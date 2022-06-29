https://arabic.sputniknews.com/20220629/وكالة-الطاقة-الذرية-تفقد-الاتصال-عن-بعد-مجددا-بأنظمة-مراقبة-محطة-زابوروجيه-النووية-1064428516.html
وكالة الطاقة الذرية تفقد الاتصال عن بعد مجددا بأنظمة مراقبة محطة زابوروجيه النووية
وكالة الطاقة الذرية تفقد الاتصال عن بعد مجددا بأنظمة مراقبة محطة زابوروجيه النووية
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، فقدان الاتصال عن بُعد مرة أخرى بأنظمة مراقبة الضمانات المثبتة في محطة الطاقة النووية زابوروجيه في... 29.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-29T16:57+0000
2022-06-29T16:57+0000
2022-06-29T16:57+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
إشعاع
محطة نووية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059664441_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_2209cfccb2d37df52b3ddcda174fffe3.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في بيان: "إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدت الاتصال عن بُعد مرة أخرى بأنظمة مراقبة الضمانات المثبتة في محطة الطاقة النووية زابوروجيه في أوكرانيا، ما يؤكد بشكل أكبر على حاجة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للذهاب إلى هناك قريبًا جدًا".وتابع غروسي أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن من زيار زابورويجيه منذ ما قبل الصراع العسكري الحالي في أوكرانيا"، مشيرا إلى أنه "سيطرت القوات الروسية على المحطة منذ ما يقرب من أربعة أشهر، لكن طاقمها الأوكراني يواصل تشغيلها".هذا وأعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في وقت سابق، أن مفاعلات زابوروجيه النووية لم تتأثر ولم تصدر مواد إشعاعية.وقال غروسي في مؤتمر صحفي سابق، إن أجهزة رصد الإشعاع في زابوروجيه تعمل بالكامل، ولكنه أشار في نفس الوقت إلى أن الوضع هناك لا يزال متوترا للغاية.وأوضح أن هناك لمحات في نظام مراقبة الإشعاع لكن لا شيء يثير القلق.وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد اعلنت أن محطة زابوروجيه النووية تحت السيطرة وتقوم الفرق التشغيلية بعملها المعتاد فيها، والوضع الإشعاعي تحت المراقبة.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/القوات-المسلحة-الروسية-تعلن-السيطرة-الكاملة-علىمحطة-زابوروجيه-النووية-في-أوكرانيا-1059433336.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059664441_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_392fe5dcf462734a28c9e9007486709a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, إشعاع, محطة نووية
وكالة الطاقة الذرية تفقد الاتصال عن بعد مجددا بأنظمة مراقبة محطة زابوروجيه النووية
تابعنا عبر
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، فقدان الاتصال عن بُعد مرة أخرى بأنظمة مراقبة الضمانات المثبتة في محطة الطاقة النووية زابوروجيه في أوكرانيا، وذلك بعد نحو أسبوعين من إعلانها استئناف الاتصال بين المحطة والوكالة الدولية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في بيان: "إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدت الاتصال عن بُعد مرة أخرى بأنظمة مراقبة الضمانات المثبتة في محطة الطاقة النووية زابوروجيه في أوكرانيا، ما يؤكد بشكل أكبر على حاجة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للذهاب إلى هناك قريبًا جدًا".
وتابع غروسي أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن من زيار زابورويجيه منذ ما قبل الصراع العسكري الحالي في أوكرانيا"، مشيرا إلى أنه "سيطرت القوات الروسية على المحطة منذ ما يقرب من أربعة أشهر، لكن طاقمها الأوكراني يواصل تشغيلها".
هذا وأعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في وقت سابق، أن مفاعلات زابوروجيه النووية لم تتأثر ولم تصدر مواد إشعاعية.
وقال غروسي في مؤتمر صحفي سابق، إن أجهزة رصد الإشعاع في زابوروجيه تعمل بالكامل، ولكنه أشار في نفس الوقت إلى أن الوضع هناك لا يزال متوترا للغاية.
وأوضح أن هناك لمحات في نظام مراقبة الإشعاع لكن لا شيء يثير القلق.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد اعلنت أن محطة زابوروجيه النووية تحت السيطرة وتقوم الفرق التشغيلية بعملها المعتاد فيها، والوضع الإشعاعي تحت المراقبة.