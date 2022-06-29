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والد المغربي المحكوم بالإعدام في دونيتسك يناشد الرئيس بوتين
والد المغربي المحكوم بالإعدام في دونيتسك يناشد الرئيس بوتين
وجّه طاهر سعدون، والد المغربي إبراهيم سعدون المحكوم بالإعدام في دونيتسك لمشاركته بالقتال إلى جانب القوات الأوكرانية، رسالة للرئيس فلاديمير بوتين مناشدا إياه... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T15:03+0000
2022-06-29T15:08+0000
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وقال الوالد في الرسالة: "نحن نثق بكم وبكل ما تتخذونه من قرارات، كما نثق بكفاءة العدالة في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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العالم العربي, أخبار أوكرانيا, روسيا

والد المغربي المحكوم بالإعدام في دونيتسك يناشد الرئيس بوتين

15:03 GMT 29.06.2022 (تم التحديث: 15:08 GMT 29.06.2022)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصوركلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022
كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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وجّه طاهر سعدون، والد المغربي إبراهيم سعدون المحكوم بالإعدام في دونيتسك لمشاركته بالقتال إلى جانب القوات الأوكرانية، رسالة للرئيس فلاديمير بوتين مناشدا إياه التدخل لإنقاذ ابنه.
وقال الوالد في الرسالة: "نحن نثق بكم وبكل ما تتخذونه من قرارات، كما نثق بكفاءة العدالة في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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