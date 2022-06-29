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https://arabic.sputniknews.com/20220629/رئيس-أندونيسيا-يصل-إلى-العاصمة-كييف-على-متن-القطار-قبل-توجهه-إلى-موسكو-1064398983.html
رئيس أندونيسيا يصل إلى العاصمة كييف على متن القطار قبل توجهه إلى موسكو
رئيس أندونيسيا يصل إلى العاصمة كييف على متن القطار قبل توجهه إلى موسكو
وصل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم الأربعاء للقاء فلاديمير زيلينسكي، قبل التوجه إلى العاصمة الروسية موسكو. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T09:30+0000
2022-06-29T09:33+0000
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العالم
أندونيسيا
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وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الاندونيسية "أنتارا"، بأن "الرئيس جوكو ويدودو وصل كييف بعد رحلة بالقطار استغرقت 11 ساعة من بولندا".ونشرت الوكالة مقاطع فيديو قدمتها الخدمة الصحفية لرئيس إندونيسيا، ينزل فيها جوكو ويدودو وزوجته من القطار على رصيف المحطة في كييف.أفادت أنتارا أن رئيس إندونيسيا وصل إلى كييف على متن قطار خاص أوكراني، تم إرساله إلى بولندا من أجله وعاد إلى أوكرانيا في وقت متأخر من مساء الثلاثاء. وتؤكد الوكالة أن القطار الخاص، "هو بالضبط القطار الذي جاء على متنه القادة الأوروبيون إلى أوكرانيا في وقت سابق".وأشار أنتارا إلى أن الرئيس الإندونيسي أحضر معه إلى كييف شحنة من الصناديق مكتوب عليها "المساعدات الإنسانية الإندونيسية لشعب أوكرانيا".هذا وعُلم في وقت سابق، أن جوكو ويدودو سيزور أوكرانيا وروسيا هذا الأسبوع، ليصبح أول زعيم آسيوي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة للاتحاد الروسي في أوكرانيا، والذي سيزور موسكو وكييف خلال رحلة واحدة إلى أوروبا.
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العالم, أندونيسيا, زيارة, كييف

رئيس أندونيسيا يصل إلى العاصمة كييف على متن القطار قبل توجهه إلى موسكو

09:30 GMT 29.06.2022 (تم التحديث: 09:33 GMT 29.06.2022)
© AFP 2022 / HANDOUTرئيس أندونيسيا في كييف
رئيس أندونيسيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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وصل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم الأربعاء للقاء فلاديمير زيلينسكي، قبل التوجه إلى العاصمة الروسية موسكو.
وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الاندونيسية "أنتارا"، بأن "الرئيس جوكو ويدودو وصل كييف بعد رحلة بالقطار استغرقت 11 ساعة من بولندا".
ونشرت الوكالة مقاطع فيديو قدمتها الخدمة الصحفية لرئيس إندونيسيا، ينزل فيها جوكو ويدودو وزوجته من القطار على رصيف المحطة في كييف.
أفادت أنتارا أن رئيس إندونيسيا وصل إلى كييف على متن قطار خاص أوكراني، تم إرساله إلى بولندا من أجله وعاد إلى أوكرانيا في وقت متأخر من مساء الثلاثاء. وتؤكد الوكالة أن القطار الخاص، "هو بالضبط القطار الذي جاء على متنه القادة الأوروبيون إلى أوكرانيا في وقت سابق".
وأشار أنتارا إلى أن الرئيس الإندونيسي أحضر معه إلى كييف شحنة من الصناديق مكتوب عليها "المساعدات الإنسانية الإندونيسية لشعب أوكرانيا".
هذا وعُلم في وقت سابق، أن جوكو ويدودو سيزور أوكرانيا وروسيا هذا الأسبوع، ليصبح أول زعيم آسيوي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة للاتحاد الروسي في أوكرانيا، والذي سيزور موسكو وكييف خلال رحلة واحدة إلى أوروبا.
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