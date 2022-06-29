https://arabic.sputniknews.com/20220629/بوتين-القوات-الروسية-تحقق-أهدافها-من-العملية-العسكرية-1064435516.html
بوتين: القوات الروسية تحقق أهدافها من العملية العسكرية
بوتين: القوات الروسية تحقق أهدافها من العملية العسكرية
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لم تتغير وهي حماية إقليم دونباس وتهيئة الظروف لضمان أمن روسيا. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T20:35+0000
2022-06-29T20:35+0000
2022-06-29T20:56+0000
روسيا
العالم
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وأشار بوتين عن المزاعم حول هجوم في كريمنشوك أن "الجيش الروسي لا يضرب أهدافا مدنية".وأضاف عقب قمة دول بحر قزوين بعشق أباد: "ليست لدينا مشاكل مع فنلندا والسويد كتلك التي لدينا مع أوكرانيا".وقال بوتين: "دعوة الغرب لاستمرار القتال في أوكرانيا تثبت افتراضنا أن هدفه ليس مصلحة أوكرانيا ولكن حماية مصالحه".وتابع الرئيس الروسي حول نتائج قمة السبع: "العلاقات بين روسيا ومجموعة السبع ليست في أفضل فتراتها". وأضاف: "جميع الزملاء (قادة مجموعة الدول السبع)، أعرفهم شخصيًا. ليس لدينا أفضل فترة من العلاقات، وهذا أمر مفهوم. لكن مع ذلك، فهم جميعًا قادة، ولديهم شخصية، وإذا أرادوا فسوف يحققون ما يلزم".وحول نتائج قمة دول بحر قزوين قال بوتين: "اتفقنا على اتخاذ خطوات لتأسيس التعاون في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بشكل أساسي".
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سبوتنيك عربي
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روسيا, العالم
بوتين: القوات الروسية تحقق أهدافها من العملية العسكرية
20:35 GMT 29.06.2022 (تم التحديث: 20:56 GMT 29.06.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لم تتغير وهي حماية إقليم دونباس وتهيئة الظروف لضمان أمن روسيا.
وأشار بوتين عن المزاعم حول هجوم في كريمنشوك أن "الجيش الروسي لا يضرب أهدافا مدنية".
وأضاف عقب قمة دول بحر قزوين بعشق أباد: "ليست لدينا مشاكل مع فنلندا والسويد كتلك التي لدينا مع أوكرانيا".
وقال بوتين: "دعوة الغرب لاستمرار القتال في أوكرانيا تثبت افتراضنا أن هدفه ليس مصلحة أوكرانيا ولكن حماية مصالحه".
وتابع الرئيس الروسي حول نتائج قمة السبع: "العلاقات بين روسيا ومجموعة السبع ليست في أفضل فتراتها". وأضاف: "جميع الزملاء (قادة مجموعة الدول السبع)، أعرفهم شخصيًا. ليس لدينا أفضل فترة من العلاقات، وهذا أمر مفهوم. لكن مع ذلك، فهم جميعًا قادة، ولديهم شخصية، وإذا أرادوا فسوف يحققون ما يلزم".
وحول نتائج قمة دول بحر قزوين قال بوتين: "اتفقنا على اتخاذ خطوات لتأسيس التعاون في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بشكل أساسي".