رئيس أندونيسيا يصل إلى العاصمة كييف على متن القطار قبل توجهه إلى موسكو
09:30 GMT 29.06.2022 (تم التحديث: 09:33 GMT 29.06.2022)
© AFP 2022 / HANDOUTرئيس أندونيسيا في كييف
© AFP 2022 / HANDOUT
وصل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم الأربعاء للقاء فلاديمير زيلينسكي، قبل التوجه إلى العاصمة الروسية موسكو.
وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الاندونيسية "أنتارا"، بأن "الرئيس جوكو ويدودو وصل كييف بعد رحلة بالقطار استغرقت 11 ساعة من بولندا".
Dari stasiun kota Przemysl, Polandia, pukul sembilan malam tadi, saya memulai misi perdamaian ini dengan perjalanan kereta langsung ke Kyiv, ibukota Ukraina. pic.twitter.com/ZVJHf5J4K8— Joko Widodo (@jokowi) June 29, 2022
ونشرت الوكالة مقاطع فيديو قدمتها الخدمة الصحفية لرئيس إندونيسيا، ينزل فيها جوكو ويدودو وزوجته من القطار على رصيف المحطة في كييف.
Iriana's presence during president's Ukraine visit symbolic of peace https://t.co/QuSuItIxB0— Antara English News (@AntaraEnglish) June 29, 2022
أفادت أنتارا أن رئيس إندونيسيا وصل إلى كييف على متن قطار خاص أوكراني، تم إرساله إلى بولندا من أجله وعاد إلى أوكرانيا في وقت متأخر من مساء الثلاثاء. وتؤكد الوكالة أن القطار الخاص، "هو بالضبط القطار الذي جاء على متنه القادة الأوروبيون إلى أوكرانيا في وقت سابق".
Indonesia starts peace mission with good intention: Jokowi https://t.co/OmLnghgHQv— Antara English News (@AntaraEnglish) June 29, 2022
وأشار أنتارا إلى أن الرئيس الإندونيسي أحضر معه إلى كييف شحنة من الصناديق مكتوب عليها "المساعدات الإنسانية الإندونيسية لشعب أوكرانيا".
President Jokowi brings humanitarian assistance for people in Ukraine https://t.co/Fg907kSdw8— Antara English News (@AntaraEnglish) June 29, 2022
هذا وعُلم في وقت سابق، أن جوكو ويدودو سيزور أوكرانيا وروسيا هذا الأسبوع، ليصبح أول زعيم آسيوي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة للاتحاد الروسي في أوكرانيا، والذي سيزور موسكو وكييف خلال رحلة واحدة إلى أوروبا.