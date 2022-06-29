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https://arabic.sputniknews.com/20220629/رئيس-الأركان-الجزائري-بلادنا-تعيش-تحديات-جديدة-مع-بروز-الحروب-الهجينة--1064424869.html
رئيس الأركان الجزائري: بلادنا تعيش تحديات جديدة مع بروز الحروب الهجينة
رئيس الأركان الجزائري: بلادنا تعيش تحديات جديدة مع بروز الحروب الهجينة
صرح رئيس الأركان الجزائري، الفريق السعيد شقريحة، أن بلاده تعيش تحديات جديدة زادت من تعقيداتها التطورات الهائلة مع بروز الحروب الهجينة. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
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العالم العربي
الجزائر
رئيس الأركان
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وقال شنقريحة، اليوم الأربعاء، في كلمة خلال إشرافه على مراسم حفل تخرج دفعات جديدة من إحدى المدارس العسكرية، "إن بلادنا، وفي خضم ما يشهده عالم اليوم من نزاعات وتجاذبات غير مسبوقة، وفي ظل التحديات الأمنية الكبرى، التي تعرفها منطقتنا وفضاؤنا الإقليمي، تعيش على وقع تحديات ورهانات جديدة، زادت من تعقيداتها التطورات الهائلة، التي تشهدها تكنولوجيات الإعلام والاتصال، حيث تلاشت معها كل الحدود بين الدول، وتغيّر معها مفهوم الأمن والدفاع، خاصة مع بروز ما يعرف بحروب الجيل الجديد أو الحروب الهجينة".وتابع قائلا: "حرصنا على تحسين طرق التخطيط والتحضير والتنفيذ، لمواجهة التهديدات الناشئة، في الحقلين الواقعي والافتراضي لمسارح العمليات، بإتباع مختلف الأساليب العسكرية والأمنية في إطار تقليدي أو غير تقليدي".
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العالم العربي, الجزائر, رئيس الأركان

رئيس الأركان الجزائري: بلادنا تعيش تحديات جديدة مع بروز الحروب الهجينة

16:12 GMT 29.06.2022
© Photo / Sputnik via le Ministère Algérien de la Défense Nationaleرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© Photo / Sputnik via le Ministère Algérien de la Défense Nationale
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صرح رئيس الأركان الجزائري، الفريق السعيد شقريحة، أن بلاده تعيش تحديات جديدة زادت من تعقيداتها التطورات الهائلة مع بروز الحروب الهجينة.
وقال شنقريحة، اليوم الأربعاء، في كلمة خلال إشرافه على مراسم حفل تخرج دفعات جديدة من إحدى المدارس العسكرية، "إن بلادنا، وفي خضم ما يشهده عالم اليوم من نزاعات وتجاذبات غير مسبوقة، وفي ظل التحديات الأمنية الكبرى، التي تعرفها منطقتنا وفضاؤنا الإقليمي، تعيش على وقع تحديات ورهانات جديدة، زادت من تعقيداتها التطورات الهائلة، التي تشهدها تكنولوجيات الإعلام والاتصال، حيث تلاشت معها كل الحدود بين الدول، وتغيّر معها مفهوم الأمن والدفاع، خاصة مع بروز ما يعرف بحروب الجيل الجديد أو الحروب الهجينة".

وأضاف: "إن هذا الوضع الجيوسياسي، والتقدم التكنولوجي المتسارع وتوسع مجالات الصراع، هي كلها عوامل تطلبت منا تبني مقاربة مدروسة لتحيين التكوين الموجه للإطارات العسكرية العليا لقوام المعركة للجيش الوطني الشعبي، من أجل استيعاب التحولات الطارئة في فنون الحرب وعلوم تسيير قضايا الدفاع".

وتابع قائلا: "حرصنا على تحسين طرق التخطيط والتحضير والتنفيذ، لمواجهة التهديدات الناشئة، في الحقلين الواقعي والافتراضي لمسارح العمليات، بإتباع مختلف الأساليب العسكرية والأمنية في إطار تقليدي أو غير تقليدي".
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