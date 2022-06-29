https://arabic.sputniknews.com/20220629/ريابكوف-روسيا-لديها-موقف-سلبي-تجاه-انضمام-فنلندا-والسويد-إلى-الناتو-1064399994.html
ريابكوف: روسيا لديها موقف سلبي تجاه انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو
ريابكوف: روسيا لديها موقف سلبي تجاه انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف أن روسيا لديها موقف سلبي تجاه انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T09:46+0000
2022-06-29T09:46+0000
2022-06-29T09:46+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا
ريابكوف: روسيا لديها موقف سلبي تجاه انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف أن روسيا لديها موقف سلبي تجاه انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.