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https://arabic.sputniknews.com/20220629/وكالة-الطاقة-الذرية-تفقد-الاتصال-عن-بعد-مجددا-بأنظمة-مراقبة-محطة-زابوروجيه-النووية-1064428516.html
وكالة الطاقة الذرية تفقد الاتصال عن بعد مجددا بأنظمة مراقبة محطة زابوروجيه النووية
وكالة الطاقة الذرية تفقد الاتصال عن بعد مجددا بأنظمة مراقبة محطة زابوروجيه النووية
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، فقدان الاتصال عن بُعد مرة أخرى بأنظمة مراقبة الضمانات المثبتة في محطة الطاقة النووية زابوروجيه في... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T16:57+0000
2022-06-29T16:57+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
إشعاع
محطة نووية
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في بيان: "إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدت الاتصال عن بُعد مرة أخرى بأنظمة مراقبة الضمانات المثبتة في محطة الطاقة النووية زابوروجيه في أوكرانيا، ما يؤكد بشكل أكبر على حاجة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للذهاب إلى هناك قريبًا جدًا".وتابع غروسي أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن من زيار زابورويجيه منذ ما قبل الصراع العسكري الحالي في أوكرانيا"، مشيرا إلى أنه "سيطرت القوات الروسية على المحطة منذ ما يقرب من أربعة أشهر، لكن طاقمها الأوكراني يواصل تشغيلها".هذا وأعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في وقت سابق، أن مفاعلات زابوروجيه النووية لم تتأثر ولم تصدر مواد إشعاعية.وقال غروسي في مؤتمر صحفي سابق، إن أجهزة رصد الإشعاع في زابوروجيه تعمل بالكامل، ولكنه أشار في نفس الوقت إلى أن الوضع هناك لا يزال متوترا للغاية.وأوضح أن هناك لمحات في نظام مراقبة الإشعاع لكن لا شيء يثير القلق.وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد اعلنت أن محطة زابوروجيه النووية تحت السيطرة وتقوم الفرق التشغيلية بعملها المعتاد فيها، والوضع الإشعاعي تحت المراقبة.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/القوات-المسلحة-الروسية-تعلن-السيطرة-الكاملة-علىمحطة-زابوروجيه-النووية-في-أوكرانيا-1059433336.html
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أخبار أوكرانيا, إشعاع, محطة نووية

وكالة الطاقة الذرية تفقد الاتصال عن بعد مجددا بأنظمة مراقبة محطة زابوروجيه النووية

16:57 GMT 29.06.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky  / الذهاب إلى بنك الصورمحطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، فقدان الاتصال عن بُعد مرة أخرى بأنظمة مراقبة الضمانات المثبتة في محطة الطاقة النووية زابوروجيه في أوكرانيا، وذلك بعد نحو أسبوعين من إعلانها استئناف الاتصال بين المحطة والوكالة الدولية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في بيان: "إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدت الاتصال عن بُعد مرة أخرى بأنظمة مراقبة الضمانات المثبتة في محطة الطاقة النووية زابوروجيه في أوكرانيا، ما يؤكد بشكل أكبر على حاجة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للذهاب إلى هناك قريبًا جدًا".

وتابع غروسي أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن من زيار زابورويجيه منذ ما قبل الصراع العسكري الحالي في أوكرانيا"، مشيرا إلى أنه "سيطرت القوات الروسية على المحطة منذ ما يقرب من أربعة أشهر، لكن طاقمها الأوكراني يواصل تشغيلها".
هذا وأعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في وقت سابق، أن مفاعلات زابوروجيه النووية لم تتأثر ولم تصدر مواد إشعاعية.
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وقال غروسي في مؤتمر صحفي سابق، إن أجهزة رصد الإشعاع في زابوروجيه تعمل بالكامل، ولكنه أشار في نفس الوقت إلى أن الوضع هناك لا يزال متوترا للغاية.
وأوضح أن هناك لمحات في نظام مراقبة الإشعاع لكن لا شيء يثير القلق.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد اعلنت أن محطة زابوروجيه النووية تحت السيطرة وتقوم الفرق التشغيلية بعملها المعتاد فيها، والوضع الإشعاعي تحت المراقبة.
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