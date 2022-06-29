https://arabic.sputniknews.com/20220629/وزارة-الاقتصاد-ألمانيا-تواصل-المفاوضات-مع-كندا-بشأن-توربينات-التيار-الشمالي-1064407548.html
وزارة الاقتصاد: ألمانيا تواصل المفاوضات مع كندا بشأن توربينات "التيار الشمالي"
وزارة الاقتصاد: ألمانيا تواصل المفاوضات مع كندا بشأن توربينات "التيار الشمالي"
قالت المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية في إفادة صحفية في برلين، رداً على أسئلة الصحافة ذات الصلة، إن ألمانيا تواصل المفاوضات مع كندا بشأن قضية توربينات... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T11:59+0000
2022-06-29T11:59+0000
2022-06-29T11:59+0000
شركة غازبروم
اقتصاد
أخبار ألمانيا
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وقالت: "نحن نواصل المفاوضات"، مضيفة أنها لا تستطيع إعطاء تفاصيل في الوقت الحالي عما يجري هناك.وخفضت "غازبروم" في وقت سابق ضخ الغاز عبر طريق التصدير قائلة إنه لم تتم إعادة التوربينات، التي تنتجها شركة "سيمنز" الألمانية، من الإصلاح في كندا. ووفقًا لشركة "سيمنز"، لا يمكن تسليم التوربينات بسبب العقوبات الكندية المفروضة على روسيا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة غازبروم, اقتصاد, أخبار ألمانيا
وزارة الاقتصاد: ألمانيا تواصل المفاوضات مع كندا بشأن توربينات "التيار الشمالي"
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قالت المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية في إفادة صحفية في برلين، رداً على أسئلة الصحافة ذات الصلة، إن ألمانيا تواصل المفاوضات مع كندا بشأن قضية توربينات "التيار الشمالي"، ولم يتم الإبلاغ عن التفاصيل.
وقالت: "نحن نواصل المفاوضات"، مضيفة أنها لا تستطيع إعطاء تفاصيل في الوقت الحالي عما يجري هناك.
وخفضت "غازبروم" في وقت سابق ضخ الغاز عبر طريق التصدير قائلة إنه لم تتم إعادة التوربينات، التي تنتجها شركة "سيمنز" الألمانية، من الإصلاح في كندا. ووفقًا لشركة "سيمنز"، لا يمكن تسليم التوربينات بسبب العقوبات الكندية المفروضة على روسيا.