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ملكة بريطانيا تلتقي رئيسة وزراء اسكتلندا التي تطالب بالاستقلال
ملكة بريطانيا تلتقي رئيسة وزراء اسكتلندا التي تطالب بالاستقلال
التقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية اليوم الأربعاء مع رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورغون، التي كانت قد اقترحت في وقت سابق إجراء استفتاء على استقلال... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T14:30+0000
2022-06-29T14:30+0000
العالم
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وغرّدت العائلة المالكة عبر "تويتر"، "عقدت الملكة اليوم في قصر هوليرود لقاء مع الوزيرة الأولى الاسكتلندية نيكولا ستورغون".تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع عقد في إطار ما يسمى بـ (أسبوع هوليرود)، الذي تقضيه الملكة تقليديًا مرة واحدة سنويًا في اسكتلندا. يحدث هذا عادة في أواخر يونيو - أوائل يوليو.أعلنت ستورغون سابقًا عن نيتها إجراء استفتاء آخر على الاستقلال في 19 أكتوبر 2023، لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون صرح مرارًا وتكرارًا أنه لن يسمح بإجراء استفتاء ثان، لأن شعب اسكتلندا قد أعرب بالفعل عن إرادته في عام 2014. ثم صوت 55٪ ضد الانفصال و 45٪ لصالحه. وسيتطلب الاستفتاء الاسكتلندي موافقة السلطات المركزية.
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العالم

ملكة بريطانيا تلتقي رئيسة وزراء اسكتلندا التي تطالب بالاستقلال

14:30 GMT 29.06.2022
© AP Photo / Chris Jacksonملكة بريطانيا العظمى، إليزابيث الثانية، تلقي كلمة في مجلس اللوردات بقصر وستمنستر في لندن، بريطانيا 11 مايو 2021
ملكة بريطانيا العظمى، إليزابيث الثانية، تلقي كلمة في مجلس اللوردات بقصر وستمنستر في لندن، بريطانيا 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Chris Jackson
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التقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية اليوم الأربعاء مع رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورغون، التي كانت قد اقترحت في وقت سابق إجراء استفتاء على استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة في أكتوبر 2023.
وغرّدت العائلة المالكة عبر "تويتر"، "عقدت الملكة اليوم في قصر هوليرود لقاء مع الوزيرة الأولى الاسكتلندية نيكولا ستورغون".
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع عقد في إطار ما يسمى بـ (أسبوع هوليرود)، الذي تقضيه الملكة تقليديًا مرة واحدة سنويًا في اسكتلندا. يحدث هذا عادة في أواخر يونيو - أوائل يوليو.
أعلنت ستورغون سابقًا عن نيتها إجراء استفتاء آخر على الاستقلال في 19 أكتوبر 2023، لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون صرح مرارًا وتكرارًا أنه لن يسمح بإجراء استفتاء ثان، لأن شعب اسكتلندا قد أعرب بالفعل عن إرادته في عام 2014. ثم صوت 55٪ ضد الانفصال و 45٪ لصالحه. وسيتطلب الاستفتاء الاسكتلندي موافقة السلطات المركزية.
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