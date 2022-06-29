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السعودية... تراجع عدد السكان 2.6% و"الإحصاء" تكشف السبب
السعودية... تراجع عدد السكان 2.6% و"الإحصاء" تكشف السبب
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الأربعاء، تراجع عدد سكان المملكة بنسبة 2.6%، وذلك من 35 مليون نسمة منتصف 2020 إلى 34.1 مليون منتصف 2021. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T16:42+0000
2022-06-29T16:42+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وأوضحت الهيئة في بيان نقلته قناة "العربية"، أن السبب الرئيس في انخفاض عدد السكان هو تراجع عدد غير السعوديين في المملكة بنسبة 8.6% مع خروج العديد منهم من البلاد خلال جائحة كورونا.وأضافت الهيئة أن عدد السكان السعوديين ارتفع بنسبة 1.2% في منتصف العام 2021، على أساس سنوي.ويشكل الذكور 56.8% من إجمالي السكان بواقع 19.4 مليون فرد، بينما تشكل الإناث 43.2% من إجمالي السكان، أي ما يعادل 14.7 مليون.يشار إلى أن عدد سكان المملكة كان قد ارتفع من 34.2 مليون نسمة في 2019، إلى 35 مليون نسمة في 2020.وبلغ السكان السعودييين ما نسبته 63.6% من إجمالي السكان، فيما شكل غير السعوديين 36.4%.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم

السعودية... تراجع عدد السكان 2.6% و"الإحصاء" تكشف السبب

16:42 GMT 29.06.2022
© AP Photo / Nariman El-Moftyمدينة الرياض، السعودية 25 يونيو/ حزيران 2018
مدينة الرياض، السعودية 25 يونيو/ حزيران 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الأربعاء، تراجع عدد سكان المملكة بنسبة 2.6%، وذلك من 35 مليون نسمة منتصف 2020 إلى 34.1 مليون منتصف 2021.
وأوضحت الهيئة في بيان نقلته قناة "العربية"، أن السبب الرئيس في انخفاض عدد السكان هو تراجع عدد غير السعوديين في المملكة بنسبة 8.6% مع خروج العديد منهم من البلاد خلال جائحة كورونا.
وأضافت الهيئة أن عدد السكان السعوديين ارتفع بنسبة 1.2% في منتصف العام 2021، على أساس سنوي.
ويشكل الذكور 56.8% من إجمالي السكان بواقع 19.4 مليون فرد، بينما تشكل الإناث 43.2% من إجمالي السكان، أي ما يعادل 14.7 مليون.
يشار إلى أن عدد سكان المملكة كان قد ارتفع من 34.2 مليون نسمة في 2019، إلى 35 مليون نسمة في 2020.
وبلغ السكان السعودييين ما نسبته 63.6% من إجمالي السكان، فيما شكل غير السعوديين 36.4%.
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