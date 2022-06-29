https://arabic.sputniknews.com/20220629/ستولتنبرغ-روسيا-والصين-تتحديان-بصراحة-النظام-العالمي-القائم-على-القواعد-1064399331.html
ستولتنبرغ: روسيا والصين تتحديان "بصراحة" النظام العالمي القائم على القواعد
ستولتنبرغ: روسيا والصين تتحديان "بصراحة" النظام العالمي القائم على القواعد
قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في افتتاح قمة الحلف في مدريد إن روسيا والصين "تتحديان بصراحة النظام العالمي القائم على القواعد". 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T09:36+0000
2022-06-29T09:36+0000
2022-06-29T09:36+0000
الناتو
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055276184_0:240:2791:1809_1920x0_80_0_0_68518ab4fa9c18f40ec06d2ef3587fd2.jpg
وقال في افتتاح القمة إن "هذه القمة ستتخذ قرارات مهمة لتقوية الناتو في عالم أكثر خطورة وتنافسية حيث تتحدى الأنظمة الاستبدادية مثل روسيا والصين النظام الدولي القائم على القواعد". وفي وقت سابق وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة في مجال الأمن، تأخذ في الاعتبار جميع مخاوف أنقرة. وسحبت تركيا بدورها اعتراضاتها على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو. من المتوقع أن يدعو قادة الناتو السويد وفنلندا رسميا للانضمام إلى اجتماعهم في مدريد، وبعد ذلك ستبدأ عملية العضوية.هذا وأشارت موسكو مرارا إلى أن التحالف يهدف إلى المواجهة، وكما أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن التوسع الإضافي للكتلة لن يجلب المزيد من الأمن إلى أوروبا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055276184_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_f7f72a44d084de7a61bb6783d5d70676.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو, روسيا
ستولتنبرغ: روسيا والصين تتحديان "بصراحة" النظام العالمي القائم على القواعد
تابعنا عبر
قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في افتتاح قمة الحلف في مدريد إن روسيا والصين "تتحديان بصراحة النظام العالمي القائم على القواعد".
وقال في افتتاح القمة إن "هذه القمة ستتخذ قرارات
مهمة لتقوية الناتو في عالم أكثر خطورة وتنافسية حيث تتحدى الأنظمة الاستبدادية مثل روسيا والصين النظام الدولي القائم على القواعد".
وأضاف أن دعوة قمة الناتو للسويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف تدل على استمرار سياسة الباب المفتوح.
وفي وقت سابق وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة في مجال الأمن، تأخذ في الاعتبار جميع مخاوف أنقرة. وسحبت تركيا بدورها اعتراضاتها على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو. من المتوقع أن يدعو قادة الناتو السويد وفنلندا رسميا للانضمام إلى اجتماعهم في مدريد، وبعد ذلك ستبدأ عملية العضوية.
هذا وأشارت موسكو مرارا إلى أن التحالف يهدف إلى المواجهة، وكما أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن التوسع الإضافي للكتلة لن يجلب المزيد من الأمن إلى أوروبا.