https://arabic.sputniknews.com/20220629/مصر-تصدر-رخصة-لشركة-روساتوم-الروسية-لبناء-أول-وحدة-كهرباء-بمحطة-الضبعة-للطاقة-النووية-1064430016.html
مصر تأذن لشركة "روساتوم" الروسية لبناء أول وحدة كهرباء بمحطة الضبعة للطاقة النووية
مصر تأذن لشركة "روساتوم" الروسية لبناء أول وحدة كهرباء بمحطة الضبعة للطاقة النووية
أصدرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية ترخيصا لشركة "روساتوم" الروسية لبناء أول وحدة طاقة بمحطة "الضبعة" للطاقة النووية في شمال البلاد. 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T17:35+0000
2022-06-29T17:35+0000
2022-06-29T17:52+0000
العالم العربي
روسيا
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ووفقًا لبيان صحفي تلقته وكالة "سبوتنيك"، فإن "مجلس أمناء الهيئة العامة للطاقة الذرية برئاسة سامي شعبان وافق على إصدار تصريح لبناء أول وحدة كهرباء بمحطة الضبعة للطاقة النووية".وقال رئيس شركة "اتومستروي اكسبورت" ألكسندر لوكشين ، في وقت سابق ، إن إنشاء أول وحدة للطاقة في محطة الضبعة للطاقة النووية ، التي بنتها شركة روساتوم في مصر ، يمكن أن يبدأ في النصف الأول من يوليو ، والتاريخ الرسمي هو 11 يوليو.في عام 2015، وقعت روسيا ومصر في القاهرة اتفاقية للتعاون في بناء محطة الضبعة للطاقة النووية واتفاقية بشأن شروط قرض روسي لهذا الغرض بمبلغ 25 مليار دولار.في ديسمبر 2017، في القاهرة أيضا، وقع الطرفان قوانين بشأن دخول العقود التجارية حيز التنفيذ لبناء محطة للطاقة النووية.ستتكون محطة الضبعة للطاقة النووية من أربع وحدات طاقة تبلغ كل منها 1200 ميجاوات. وسيعملون على تشغيل المفاعلات النووية الروسية المتقدمة VVER-1200 من الجيل "3+" التي تلبي أعلى معايير الأمان بعد فوكوشيما.
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العالم العربي, روسيا
مصر تأذن لشركة "روساتوم" الروسية لبناء أول وحدة كهرباء بمحطة الضبعة للطاقة النووية
17:35 GMT 29.06.2022 (تم التحديث: 17:52 GMT 29.06.2022) تابعنا عبر
أصدرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية ترخيصا لشركة "روساتوم" الروسية لبناء أول وحدة طاقة بمحطة "الضبعة" للطاقة النووية في شمال البلاد.
ووفقًا لبيان صحفي تلقته وكالة "سبوتنيك"، فإن "مجلس أمناء الهيئة العامة للطاقة الذرية برئاسة سامي شعبان وافق على إصدار تصريح لبناء أول وحدة كهرباء بمحطة الضبعة للطاقة النووية".
وقال رئيس شركة "اتومستروي اكسبورت" ألكسندر لوكشين ، في وقت سابق ، إن إنشاء أول وحدة للطاقة في محطة الضبعة للطاقة النووية ، التي بنتها شركة روساتوم في مصر ، يمكن أن يبدأ في النصف الأول من يوليو ، والتاريخ الرسمي هو 11 يوليو.
في عام 2015، وقعت روسيا ومصر في القاهرة اتفاقية للتعاون في بناء محطة الضبعة للطاقة النووية واتفاقية بشأن شروط قرض روسي لهذا الغرض بمبلغ 25 مليار دولار.
في ديسمبر 2017، في القاهرة أيضا، وقع الطرفان قوانين بشأن دخول العقود التجارية حيز التنفيذ لبناء محطة للطاقة النووية.
ستتكون محطة الضبعة للطاقة النووية من أربع وحدات طاقة تبلغ كل منها 1200 ميجاوات. وسيعملون على تشغيل المفاعلات النووية الروسية المتقدمة VVER-1200 من الجيل "3+" التي تلبي أعلى معايير الأمان بعد فوكوشيما.