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السيسي في ذكرى 30 يونيو: مصر تسير على الطريق الصحيح بإرادة صلبة
السيسي في ذكرى 30 يونيو: مصر تسير على الطريق الصحيح بإرادة صلبة
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن المصريين واجهوا موجات عاتية من الإرهاب الأسود، مشيرا إلى أن تحالفاً ملعوناً بين قوى شر ودمار أرادت وما زالت تريد، النيل... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T18:00+0000
2022-06-30T18:00+0000
مصر
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وأضاف السيسي خلال كلمه له للأمة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو (حزيران)، أن ثورة يونيو لحظة فارقة اختار فيها المصريون المستقبل الذين يرتضونه لأبنائهم والدولة المدنية الحديثة.وأوضح أنه في 30 يونيو كان صوت مصر هادرا ومسموعا يقول أنها أكبر من أن تُختطف أو يتم خداع شعبها.وأشار إلى أنه على مدار أيام ثورة يونيو كتب المصريون لأنفسهم دستورا مباشرا نابعا من ضميرهم الشعبي.وتابع: "نجحنا بفضل الله وإرادة الشعب في اجتياز تحديات توهم المتربصون أن تكسرنا وتقضي علينا".وأكد أن مصر واجهت وضعا اقتصاديا غير مسبوق لكن تم التغلب عليه بصمود أسطوري للشعب المصري.وأردف: "لولا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي لكانت مواجهة تداعيات الأوضاع الدولية الحالية أمرا في غاية الصعوبة".ويحتفل المصريون في هذا التاريخ من كل عام بذكرى ثورة 30 يونيو 2013 بعدما خرجوا إلى الشوارع وأطاحوا بحكم الأخوان المسلمين والرئيس السابق محمد مرسي.يذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كان قد وصف "ثورة 30 يونيو بأنها لم تكن مجرد لحظة عابرة عبر فيها المصريون عن غضب أو سخط أو امتعاض، بل كانت أرقى صيحات التعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخا وأكثرها نبلاً، وهي الانتماء للوطن والولاء للأرض".
https://arabic.sputniknews.com/20220629/السيسي-وحدة-الصف-العربي-واتساق-المواقف-من-أقوى-السبل-الفعالة-لدرء-المخاطر-الخارجية-1064419610.html
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مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي في ذكرى 30 يونيو: مصر تسير على الطريق الصحيح بإرادة صلبة

18:00 GMT 30.06.2022
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEKالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEK
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن المصريين واجهوا موجات عاتية من الإرهاب الأسود، مشيرا إلى أن تحالفاً ملعوناً بين قوى شر ودمار أرادت وما زالت تريد، النيل من وطنهم.
وأضاف السيسي خلال كلمه له للأمة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو (حزيران)، أن ثورة يونيو لحظة فارقة اختار فيها المصريون المستقبل الذين يرتضونه لأبنائهم والدولة المدنية الحديثة.
وأوضح أنه في 30 يونيو كان صوت مصر هادرا ومسموعا يقول أنها أكبر من أن تُختطف أو يتم خداع شعبها.
وأشار إلى أنه على مدار أيام ثورة يونيو كتب المصريون لأنفسهم دستورا مباشرا نابعا من ضميرهم الشعبي.
وتابع: "نجحنا بفضل الله وإرادة الشعب في اجتياز تحديات توهم المتربصون أن تكسرنا وتقضي علينا".
وأكد أن مصر واجهت وضعا اقتصاديا غير مسبوق لكن تم التغلب عليه بصمود أسطوري للشعب المصري.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
السيسي: وحدة الصف العربي واتساق المواقف من أقوى السبل الفعالة لدرء المخاطر الخارجية
أمس, 14:24 GMT
وأردف: "لولا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي لكانت مواجهة تداعيات الأوضاع الدولية الحالية أمرا في غاية الصعوبة".

كما لفت إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح، بإرادة وطنية صلبة لا تبتغي إلا الصالح العام، ولا تضع نصب أعينها، إلا تطلعات نحو الحياة الكريمة والمستقبل الآمن المزدهر.

ويحتفل المصريون في هذا التاريخ من كل عام بذكرى ثورة 30 يونيو 2013 بعدما خرجوا إلى الشوارع وأطاحوا بحكم الأخوان المسلمين والرئيس السابق محمد مرسي.
يذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كان قد وصف "ثورة 30 يونيو بأنها لم تكن مجرد لحظة عابرة عبر فيها المصريون عن غضب أو سخط أو امتعاض، بل كانت أرقى صيحات التعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخا وأكثرها نبلاً، وهي الانتماء للوطن والولاء للأرض".
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