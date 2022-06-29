https://arabic.sputniknews.com/20220629/والد-المغربي-المحكوم-بالإعدام-في-دونيتسك-يناشد-الرئيس-بوتين-1064422089.html
والد المغربي المحكوم بالإعدام في دونيتسك يناشد الرئيس بوتين
والد المغربي المحكوم بالإعدام في دونيتسك يناشد الرئيس بوتين
وجّه طاهر سعدون، والد المغربي إبراهيم سعدون المحكوم بالإعدام في دونيتسك لمشاركته بالقتال إلى جانب القوات الأوكرانية، رسالة للرئيس فلاديمير بوتين مناشدا إياه... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T15:03+0000
2022-06-29T15:03+0000
2022-06-29T15:08+0000
العالم العربي
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وقال الوالد في الرسالة: "نحن نثق بكم وبكل ما تتخذونه من قرارات، كما نثق بكفاءة العدالة في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
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العالم العربي, أخبار أوكرانيا, روسيا
والد المغربي المحكوم بالإعدام في دونيتسك يناشد الرئيس بوتين
15:03 GMT 29.06.2022 (تم التحديث: 15:08 GMT 29.06.2022) تابعنا عبر
يتبع
وجّه طاهر سعدون، والد المغربي إبراهيم سعدون المحكوم بالإعدام في دونيتسك لمشاركته بالقتال إلى جانب القوات الأوكرانية، رسالة للرئيس فلاديمير بوتين مناشدا إياه التدخل لإنقاذ ابنه.
وقال الوالد في الرسالة: "نحن نثق بكم وبكل ما تتخذونه من قرارات، كما نثق بكفاءة العدالة في جمهورية دونيتسك الشعبية".