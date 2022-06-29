رئيس الأركان الجزائري: بلادنا تعيش تحديات جديدة مع بروز الحروب الهجينة
© Photo / Sputnik via le Ministère Algérien de la Défense Nationaleرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة
© Photo / Sputnik via le Ministère Algérien de la Défense Nationale
صرح رئيس الأركان الجزائري، الفريق السعيد شقريحة، أن بلاده تعيش تحديات جديدة زادت من تعقيداتها التطورات الهائلة مع بروز الحروب الهجينة.
وقال شنقريحة، اليوم الأربعاء، في كلمة خلال إشرافه على مراسم حفل تخرج دفعات جديدة من إحدى المدارس العسكرية، "إن بلادنا، وفي خضم ما يشهده عالم اليوم من نزاعات وتجاذبات غير مسبوقة، وفي ظل التحديات الأمنية الكبرى، التي تعرفها منطقتنا وفضاؤنا الإقليمي، تعيش على وقع تحديات ورهانات جديدة، زادت من تعقيداتها التطورات الهائلة، التي تشهدها تكنولوجيات الإعلام والاتصال، حيث تلاشت معها كل الحدود بين الدول، وتغيّر معها مفهوم الأمن والدفاع، خاصة مع بروز ما يعرف بحروب الجيل الجديد أو الحروب الهجينة".
📌شنقريحة: هذه المقاربة تنبع من القيم الأصيلة لشعبنا الأبي ومن عراقة مخزونه الفكري والنضالي الضارب في أعماق التاريخ— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) June 29, 2022
📌شنقريحة: هذه المقاربة الموسعة لخاصيات الحـ روب الجديدة ترمي إلى اكتساب قدرات عالية للمقاومة والصمود وتكييف منظومة الدفاع لدينا لتصبح متكاملة الأبعاد وبوتقة واحدة pic.twitter.com/BgqmBClxoU
وأضاف: "إن هذا الوضع الجيوسياسي، والتقدم التكنولوجي المتسارع وتوسع مجالات الصراع، هي كلها عوامل تطلبت منا تبني مقاربة مدروسة لتحيين التكوين الموجه للإطارات العسكرية العليا لقوام المعركة للجيش الوطني الشعبي، من أجل استيعاب التحولات الطارئة في فنون الحرب وعلوم تسيير قضايا الدفاع".
وتابع قائلا: "حرصنا على تحسين طرق التخطيط والتحضير والتنفيذ، لمواجهة التهديدات الناشئة، في الحقلين الواقعي والافتراضي لمسارح العمليات، بإتباع مختلف الأساليب العسكرية والأمنية في إطار تقليدي أو غير تقليدي".