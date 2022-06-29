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https://arabic.sputniknews.com/20220629/مصدر-لـسبوتنيك-الدفاع-السورية-تهدد-باعتراض-أية-آلية-أو-رتل-أميركي-على-الأراضي-السورية-1064415397.html
مصدر لـ"سبوتنيك": الدفاع السورية تهدد باعتراض أية آلية أو رتل أمريكي على الأراضي السورية
مصدر لـ"سبوتنيك": الدفاع السورية تهدد باعتراض أية آلية أو رتل أمريكي على الأراضي السورية
أفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" بأن وزارة الدفاع السورية هددت باعتراض أي آلية أو رتل أمريكي على الأراضي السورية. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T13:11+0000
2022-06-29T13:22+0000
أخبار سوريا اليوم
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وقال المصدر: "في إطار التزامهم بأداء واجباتهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وصون سيادة أراضيه اعترض الجيش السوري رتلاً تابعاً لقوات الاحتلال الأمريكي في منطقة تل سطيح الشرقي في ريف القامشلي الشرقي أمس، وأجبروه على العودة".واضاف المصدر: "الجيش السوري يؤكد أنه سيعترض أي آلية أو رتل للمحتل الأمريكي على أراضي الجمهورية العربية السورية".
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

مصدر لـ"سبوتنيك": الدفاع السورية تهدد باعتراض أية آلية أو رتل أمريكي على الأراضي السورية

13:11 GMT 29.06.2022 (تم التحديث: 13:22 GMT 29.06.2022)
© Sputnik . Firas Al-|Ahmadانتشار الجيش السوري في نوى، أكبر مدن ريف درعا، سوريا 4 أكتوبر 2021
انتشار الجيش السوري في نوى، أكبر مدن ريف درعا، سوريا 4 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© Sputnik . Firas Al-|Ahmad
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أفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" بأن وزارة الدفاع السورية هددت باعتراض أي آلية أو رتل أمريكي على الأراضي السورية.
وقال المصدر: "في إطار التزامهم بأداء واجباتهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وصون سيادة أراضيه اعترض الجيش السوري رتلاً تابعاً لقوات الاحتلال الأمريكي في منطقة تل سطيح الشرقي في ريف القامشلي الشرقي أمس، وأجبروه على العودة".
واضاف المصدر: "الجيش السوري يؤكد أنه سيعترض أي آلية أو رتل للمحتل الأمريكي على أراضي الجمهورية العربية السورية".
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