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ريابكوف: روسيا لديها موقف سلبي تجاه انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو
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ريابكوف: روسيا لديها موقف سلبي تجاه انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو
ريابكوف: روسيا لديها موقف سلبي تجاه انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف أن روسيا لديها موقف سلبي تجاه انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
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ريابكوف: روسيا لديها موقف سلبي تجاه انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

09:46 GMT 29.06.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف أن روسيا لديها موقف سلبي تجاه انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.
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