https://arabic.sputniknews.com/20220629/بوتين-خلال-اجتماع-مع-نظيره-الإيراني-نتواصل-دائما-بشأن-القضايا-الأمنية-والملف-السوري-1064433996.html
بوتين خلال اجتماع مع نظيره الإيراني: نتواصل دائما بشأن القضايا الأمنية والملف السوري
بوتين خلال اجتماع مع نظيره الإيراني: نتواصل دائما بشأن القضايا الأمنية والملف السوري
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، إنهما في تواصل مستمر بشأن القضايا الأمنية وسوريا، وأن لديهما العديد... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T19:55+0000
2022-06-29T19:55+0000
2022-06-29T20:16+0000
العالم
روسيا
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وقال بوتين: "علاقاتنا استراتيجية وعميقة بطبيعتها. نحن في تفاعل مستمر بشأن قضايا التفاعل السياسي، والقضايا الأمنية، ونعمل في مناطق ساخنة مثل سوريا. بشكل عام، لدينا بالتأكيد شيء نتحدث عنه".كما أشار إلى نمو التجارة بين البلدين في العام الماضي وفي الأشهر الأولى من هذا العام.من جانبه قال الرئيس الإيراني خلال لقائه ببوتين: "لا شيء سيوقف تطور العلاقات التجارية بين موسكو وطهران".وقال رئيسي: "الاتفاقات التي توصلنا إليها قيد التنفيذ. هذه لحظة جيدة جدا وواضحة، وهذا يشير إلى أن إرادة دولتينا تهدف إلى تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ولم يوقف أي شيء تطوير تجارتنا والروابط الاقتصادية، ولن يوقفها شيء".وشدد على أن التعاون بين روسيا وإيران في منطقة بحر قزوين هو جانب مهم من جوانب التعاون الثنائي.وقال الرئيس الإيراني: "يمكننا التعاون في بحر قزوين في النقل والعبور، وكذلك في القضايا الأخرى المتعلقة ببحر قزوين، أعني الصيد والسياحة وفي جميع المجالات المختلفة الأخرى التي تتعلق بشكل عام ببحر قزوين".
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العالم, روسيا
بوتين خلال اجتماع مع نظيره الإيراني: نتواصل دائما بشأن القضايا الأمنية والملف السوري
19:55 GMT 29.06.2022 (تم التحديث: 20:16 GMT 29.06.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، إنهما في تواصل مستمر بشأن القضايا الأمنية وسوريا، وأن لديهما العديد من الأمور للحديث بشأنها.
وقال بوتين: "علاقاتنا استراتيجية وعميقة بطبيعتها. نحن في تفاعل مستمر بشأن قضايا التفاعل السياسي، والقضايا الأمنية، ونعمل في مناطق ساخنة مثل سوريا. بشكل عام، لدينا بالتأكيد شيء نتحدث عنه".
كما أشار إلى نمو التجارة بين البلدين في العام الماضي وفي الأشهر الأولى من هذا العام.
من جانبه قال الرئيس الإيراني خلال لقائه ببوتين: "لا شيء سيوقف تطور العلاقات التجارية بين موسكو وطهران".
وقال رئيسي: "الاتفاقات التي توصلنا إليها قيد التنفيذ. هذه لحظة جيدة جدا وواضحة، وهذا يشير إلى أن إرادة دولتينا تهدف إلى تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ولم يوقف أي شيء تطوير تجارتنا والروابط الاقتصادية، ولن يوقفها شيء".
وشدد على أن التعاون بين روسيا وإيران في منطقة بحر قزوين هو جانب مهم من جوانب التعاون الثنائي.
وقال الرئيس الإيراني: "يمكننا التعاون في بحر قزوين في النقل والعبور، وكذلك في القضايا الأخرى المتعلقة ببحر قزوين، أعني الصيد والسياحة وفي جميع المجالات المختلفة الأخرى التي تتعلق بشكل عام ببحر قزوين".