الإسرائيلية تكشف تفاصيل "اللقاء الحميمي" بين هرتسوغ والملك عبد الله الثاني
قالت إسرائيل إن لقاء رئيسها إسحق هرتسوغ بالعاهل الأردني عبد الله الثاني في عمان، والذي كانت قد كشفت عنه وسائل إعلام إسرائيلية، تطرق لاستقرار العلاقات الثنائية... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T13:39+0000
2022-06-29T13:39+0000
أخبار الأردن
الملك عبد الله الثاني
إسرائيل
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1062161488_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_2eea799872cd97382024f77099d2d428.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وقال بيان للخارجية الإسرائيلية اليوم الأربعاء، نقلا عن متحدث الرئيس، إنه "عشية زيارة الرئيس [الأمريكي جو ] بايدن للشرق الأوسط [المقررة منتصف الشهر المقبل]، وفي نطاق التطورات الدبلوماسية بالمنطقة التقى الرئيس هرتسوغ جلالة الملك عبد الله هذا الأسبوع بقصره الملكي بالأردن".وبين أنه "خلال اللقاء الحميمي، تلبية لدعوة من جلالة الملك، بحث الجانبان قضايا استراتيجية، وتطرق الحديث خلال اللقاء إلى الحفاظ على علاقات مستقرة بين الأردن وإسرائيل، والحاجة للحوار مع جميع الأطراف في المنطقة".
https://arabic.sputniknews.com/20220629/وزير-الخارجية-الأردني-يرد-على-أنباء-عن-محاولات-تشكيل-تحالف-عسكري-عربي-مع-إسرائيل-1064391947.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1062161488_0:0:888:666_1920x0_80_0_0_bb7db77e54ce7caba5f0e1b730795c81.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, الملك عبد الله الثاني, إسرائيل, العالم العربي

الخارجية الإسرائيلية تكشف تفاصيل "اللقاء الحميمي" بين هرتسوغ والملك عبد الله الثاني

13:39 GMT 29.06.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDSالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال زيارة عمل للولايات المتحدة، واشنطن، 11 مايو/ أيار 2022
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال زيارة عمل للولايات المتحدة، واشنطن، 11 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDS
تابعنا عبرTelegram
قالت إسرائيل إن لقاء رئيسها إسحق هرتسوغ بالعاهل الأردني عبد الله الثاني في عمان، والذي كانت قد كشفت عنه وسائل إعلام إسرائيلية، تطرق لاستقرار العلاقات الثنائية والحوار بين دول المنطقة.
القاهرة- سبوتنيك. وقال بيان للخارجية الإسرائيلية اليوم الأربعاء، نقلا عن متحدث الرئيس، إنه "عشية زيارة الرئيس [الأمريكي جو ] بايدن للشرق الأوسط [المقررة منتصف الشهر المقبل]، وفي نطاق التطورات الدبلوماسية بالمنطقة التقى الرئيس هرتسوغ جلالة الملك عبد الله هذا الأسبوع بقصره الملكي بالأردن".
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
وزير الخارجية الأردني يرد على أنباء عن محاولات تشكيل تحالف عسكري عربي مع إسرائيل
07:36 GMT
وبين أنه "خلال اللقاء الحميمي، تلبية لدعوة من جلالة الملك، بحث الجانبان قضايا استراتيجية، وتطرق الحديث خلال اللقاء إلى الحفاظ على علاقات مستقرة بين الأردن وإسرائيل، والحاجة للحوار مع جميع الأطراف في المنطقة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала